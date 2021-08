Komplett.no kutter prisen med 1300 kroner på 34" buet gamingskjerm fra Svive

Høsten gjør sin anmarsj, og hva er vel bedre når mørket faller på enn å fordype seg i noen skikkelig fete spill. Dette blir ekstra inspirerende med en buet gaming skjerm – og nå har Komplett.no et flott tilbud på Svive 34" Pyx 34C801. Nå slår de av 1300 kroner, slik at denne flotte skjermen kan bli din for 4695 kroner.

Med 144 Hz oppdatering og ned til 3 ms responstid (med overdrive) passer denne skjermen perfekt til spilling. Om du skal lykkes i å oppdage og overrumple fienden på den digitale slagmarken, er det avgjørende at grafikken glir problemfritt. Buede skjermer dekker mer av ditt perifere syn enn flate paneler.

Resultatet er en mer oppslukende opplevelse som lar deg reagere raskere i f.eks. FPS-spill. I tillegg er curved-skjermer bedre for øyekomforten, da de følger den naturlige krumningen i det menneskelige synsfeltet nærmere enn flate paneler. Fordelen her er at det faktisk er mer behagelig for øynene dine å se på skjermen din under disse forholdene. Dette lar deg bruke mer tid foran skjermen uten å bli sliten.

Svive 34" Pyx 34C801 | 5995,- 4695,- | 22 % | Komplett.no

Vi har i tett samarbeid med nordiske gamere satt sammen en kraftpakke av en skjerm med topp specs, optimalisert for gaming. Med denne kurvede monitoren fra Svive både ser du bra, og har en skjerm som ser veldig bra ut! Tilbudet gjelder ut 31. august eller så langt lageret rekker!



