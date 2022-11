Brukt mobil: iPhone og Samsung til de yngste

En brukt mobil er en god løsning om de yngste ønsker seg ny mobil. Mye av det sosiale ungdomslivet foregår på telefonen, så en bra mobil er ekstra viktig. Alt fra sosialisering med venner, flørting eller fanging av Pokémon går mye smoothere med en mobil av en viss kvalitet. Som foreldre vil man jo gjøre de yngste i flokken til lags, men å kjøpe splitter ny telefon er dyrt, veldig dyrt.

Heldigvis er det flere og flere forhandlere som selger brukt mobiler, og en brukt iPhone eller brukt Samsung er vel så bra som enn ny mobil.

"Som Ny" er Talkmore sine brukte mobiltelefoner. Her legges det ut brukte modeller ettersom de kommer inn. Telefonene som blir solgt brukt er iPhone eller Samsung-telefoner som har blitt returnert via bytte-avtaler som SWAP. Alle mobilene som selges på nytt går igjennom en kvalitetssjekk og har samme garanti som kjøp av en ny mobil. Den største fordelen med å kjøpe en brukt telefon er at man får en mobil av høy kvalitet mye billigere.

Sortimentet på telefonene som kommer inn varierer ut fra hvilke modeller som blir returnert. Derfor kan det være kjekt å slå til om man ser en brukt Samsung eller iPhone man faller for. Telefonene har også et graderingssystem (Åpnes i ny fane) for å beskrive tilstanden på mobilen.

Les videre for tilbud på brukte mobiler fra Samsung og Apple iPhone

Som Ny mobil deals: Samsung

(Åpnes i ny fane) SomNy Samsung Galaxy S21 128GB Gray (Åpnes i ny fane) Galaxy S21 er utstyrt med et ekstra skarpt kamera og er perfekt for deg som liker å ta bilder. Et avansert AI gjør å ta bra bilder enkelt – nå kan du ta bilder og filme på et profesjonelt nivå, uansett hvilket nivå du er på i dag. Med tre kameraer bak og 64 megapiksler, telefoto, ultravidvinkel og dybde. 64 MP for imponerende skarphet. SomNy pris: 5490kr



Som Ny mobil deals: iPhone

(Åpnes i ny fane) Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver (Åpnes i ny fane)

iPhone 11 Pro har Super Retina XDR-touchskjerm og et sjarmerende buet design som du vil kjenne igjen ved første blikk. Du får en vakkert utformet konstruksjon i rustfritt stål med en bakside i glass. Smarttelefonen kan skilte med IP68-sertifisering, noe som betyr at den tåler å bli nedsenket i vann ned til fire meter i 30 minutter.

Triple hovedkameraet sørger for at bildene dine alltid ser profesjonelle ut. Som-Ny pris: 5490kr

Her kan du se hvilke brukte iPhone og Samsung-mobiler som selges nå (Åpnes i ny fane)

Fordeler med brukt Iphone og Samsung-mobil til barna:

Rimelig

God garanti

Bærekraftig

Kvalitetskontroll

Sosialisering

Fungerer like bra som ny

Holdbarhet

Fornøyd ungdom

Trygt kjøp

Følger FNs bærekraftsmål

Hvorfor kjøpe brukt mobil til barna?

FNs bærekraftsmål (Image credit: Shutterstock / Alexandros Michailidis) - Felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

- Gjelder hele verden

- Består av 17 bærekraftsmål mål og 169 delmål.

- Skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

-Laget gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker

-Ingen skal utelates (Leaving no one behind).

-De mest sårbare menneskene prioriteres.

-Gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige.

Les mer om bærekraftmålene her (Åpnes i ny fane)

Så, hvorfor en brukt Iphone eller Samsung-mobil til barna?



Miljøet

Vi starter med det viktigste: Planeten vår og miljøet. Det høres kanskje litt pompøst ut å si at man redder planeten ved å kjøpe brukt mobil. At du kjøper brukt en gang hjelper ikke i det store bildet, men om familien blir mer bevisst på gjenbruk av mobiler og andre ting vil du faktisk bidra. Du kan gå frem som et godt eksempel og kjøpe brukt selv? Da vil kanskje den yngre generasjonen i huset også benytte gjenbruk. Man kan dra det enda lengre og si at ved gjenbruk er man med å oppfylle FNs bærekraft mål nummer 12: «Ansvarlig forbruk og produksjon» (Åpnes i ny fane)

Prisen

Som-Ny mobiler er også en god deal for deg som kunde. iPhone og Samsung modeller på tilbud er sjelden kost, men ikke som gjenbruk. Om modellen du vil ha ikke er tilgjengelig nå, er det bare å følge med siden sortimentet varierer hele tiden. Lavere pris gjør det også at yngre har mulighet til å kjøpe selv.

Garanti

Å kjøpe brukt er trygt hos seriøse forhandlere. Garanti gjør at du får hjelp om det skulle oppstå feil på telefonen du har kjøpt. Hos Talkmore selges alle Som Ny-mobiler med to års garanti. Talkmore har også et graderingssystem hvor du får vite nøyaktig tilstand på mobilen. (Åpnes i ny fane)

Sosialt

Å sitte på skjerm ser ikke sosialt ut, men det er mye sosialt som foregår på mobilen. Relasjoner bygges, ting deles, samseing av serier og underholdning, for å nevne noe.

For de aller yngste

For de aller yngste som ikke trenger telefon, kan en smartklokke vurderes. Klokken er enkel for barnet å bruke og foresatte kan følge med. Smartklokken kan blant annet sende/motta meldinger og anrop. Foreldrekontroll via app begrenser bruk, så den kan slås av i skoletiden.

Les vår guide over smartklokker til barn her. (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Hans Christian Haraldsen Moen)

