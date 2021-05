Elkjøp med godt tilbud på buet 49" gamingskjerm fra Samsung

Hvis du er ute etter altoppslukende gaming i full bredde, er dette noe for deg. Hos Elkjøp får du nå den 49-tommers gamingskjermen Samsung Curved C49HG90D 49" med et prisavslag på 2071 kroner. Det betyr at denne skjønnheten blir din for bare 7495 kroner.

Se hver eneste detalj i vakre, livaktige farger og nydelig oppløsning for en gamingopplevelse utenom det vanlige, og en filmopplevelse på linje med det du kan oppleve på kino, med den buede 49"skjermen Samsung C49HG90D som omgir deg og drar deg inn i en realistisk fantasy- og actionverden. Skjermen har et buet, vidvinkels 49-tommers panel med et skjermforhold på 32:9, som passer perfekt for å se innhold fra flere kilder ved siden av hverandre.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne buede gamingskjermen, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.

Samsung Curved C49HG90D 49" | 9566,- 7495,– | Elkjøp

Samsungs ultrabrede buede 49" skjerm gir deg rikelig med plass for spillene dine, med et 49" QLED-panel og utsøkt detaljnivå med UHD-oppløsning. Høy oppdateringsfrekvens på 144 Hz, responstid på 1 ms og FreeSync 2 gir en enestående spillopplevelse.Se tilbud