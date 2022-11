Se Premier League gratis: Slik ser du siste runde før VM, uansett hvor du befinner deg

Det er siste runde før VM-pausen. Det er heldigvis ikke en pause fra fotball for der blir fotballfans spolert i år. Men selv om det er mye fotball blir det en litt rar sesong med et VM midt inni sesongen. Mesterskapet lander også rundt det vanligvis så travle juleprogrammet. Det blir interresant å se hva VM gjør med formen til klubbene, og hvor mange spillere som holder seg i form.

På papiret byr ikke siste Premier League runde på de saftigste topp-oppgjørene. Newcastle – Chelsea er den eneste, men sesongen har vist at selv Manchester City – Brentford kan bli jevnt. Denne uken går også Liverpool gratis på TV, så det er en karamell man kan kose seg med.

Les videre for mer informasjon om hvordan du Liverpool – Southampton gratis på TV.

Liverpool – Southampton Dato: Lørdag 12. november Avspark: 16:00 Arena: Anfield, Liverpool Norske TV-kanaler: TV3+ Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Premier League – alt om runde 16

Helgens kamper er runde 16 av ligaen så langt. Dette betyr at vi nærmer oss halvveis spilt sesong. Newcastle – Chelsea peker seg ut som en go-bit man kan glede seg til.

Ellers ser runden slik ut:

Lørdag 12. november



13:30: Manchester City – Brentford



16:00:

Bournemouth – Everton

Liverpool – Southampton (rundes gratiskamp på TV3+)

Nottingham Fores – Crystal Palace

Tottenham – Leeds

West Ham – Leicester



18:30: Newcastle – Chelsea



20:45: Wolves – Arsenal



Søndag 13. november



15:00 Brighton – Aston Villa

17:30 Fulham – Manchester United



Sesongen så langt

Det har vært noen overraskelser så langt, spesielt med tanke på noen av topplagene. Liverpool, Chelsea og Manchester United har variert veldig. Liverpool har til tider ikke vært til å kjenne igjen. Spesielt når de tapte to kamper på rad mot Nottingham Forest og Leeds var det mange fans som begynte å frykte at Klopp sine mene var i full oppløsning. Heldigvis for Liverpool fikk de en etterlengtet opptur sist med sin første borteseier mot Tottenham.

Arsenal har åpnet sterkt og leder ligaen så langt. Om det holder helt inn er en annen sak. En tynn stall gjør at flere er skeptiske til dette. Noen få skader på nøkkelspillere kan fort sprekke ballongen til Gunners. Tottenham får mye kritikk, men er likevel godt med på tabellen. Selv om Son har startet svakt, skårer Kane mål, og sårt savnede Dejan Kulusevski er tilbake etter skade.

City med en brennheit Braut er fortsatt den store favoritten til å vinne ligaen komfortabelt. Likevel sleit de lenge mot Fulham hjemme sist runde.

Det sesongen 2022/23 har vist oss så langt er at alle kan slå alle, så her er ingenting avgjort.

Hit og miss så langt i Premier League Stang inn Haaland – 18 mål på 12 kamper(!)

Arsenal – ligaleder så langt

Newcastle – ligger på topp 4

Brighton – imponerer te

Aleksandar Mitrovic – 9 mål så langt

Martin Ødegaard – kaptein #stolt Stang ut Liverpool – overraskende svak start

Man Utd – veldig varierende

Chelsea – også varierende

VM Qatar – uvanlig pause

VAR – tar fortsatt for mye fokus

Runde 18 Fantasy Premier League-tips

Om du spiller Fantasy Premier League så kan det hende du gleder deg til en pause fra Premier League. Det er jo tross alt en VM-manager snart og da kan man begynne med blanke ark og bygge opp nytt håp som sakte men sikkert knuses igjen.

Uansett, her er rundens tips:

Kane som kaptein – Møter et gavmildt Leeds på hjemmebane.

Haaland som kaptein – "Alle" har det, og nå spiller han sin siste hjemmekamp på en stund.

Brighton og Newcastle-spillere inn på laget – Rimelige spillere som plukker poeng

Salah tilbake i laget – Fant skåringsformen sist, hjemmekamp på lørdag.



Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

(Åpnes i ny fane) Viaplay Total

(Åpnes i ny fane)Fra og med 2022/23-sesongen og seks år frem i tid er det Viaplay som har rettighetene på Premier League. Se alle Premier League kampene direkte med studiosendinger og eksperter for rundens kamper. I tillegg får du tilgang til annen sport som: Viaplay Vinter, UEFA Europa League, UFC, Bundesliga og DP World Tour

Inkluderer også tilgang til hele Viasat sitt serieutvalg, filmer, nyhetskanaler og barneinnhold. Ingen bindingstid. Pris 649kr/mnd

Slik ser du Premier League i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.