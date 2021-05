Komplett.no slår av 11 000 kroner på ASUS ROG Zephyrus S15

Hva med en ny gaming-laptop? Nå har Komplett.no et supert tilbud på et kraftig eksemplar av arten. Prisen er redusert med hele 11 000 kroner, slik at du får 15,6-tommeren ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LXS for bare 29 990 kroner.

ROG Zephyrus S er et kraftmonster med 10. -generasjon Intel® Core™ i7-10875H prosessor, og har en turboboost på opptil 5.1 Ghz som er viktig for kraftintensive oppgaver som spill og videogjengivelse. Sammen med prosessoren kommer et NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 super i full størrelse. Dette er ett av markedets kraftigste grafikkort i dag.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne bærbare spillmaskinen, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Kompletts produktside.

Tilbudet gjelder ut 31. desember eller så langt lageret rekker!

ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LXS | 40 990,- 29 990,– | Komplett.no

Denne bærbare PC-en veier bare 2 kg og er bare 1,89 cm tynn, så du kan ha den med deg over alt. Zephyrus S er utstyrt med 32 GB RAM og har 512 GB PCIE NVME SSD i RAID 0 som gir over 3000 MB i overføringshastighet.