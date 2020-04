Green Friday – de beste vårtilbudene samlet på ett sted

Sommeren nærmer seg med stormskritt og det er mange ting som skal være på plass før varmen brer rundt seg for alvor. Parkhøyttaleren fra i fjor fikk seg kanskje sin aller siste skål en sen høstfest og når en skal sykle ned til badeplassen er det godt å ha litt passende musikk på øret.



Heldigvis foregår ikke alle årets salg på høsten. Green Friday er startskuddet for Green Weekend – årets største vårsalg – noe som gir oss muligheten til å meske oss i billig elektronikk nå som om vinteren er på hell og det igjen har lysnet morgen som kveld. Norske nettbutikker har en rekke tilbud på varer i alle kategorier, så derfor har vi i denne artikkelen samlet en liste over de aller beste avslagene.

De beste Green Weekend-tilbudene

Acer Predator X34P | 10 495,– 6995,– | 33 % | Elkjøp

Dette er gamingskjermen for deg som vil ha luksus i alle ledd. Den 34 tommer store skjermen har et buet IPS-panel med en oppløsning på 1440p, Nvidia G-Sync og en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz. Tilbudet gjelder til og med 26. april, eller så langt lageret rekker.



Zone of Norway Box | 499,– 299,– | 40 % | Multicom

Svært kraftig Bluetooth-høyttaler fra norske Zone of Norway. Denne stereohøyttaleren er kjent for å produsere høy og kontrollert lyd ut av et chassis av relativt beskjeden størrelse. Støtter både BT og analog inn. Tilbudet gjelder til og med 26. april, eller så langt lageret rekker.



Beyerdynamic Aventho BT | 3095,– 2449,– | 20 % | CDON

Den tyske produsenten mest kjent for sine hodetelefoner til studiobruk har beveget seg til trådløst, og resultatet er ikke overraskende meget godt. Dette er hodetelefonene for feinschmeckeren. Tilbudet gjelder til og med 26. april, eller så langt lageret rekker.



