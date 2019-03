GTX 1070 rekordbillig fra Elkjøp

Elkjøp har gamingweekend, og det betyr at man nå kan oppgradere den gamle traveren med et Nvidia GeForce GTX 1070 fra EVGA for 2995 kroner. Dette særdeles populære kortet har en ordinærpris på 4899, så her får man nærmere 39 prosent rabatt, med andre ord et avslag på 1904 kroner.

GTX 1070 er nest gjevest i 10-serie-søskenflokken til Nvidia, og er dermed et populært alternativ til de utrolig dyre GTX 1080-kortene, som lenge var kongen på haugen.

Ytelsen til 1070 ligger ikke så enormt langt unna den til storebror 1080, og med tanke på at førstnevnte nå koster det halve av sistnevnte er det betimelig å mene at at man bør slå til.

SPESIFIKASJONER VRAM: 8192 MB GDDR5 (8 GB)

Normalklokkefrekvens: 1594 MHz

Boostklokkefrekvens: 1784 MHz

Minnebuss: 256 bit

Minneklokkefrekvens: 8 GHz

Minnebåndbredde: 256,3 GB/s



10-serien er basert på Pascal-arkitekturen, hvilket innførte både HDMI 2.0b og DisplayPort 1.4, slik at fremtidens oppløsninger og oppdateringsfrekvenser er sikret. Vi syntes kortet gav oss veldig mye ytelse for pengene, selv ved lansering, og til prisen kortet går for i dag står dette argumentet enda sterkere.





2560 x 1440 (1440p) går som en drøm på dette kortet, og hvis man har holdt seg på 1920 x 1080 (1080p) er GTX 1070 en oppgradering man kan nyte godt av i mange år fremover.

Tilbudet varer ut helgen, eller så langt lageret rekker.