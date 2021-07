Elkjøp med godt tilbud på trådløst smartkamera

Sommer og sol er utrolig inspirerende! Så herlig det er å springe ut og bade eller grille. Men hvem passer huset? Det kan du trygt overlate til hjemmet selv, hvis du har et godt oppsett av smartprodukter. Og da passer det ypperlig å sjekke ut dette tilbudet fra Elkjøp. Nå er prisen satt ned med 250 kroner på Arlo Essential Spotlight trådløst FHD smartkamera, slik at det kan bli ditt for bare 1190 kroner.

Tilbudet varer til 26. juli.

Om tilbudet Tilbudet på denne siden var gyldig da artikkelen sist ble oppdatert. Merk deg at det kan ha utløpt eller blitt endret i ettertid.

Arlo Essential Spotlight Camera er for tiden et av de beste overvåkningskameraene på markedet akkurat nå. Det er svært enkelt å komme i gang med Arlo, siden kameraet kan by på både enkel installasjon og enkelhet i bruk i etterkant. Man får en hel del funksjoner som eksempelvis spotlys og et alarmsystem, og kameraet kan brukes både innomhus og utendørs.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om dette trådløse smartkameraet, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.

Arlo Essential Spotlight Camera | 1440,- 1190,– | Elkjøp

Arlo Essential Spotlight trådløst kamera beskytter hjem og tomt i alle værforhold. FHD 1080p kameraet kommer med integrert spotlys og bevegelsesgjenkjenning for å dekke alle dine overvåkningsbehov. Tilbudet varer til 26. juli.Se tilbud