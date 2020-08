Dustin har for tiden 35 % avslag på vidundermaskinen Raspberry Pi 4

Visste du at man i 2020 kan kjøpe en fullt fungerende PC som får plass i håndflaten din til bare noen hundrelapper? Dustin kjører nå en kampanje på Raspberry Pi 4 Model B 2 GB, hvilket gjør at man nå får det lille vidunderet til bare 357 kroner. Ordinærpris er 549 kroner, heller ikke avskrekkende, men siden maskinen også bør ha et minputtkabinett og et microSD-kort er alle hundrelappene man kan spare et pluss.

Historien bak Raspberry Pi er besnærende. Opprinnelig ble maskinen laget som et særdeles billig alternativ for alle som hadde lyst på et læremiddel innen informatikk, eller som en fullverdig datamaskin billig nok til at mennesker i utviklingsland hadde råd til å kjøpe den. Prosjektet ble langt mer populært enn forventet, og det viste seg at markedet for små og billige datamaskiner var langt større enn man trodde.

Og det er ikke spesielt rart. Den fjerde utgaven av Raspberry Pi tilbyr en relativt kjapp firekjernersprosessor (4× Cortex-A72, 1,5 GHz), en habil GPU (Broadcom VideoCore VI @ 500 MHz), Gigaspeed Ethernet (1000 Mbps nettverkstilkopling), 2x HDMI-utganger, Bluetooth 5.0, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 og mye mer. Hele sulamitten bruker bare 3 W, og er så liten at den får plass i baklomma (målene kan sammenlignes med et litt tykt bankkort.)

Man kan bruke maskinen til nær sagt alt. Det finnes et enormt miljø på nettet som hele tiden finner på nye ting å bruke den til. De mest populære bruksområdene per nå er RetroPie (man kan lage maskinen om til en liten konsoll som kan spille omtrent alle spill laget før år 2000, via emulering), Kodi (medieavspiller, og eventuelt medie-server), Plex (samme som Kodi), filserver, NAS, Octoprint (kontrollmaskin for 3D-printing), Steam Link (spill Steam-spillene dine fra hvor som helst), Pi-hole (spesialtilpasset DNS-server som for eksempel blokkerer alt av reklame på hjemmenettverket ditt), kontrollenhet for IoT-enheter (mange bruker Pi til å lage sitt eget hjemmesnekrede smartspeil) – mulighetene er simpelthen endeløse.





Du kan også bruke den som en helt ordinær datamaskin som kan utføre enkle oppgaver som å surfe på nett, se på videoer eller utføre enkle kontoroppgaver. Det er helt uproblematisk å kjøre de fleste Linux-distroer på maskinen, og LibreOffice tilbyr konkurransedyktige kontorapplikasjoner for kroner 0. Du vet du har å gjøre med en rimelig PC når tastaturet og musen koster mer enn hele resten av maskinen.