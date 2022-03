OnePlus 10 Pro lanseres i dag – for andre gang. Arrangementet som vil foregå senere i dag er den globale lanseringen, mens det kun var Kina som fikk lov til å leke med telefonen forrige gang.



Evenementet går av stabelen i dag (torsdag, 31. mars) klokken 16:00, og hvis du ønsker å få med deg presentasjonen live, så vil det være mulig. Vi forklarer hvordan i den følgende teksten.



Det er forståelig om du stiller spørsmålstegn om hvorvidt det er verdt å titte innom under dagens arrangement, gitt at vi allerede vet alle spesifikasjonene til OnePlus 10 Pro, men det er likevel enkelte detaljer vi ikke ennå vet – for eksempel hvor mye telefonen kommer til å koste.



Hvis du allerede vurderer å kjøpe årets OnePlus-flaggskip kan det være verdt å følge med for å få med deg hvordan lanseringen vil fortone seg i Europa, og hvor mye du må ut med for herligheten.

Slik ser du OnePlus 10 Pro-lanseringen live

OnePlus vil sende arrangementet live på YouTube, via selskapets offisielle YouTube-kanal, og siden er allerede oppe og går (se video ovenfor), så stikk innom klokken fire om du vil få med deg alt om OnePlus 10 Pro – du kan velge om du vil gå rett til YouTube eller simpelthen bruke videostrømmen vi har integrert rett ovenfor. Det er også mulig å få tilsendt en påminnelse, om du mistenker at du vil glemme arrangementet.



Det er mulig at videoen også vil være å finne på selskapets hjemmesider, siden en nettside laget spesifikt til OnePlus 10 Pro-lanseringen allerede eksisterer, men ingen bekreftelse på hvorvidt arrangementet sendes derfra har dukket opp riktig ennå.