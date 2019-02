«Battlefield V» billig hos Elkjøp

«Battlefield V» ble sluppet en drøy måned før jul, men allerede nå er det mulig å bli med i annen verdenskrig for en billig penge. Elkjøp har satt ned prisen på PlayStation 4-versjonen fra 549 til 199 kroner – hele 63 %.

Battlefield-serien trenger knapt noen introduksjon. DICE tok verden med storm da «Battlefield 1942» kom ut i 1999, og siden den gang har svenskene knapt tatt en pustepause med de populære FPS-spillene. Fjorårets variant fortsatte i samme fotspor som «Battlefield 1», men forflyttet spillerne fra første til annen verdenskrig.

I motsetning til forgjengeren fra 2017 vil innholdet som kommer i kjølvannet av lanseringen av «Battlefield V» være gratis. «Overture», den første oppdateringen, kom allerede i desember, og for to uker siden fikk vi oppdatering nummer to, «Lightning Strikes». Mer innhold er på trappene, og det neste kapittelet, «Trial by Fire» skal etter sigende være klart til utgivelse i slutten av mars, der blant annet en såkalt battle royale-modus vil bli lagt til.