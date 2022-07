Østerrike Grand Prix 2022: Slik ser du F1 på nett, uansett hvor du befinner deg

Vi er på vei til Østerrike Grand Prix 2022 og det er tett i toppen (under Max Verstappen) – nå står også et sprintløp for tur, noe som vektlegger litt andre egenskaper. Den lynraske belgisk-nederlenderen ligger komfortabelt på første, men under løpet på de britiske øyer mistet han en del poeng kontra Ferrari-førerne, for ikke å snakke om Sir Lewis Hamilton – som nå ser stadig farligere ut. Slik ser du Østerrike Grand Prix live på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Mercedes har endelig kommet ordentlig i gang. Red Bull har fortsatt et markant forsprang, det samme har Ferrari, men om Hamiltons mesterlige kjøring på Silverstone kan følges opp er det lite som tyder på at den tyske bilprodusenten er hektet av riktig ennå.



Ferrari, på sin side, sliter fortsatt med tvilsomme strategiske valg – og Leclerc har måttet betale prisen. Carlos Sainz sanket inn viktige poeng med sesongens første seier forrige uke, og det kan spanjolen dra nytte av når han entrer banen i Østerrike.

Østerrike Grand Prix er starten på et langt strekke europeiske løp i midtsesongen (Frankrike, Ungarn, Belgia, Nederland, Italia.) Resten av sesongen står og faller på jevnt god kjøring, og skal man ha noen mulighet til å ende opp på pallen i november er det alfa og omega ikke å snuble på kontinentet – og vi må heller ikke glemme at det er på tide med sprint (alle puristene får holde for nesen) på lørdag.



Østerrike Grand Prix – kjøreplan

Fredag 8. juli

Trening 1: 13:30

13:30 Kvalifisering: 17:00

Lørdag 2. juli

Trening 2: 12:30

12:30 Sprint: 16:30

Søndag 3. juli

Østerrike GP: 15:00

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Slik ser du Formel 1 på TV og via strømming i Norge

Viaplay (opens in new tab) sender hele Formel 1-sesongen, både på nett og på en av NENTs lineærkanaler (gjerne Viasat Sport 1 og/eller Viasat Ultra HD).



Tjenesten har ingen bindingstid, og hvis du vil ha tilgang til sportsinnhold på nett kan du abonnere på Viaplay Total for 329 kroner i måneden. Hvis du gjør det får du også tilgang til film og serier. Det finnes dessverre ingen separat pakke kun for sport.



Hvis du befinner deg i utlandet og vil se de norske sendingene av F1, de samme du har tilgang til i egen stue, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du F1 på nett

Du kan også velge å registrere deg på F1s offisielle hjemmeside (opens in new tab), der du får tilgang til strømming av hele sesongen. Her får man også se hver bidige gang noen setter seg i bilene, hvert løp, opptak, høydepunkter, et historisk konkurransearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.



Det er to forskjellige abonnementer å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg tilgang til opptak av hvert løp, samt høydepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnementet koster €26,66 (snaue 260 kroner) per år. Velger man å gå for TV Pro for man alt det ovennevnte, men man har også muligheten til å følge all action live. Dette koster €109,99 (omlag 1110 kroner) i året.



Du kan også velge mellom å betale per måned eller for hele året av gangen. Som vanlig er det litt billigere å betale alt på én gang.

Slik strømmer du F1, hvis du befinner deg i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet nå som F1-sesongen er i gang er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til den samme dekningen som du gjør når du sitter hjemme i sofaen. Viaplay blokkerer adgang for brukere som prøver å få tilgang til sine strømmetjenester utenfor EU. Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området NENT (Viaplay) «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norske sendinger av F1, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2022.