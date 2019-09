Komplett med 40 % avslag på Klipsch R-41PM

For et par dager siden satte Komplett ned prisen på Klipsch R-41PM med 2000 kroner. Tiden er dog i ferd med å renne ut for tilbudet, så for å skaffe deg dette billige paret aktive høyttalere gjelder det å smi mens jernet er varmt.

Opprinnelig pris er 4990 kroner – og det er en grunn til det – mens Komplett nå selger disse med 40 prosent avslag.

Klipsch R-41PM er kjent som særdeles nøytrale og nøyaktige høyttalere, men som samtidig har mer tilkoplingsmuligheter enn man normalt sett finner på dette kvalitetsnivået. Her får man i både pose og sekk.

På innsiden av hver høyttaler finner man en forsterker (med innebygget RIAA-ledd) som driver et basselement på 4 tommer (samt en diskant i aluminium på 1 tommer), på baksiden et utall innganger og utganger. Vi nevner i fleng: minijack stereo-inngang, 2x RCA phono-innganger, USB, SPDIF (TOSLINK), Bluetooth og RCA ut for subwoofer. Dette er et høyttalerpar som kan koples til nær sagt alt.

Man får ut 35 W RMS per enhet (140 W peak), man har innebygget dynamisk bass i forsterkeren (man får med andre ord mer bass ved lavere volum, hvilket speiler frekvensresponsen til øret). Vekten er på 3,7 kilo per kanal, og man får også med en hendig fjernkontroll.

Tilbudet gjelder kun frem til klokken midnatt i dag, så her er det bare å kaste seg på.