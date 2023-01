Finn beste matkasse for deg og gi deg selv en god start på 2023. Kassene inneholder alle råvarene du trenger for å lage middagen din. I kassen legges det ved oppskrifter som du følger for å heve nivået på middagshverdagen. Maten kommer ferdig porsjonert, og skal tilrettelegge for enkle og bærekraftige middager som du lager (og spiser) selv. Om du bor alene eller med flere gjør ingenting for det finnes en matkasse for alle.

Under er vår guide over matkasse-tilbud. Slik finner du best matkasse til deg og ditt bruk. I vår oversikt finner du:

Priser

Menyer

Levering

Spesialiteter

Gavekort

Beste matkasser

Adams matkasse

Adams matkasse lar deg velge en ukesmeny selv eller med hjelp av kokkene deres. Man kan velge mellom seks matkasser og 60 forskjellige middager. Det kommer nye retter på menyen hver uke og alle dieter og allergier blir ivaretatt. Matkassene du kan velge mellom er: Sunn og lett, Ekspress, Vegetar, Inspirasjon, Glutenfri eller Laktosefri. Du velger 3-5 middager og måltider for 2-6 personer. Bruker norske råvarer.

Adams matkasse

- Lar deg velge en ukesmeny selv eller med hjelp

- Velge mellom 6 matkasser og 60 foskjellige middager.

- Har velkomsttilbud på 30% på de to første matkassene du bestiller.

- Fokus på kvalitet og bærekraft.

- Bruker norske råvarer

- Holdt på i over 10 år med matkasser.

- Ingen bindingstid.

- Bruk app eller nettsted.



Spar opptil 1592 kr på dine 4 første matkasser.

Gjelder kun nye kunder til og med 28 februar. Gyldig for leveranser til og med 30 mars.



HelloFresh

HelloFresh var noen av de første som begynte med matkasser, og har basen sin i Berlin. De er USA sin største matboks-leverandør og leverer nesten over hele verden. Her i Norge kan du velge mellom syv forskjellige temaer på matkassene og 25 forskjellige oppskrifter hver uke. HelleFresh leverer over hele landet og har ingen bindingstid.

HelloFresh

- Stort firma som er et av de eldste.

- Velg mellom 25 forskjellige oppskrifter hver uke.

- Ingen bindingstid

- Bruk app eller nettsted.

- Har rabatt på sine 4 første matkasser: 2x30%, så 2x20% rabatt. Pris på 5 middager for 4 personer: 805 kr (de to første leveringene)

Ord. pris: 1219kr

Godtlevert

Godtlevert er Norges største leverandør av matkasser. I en Godtlevert matkasse, er maten fra lokale leverandører og de leverer over mesteparten av landet. Det finnes seks ulike matkasser (Åpnes i ny fane) du kan velge mellom: Ekspress, Fleksitarianer, Vegetar, Favoritt , Singel og Roede. Sistnevnte matkasse er spesielt laget for de som vil ha en sunnere livsstil.

Godtlevert

- Norges største leverandør.

- Variert meny med "Fleksitarianer"- matkassen.

- Leverer matkasse til en person: "Singelkassen".

- "Roede-kassen" - Næringsrike og varierte retter som hjelper deg til en sunn livsstil.

- Bruker norske råvarer.

- Bruker norske råvarer.

- Bestille via app eller nettsted. Nå får du 30 % og 20 % rabatt på dine fire første matkasser. 30-20-20-30 - Spar opptil 1549 kr på dine 4 første matkasser.

Gjelder kun nye kunder til og med 28 februar. Gyldig for leveranser til og med 30 mars.

Gavekort på matkasser

Gavekort

Å gi et gavekort på matkasser er en genial gave å gi. Det funker uansett anledning og kan glede og virkelig glede noen. Alle overnevnte leverandører har gavekort på matkasser.

Adams Matkasse

Enkel modell der du kjøper et gavekort fra 250-10.000 kroner. Gavekortet sendes til deg via e-post med en PDF-fil. Denne printer du ut eller videresender til mottaker.

Godtlevert

Har flere gavekort å velge mellom om man vil velge antall middager eller en fast sum. Også et der du kan velge mellom å gi 250-10.000 kroner. Sendes til deg via e-post med en PDF-fil.

HelloFresh

Her kan du velge mellom gavekort på 100, 250 eller 500 kroner. Disse kan du kjøpe så mange du vil av om du vil gi mer enn 500 kroner. HelloFresh sine gavekort kan leveres via e-post, sms eller via posten.

Nå håper vi du har fått litt å tygge på, og velger deg en matkasse du blir fornøyd med. Matkasser er ikke bare en fin måte å spise bedre på, men hjelper også mot matsvinn og er mer bærekraftig. Maten du får på døra skal jo lages, så her kan flere kokker hjelpe til. Om det blir mere søl er en ting, men det blir i alle fall flere om middagen og kanskje flere som spiser noe de lager selv.

Bon Appétit!