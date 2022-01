Slik kommer du i gang med en ny iPhone

Hvis du har hatt gleden av å skaffe deg en splitter ny iPhone, er det mye å kose seg med. Uansett om det er snakk om ultrapremiumutgaven iPhone 13 Pro Max, den litt mer lommebokvennlige iPhone SE (2020) eller en modell mellom disse, vil du uansett få gleden av smidig programvare, et enormt utvalg av apper og fantastiske kameraer.

Hvis du er en fersking når det gjelder Apples økosystem, eller hvis det er lenge siden du sist byttet telefon, er det en god del å lære seg i forbindelse med at du skal komme i gang med din nye iPhone.

Dermed passer det ypperlig at vi har laget denne veiledningen. Her får du ikke bare hjelp med å komme i gang med den nye mobilen din, men også med å få med deg innstillingene fra den gamle telefonen din underveis.

Så er det bare å begynne!

Lag en sikkerhetskopi på din nåværende iPhone

Først og fremst er det lurt å sikre dine personlige data, bilder og alt det andre du måtte ha på din nåværende iPhone (hvis du har en) gjennom å lage en sikkerhetskopi.

Dette kan du gjøre på to måter – enten ved å koble din iPhone til en datamaskin (PC eller Mac) eller ved å sikkerhetskopiere til iCloud. Hvis du vil gjøre det via en datamaskin, må du ha alle passord og koder til din iPhone for hånden, ettersom du kommer til å måtte bekrefte at du stoler på datamaskinens tilkobling under prosessens gang.

(Image credit: TechRadar)

På en PC må du benytte iTuns. Du kobler din iPhone til maskinen og åpner deretter iTunes. Så finner du et lite iPhone-ikon i øvre venstre hjørne av iTunes-vinduet og klikker på dette. Velg menyvalget «Sammendrag» og deretter «Sikkerhetskopier nå».

På Mac er ikke lenger sikkerhetskopiering knyttet til iTunes. Når du kobler til din iPhone finner du den i stedet i sidefeltet til Finder. Her klikker du på din iPhone og velger «Generelt» og deretter «Sikkerhetskopier alle dataene på iPhonen til denne Macen». Så velger du «Sikkerhetskopier nå».

Sikkerhetskopiering via iCloud er utvilsomt den enkleste metoden, ettersom du kan gjøre dette direkte fra mobilen. Du knytter din iPhone til et passende WiFi-nettverk, åpner «Innstillinger», klikker på navnet ditt og deretter på iCloud.

Deretter går du til iCloud-sikkerhetskopiering, pass på at dette er aktivert og trykk på «Sikkerhetskopier nå» for å opprette en sikkerhetskopi. Vent til telefonen forteller at den er ferdig.

Gjenopprett fra sikkerhetskopien på din nye enhet

Uansett hvilken metode du benyttet for å sikkerhetskopiere den gamle mobilen din, er det enkelt å gjenopprette den nye enheten fra den eldre. Dette er faktisk blitt en integrert del av oppstartprosessen på iPhone.

Når du starter enheten din for første gang (eller etter en gjenoppretting) ønskes du velkommen av «Hei»-skjermen. Deretter kobler du mobilen til et passende WiFi-nettverk så snart dette er mulig.

Når du kommer til «Apper og data», får du muligheten til å gjenopprette fra iCloud-kopi, Mac eller PC – eller direkte fra en annen iPhone eller Android-telefon.

For å gjenopprette den nye enheten fra iCloud-kopi, må du logge inn med ditt Apple ID og velge hvilken sikkerhetskopi du vil gjenopprette fra. Har du flere enn én sikkerhetskopi, må du passe på å velge den med riktig dato.

Når du har valgt sikkerhetskopi, vi gjenopprettingen påbegynnes. Det kan være nødvendig å oppdatere iOS underveis i prosessen, men dette vil telefonen selv gi deg beskjed om. Du kan kanskje også bli nødt til å logge inn med ditt Apple ID underveis for å gjenopprette apper og andre innkjøp, så følg med på hva som skjer.

Hvis du gjenoppretter fra en Mac eller PC, kobler du din nye mobil, velger din iPhone i iTunes eller Finder, som beskrevet ovenfor, og klikker på «Gjenopprett sikkerhetskopi» og passer på å velge den riktige sikkerhetskopien hvis det finnes flere å velge mellom.

Det kan ta en stund å gjenopprette fra sikkerhetskopi, men ved å gjøre dette får du med deg alt innholdet fra den gamle mobilen helt sømløst. Til slutt vil mobilen din bli omstartet før du kan begynne å bruke den.

Bytte fra Android til iPhone

(Image credit: TechRadar)

Tro det eller ei – det er blitt enklere enn noen gang å bytte fra en Android-enhet til en Apple-enhet. Dette skyldes at Apple har kommet med en app i Google Play-butikken som enkelt og greit heter «Flytt til OS». Dette er en app som hjelper deg å gjøre nettopp dette.

Vil du ha mer informasjon om hvordan du kan bytte fra Android til iPhone, kan du lese vår veiledning:

Forbered din gamle iPhone til videresalg

har du planer om å gi bort din gamle iPhone til en venn eller slektning? Eller kanskje selge den igjen for å få litt penger for den? Apple-enheter har et godt rykte på seg for å opprettholde en viss verdi over lang tid. Det gjør at det er en god idé å selge den videre når du har byttet til en nyere modell. Og særlig hvis den er i god stand.

Det er enkelt å tilbakestille den gamle enheten, fjerne alle personlige data og klargjøre den for en ny bruker. Du må bare forsikre deg om at du har fulgt veiledningen ovenfor for å sikkerhetskopiere alle dataene først.

På den iPhone-modellen du vil selge eller gi bort, går du til «Innstillinger», klikker du på navnet ditt og deretter på «Logg ut». Deretter må du skrive inn passordet knyttet til din Apple ID og deretter «Slå av».

Når du gjør dette, logges din Apple ID ut av telefonen og da forsvinner også muligheten til å spore den via «Finn»-appen.

Deretter går du tilbake til «Innstillinger», så til «Generelt» og går til «Overfør eller nullstill iPhone». Klikk på «Slett alt innhold og alle innstillinger», skriv inn låsekoden og telefonen tilbakestilles til standard.