Golf under OL i Tokyo 2020: datoer, turneringsoppsettet, de norske utøverne – slik ser du OL-turneringen uansett hvor du befinner deg

De olympiske sommerleker i Tokyo er i gang, på tross av COVID-19-bekymringer i vertsnasjonen. Verdens beste atleter har samlet seg fra alle verdenshjørner, og er nå godt i gang med å konkurrere med de gjeve OL-medaljene. OL-programmet kan by på hele 33 forskjellige sporter, men i denne artikkelen er det kun golf det skal handle om. I teksten nedenfor går vi gjennom når de ulike rundene i både herre- og kvinneturneringen spilles, og ellers alt annet du trenger å vite om golf under de olympiske sommerlekene – inkludert hvordan du ser turneringene, uansett hvor du befinner deg i verden.

Golf, Tokyo-OL 2020 Dato: Torsdag den 29. juli–søndag den 7. august 2021 Arena: Kasumigaseki Country Club TV-kanaler for golf under Tokyo-OL i Norge: Eurosport Norway/Eurosport 2 Se OL-golf på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

I år var det hele tre norske golfutøvere som klarte å kvalifisere seg til OL i Tokyo 2020. De tre utvalgte er Tonje Frydenberg Daffinrud, Kristian Krogh Johannessen og Viktor Hovland.



Tønsbergenseren Daffinrud entrer et vanskelig felt når kvinneturneringen svinges i gang den 4. august, men var altså blant de 60 beste kvinnelige golfutøverne i verden da kvalifiseringen på ble avgjort i slutten av juni, og skal som eneste norske kvinne få bryne seg på blant annet storheter som Nelly Korda (USA) og Jin Young Ko (Sør-Korea). Ingen av de nordiske spillerne regnes som spesielt store utfordrere til gullet, men å se spillere som Anna Nordqvist (Sverige), Madelene Sagstrom (Sverige), Nanna Koerstz Madsen (Danmark), Emily Kristine Pedersen (Danmark), Matilda Castren (Finland) og Sanna Nuutinen (Finland) konkurrere om nordisk heder og ære sammen med Daffinrud blir svært så spennende.



På herresiden klarte Norge i år å kvalifisere to utøvere i Kristian Krogh Johannessen og Viktor Hovland. På tross av en imponerende innsats i D+D Real Czech Challenge tidligere i år var det bare på hengende håret at Johannessen klarte kravet. Viktor Hovland, på sin side, endte opp på sjetteplass på kvalifiseringsrankinglisten, og regnes som en reell medaljekandidat – men med navn som Collin Morikawa, Xander Schauffele og Justin Thomas (alle fra USA), skal det likevel bli vanskelig å hevde seg i toppen.



Les videre for å finne ut hvilke spillere som er med i OL, og når og hvor du kan se alle turneringene.

Slik ser du de norske OL-sendingene, uansett hvor du befinner deg

De olympiske leker er et globalt arrangement, og det er ikke usannsynlig at du vil finne OL-konkurransene på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når mesterskapet foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV-Norge og Eurosport uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

Slik strømmer du de norske sendingene fra OL i Tokyo

Det er Discovery Communications som har rettighetene til sendingene av de olympiske leker i Norge frem til 2024.



Hovedkanal for sendingene vil være TVNorge, og her kommer dekningen av de mest interessante grenene til å finne sted (vi snakker over 20 timer i døgnet med sendinger fra OL). Annet OL-innhold vil være å finne på ulike Eurosport-kanaler.



Hvis du vil strømme OL, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til å se OL-sendingene på TVNorge kan man abonnere på «Live»-pakken for 129 kroner i måneden, men om man har planer om å sluke absolutt alt av OL-innhold må pakken «Sport» til. Med denne får man også tilgang til Eurosport, og dermed også alt av mer eller mindre obskure grener man skulle ha lyst til å se. Denne pakken koster 179 kroner i måneden.



Om du befinner deg utenfor Norge og EU under OL i Tokyo kan du benytte deg av en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, og dermed få med deg de norske OL-sendingene.

Hvilke kanaler sender OL i andre land?

Som ovennevnt er det få steder på jorden som ikke har interesse av å vise sendinger fra årets OL i Tokyo. Det kan likevel være store forskjeller i hvor enkelt det er få tak i en gratis strøm, og ikke minst om du kan språket sendingene er på.



Vi skal være helt ærlige og si at det ikke finnes noen bedre eller mer oversiktlig liste på internett enn den du finner hos Wikipedia, om du ønsker å finne ut hvilke tjenester og kanaler som sender OL i landet du befinner deg. Hvis du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar en titt på denne listen.

Utøverne i herreturneringen

Justin Thomas (USA)

Collin Morikawa (USA)

Xander Schauffele (USA)

Patrick Reed (USA)

Rory McIlroy (Irland)

Viktor Hovland (Norge)

Hideki Matsuyama (Japan)

Paul Casey (Storbritannia)

Abraham Ancer (Mexico)

Sungjae Im (Sør-Korea)

Cameron Smith (Australia)

Joaquin Niemann (Kina)

Tommy Fleetwood (Storbritannia)

Corey Conners (Canada)

Garrick Higgo (Sør-Afrika)

Shane Lowry (Irland)

Marc Leishman (Australia)

Christiaan Bezuidenhout (Sør-Amerika)

Si Woo Kim (Sør-Korea)

Carlos Ortiz (Mexico)

Mackenzie Hughes (Canada)

Sebastian Munoz (Colombia)

Guido Migliozzi (Italia)

Rikuya Hoshino (Japan)

Antoine Rozner (Frankrike)

Thomas Detry (Belgia)

Alex Noren (Sverige)

Thomas Pieters (Belgia)

Kalle Samooja (Finland)

Matthias Schwab (Østerrike)

Rasmus Hojgaard (Danmark)

Sami Valimaki (Finland)

Jazz Janewattananond (Thailand)

Jhonattan Vegas (Venezuela)

Henrik Norlander (Sverige)

Mito Pereira (Chile)

Adri Arnaus (Spania)

Joachim B Hansen (Danmark)

Rory Sabbatini (Slovakia)

Sepp Straka (Østerrike)

Ryan Fox (New Zealand)

Renato Paratore (Italia)

C.T. Pan (Taiwan)

Romain Langasque (Frankrike)

Adrian Meronk (Polen)

Maximilian Kieffer (Tyskland)

Jorge Campillo (Spania)

Juvic Pagunsan (Filippinene)

Ondrej Lieser (Tsjekkia)

Scott Vincent (Zimbabwe)

Gunn Charoenkul (Thailand)

Hurly Long (Tyskland)

Fabrizio Zanotti (Paraguay)

Rafael Campos (Puerto Rico)

Gavin Kyle Green (Malaysia)

Yechun Yuan (Kina)

Kristian K Johannessen (Norge)

Ashun Wu (Kina)

Anirban Lahiri (India)

Udayan Mane (India)

Rundeoppsett for herrenes golfturnering under OL i Tokyo

Onsdag den 28. juli

22:30 Runde 1 (Eurosport 2/Discovery+, spillet begynner 00:30)

Torsdag den 29. juli

22:20 Runde 2 (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30)

Fredag den 30. juli

22:30 Runde 3 (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30)

Lørdag den 31. august

22:30 Runde 4, finale (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30)

Utøverne i kvinneturneringen

Nelly Korda (USA)

Jin Young Ko (Sør-Korea)

In Bee Park (Sør-Korea)

Sei Young Kim (Sør-Korea)

Danielle Kang (USA)

Hyo-Joo Kim (Sør-Korea)

Brooke M. Henderson (Canada)

Yuka Saso (Filippinene)

Lexi Thompson (USA)

Lydia Ko (New Zealand)

Nasa Hataoka (Japan)

Patty Tavatanakit (Thailand)

Jessica Korda (USA)

Minjee Lee (Australia)

Hannah Green (Australia)

Shanshan Feng (Kina)

Ariya Jutanugarn (Thailand)

Sophia Popov (Tyskland)

Mone Inami (Japan)

Carlota Ciganda (Spania)

Melissa Reid (Storbritannia)

Anna Nordqvist (Sverige)

Nanna Koerstz Madsen (Danmark)

Celine Boutier (Frankrike)

Leona Maguire (Irland)

Xiyu Lin (Kina)

Gaby Lopez (Mexico)

Caroline Masson (Tyskland)

Emily Kristine Pedersen (Danmark)

Madelene Sagstrom (Sweden)

Matilda Castren (Finland)

Wei-Ling Hsu (Taiwan)

Azahara Munoz (Spania)

Jodi Ewart Shadoff (Storbritannia)

Giulia Molinaro (Italia)

Perrine Delacour (Frankrike)

Stephanie Meadow (Irland)

Min Lee (Taiwan)

Anne van Dam (Nederland)

Alena Sharp (Canada)

Kelly Tan (Malaysia)

Albane Valenzuela (Sveits)

Bianca Pagdanganan (Filippinene)

Aditi Ashok (India)

Maria Fassi (Mexico)

Maria Fernanda Torres (Puerto Rico)

Tiffany Chan (Hong Kong)

Sanna Nuutinen (Finland)

Klara Spilkova (Tsjekkia)

Manon De Roey (Belgia)

Christine Wolf (Østerrike)

Pia Babnik (Slovenia)

Mariajo Uribe (Colombia)

Daniela Darquea (Equador)

Magdalena Simmermacher (Argentina)

Lucrezia Colombotto Rosso (Italia)

Maha Haddioui (Marokko)

Tonje Daffinrud (Norge)

Paula Reto (Sør-Afrika)

Kim Metraux (Sveits)

Rundeoppsett for kvinnenes golfturnering under OL i Tokyo

Tirsdag den 3. august

22:30 Runde 1 (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30) *

Onsdag den 4. august

22:30 Runde 2 (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30)*

Torsdag den 5. august

22:30 Runde 3 (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30) *

Fredag den 6. august

22:30 Runde 4, finale (Eurosport Norway/Discovery+, spillet begynner 00:30) *



* = Forventet kanal/starttidspunkt, ubekreftet

Er den offisielle olympiske kanal gratis?

Om man er ute etter litt ekstra innsikt i de olympiske leker i år, så kan man ta i bruk den offisielle olympiske kanal enten via nettleseren eller via en app (denne støtter en rekke forskjellige enheter.) Her vil man kunne se repriser av de mest ikoniske øyeblikkene i OL-historien, enkelte livearrangementer (litt avhengig av hvor man bor) samt dokumentarer og andre godsaker.



Dette kan være en flott introduksjon til OL eller som et avbrekk mellom slagene for de mest svorne OL-tilhengerne. Den offisielle olympiske kanal er gratis og man finner den her.