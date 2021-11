Black Friday 2021: Beste tilbud på laptoper

Det er fortsatt noen dager igjen til årets store salg, men allerede nå begynner forhandlerne å snuse på Black Friday-lignende tilbud til glede for alle som er ute etter ny laptop. Nettbutikker ønsker å fange opp alle som er tidlige ute og leter etter gode kjøp, så tilbudene er ofte tilgjengelige i god tid før det braker løs for alvor. Det er ikke alltid avslagene blir karakterisert som Black Friday-tilbud, men prisene er gode nok til å kunne konkurrere med tidligere års november-salg.



Black Friday finner sted den 26. november, men i teksten under finner du de beste prisene hvis du er ute etter å slå til allerede nå. Dette er tilbud som kan sammenlignes med avslag som vanligvis er å finne under Black Friday, så man behøver ikke å være redd for ikke å få valuta for pengene.



Foretrekker du å vente? Vi kommer til å oppdatere denne siden fortløpende, helt frem til både Black Friday og Cyber Monday er over, så titt innom i ny og ne, nye tilbud renner inn rett som det er.

Dagens beste tilbud på laptoper

Det finnes godt med tilbud for alle som ikke vil vente på Black Friday, og trenger en ny datamaskin med en gang. Nedenfor finner du reduserte priser på noen av de beste bærbare PC-ene på markedet. Listen oppdateres kontinuerlig, slik at du alltid vil finne gode produkter til den beste prisen.

Tidlige Black Friday-tilbud på laptoper

Acer Nitro 5, 17,5": 16 690 kr Acer Nitro 5, 17,5": 16 690 kr 13 990 kr hos Proshop

Spar 2 700 kr – En skikkelig kraftplugg fra Acer med Ryzen 7-prosessor, 16 GB RAM og RTX 3070-skjermkort fra Nvidia. Dette er svært mye gaming-maskin for pengene.



Lenovo Legion 5 Pro, 16": 13 990 kr Lenovo Legion 5 Pro, 16": 13 990 kr 12 330 kr hos Proshop

Spar 1 660 kr – Solid Ryzen 5-basert laptop med 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 3060-skjermkort og en stor skjerm på 16" med 166 Hz oppdateringsfrekvens. Perfekt laptop for hele familien.



Acer Chromebook 714, 14": 5 995 kr Acer Chromebook 714, 14": 5 995 kr 4 490 kr hos Elkjøp

Spar 1505 kr – Stilren Chromebook fra Acer til knallpris. Du får en Core i5-prosessor, 8 GB RAM og 128 GB SSD i en nett og hendig maskin som kjører Chrome OS. Passer utmerket til alle hverdagslige oppgaver.





Acer Chromebook 314 ,14": 4 490 kr Acer Chromebook 314 ,14": 4 490 kr 3 290 kr hos Komplett

Spar 1 200 kr – I utgangspunktet er dette allerede en av de rimeligste Chromebook-maskinene fra Acer, men med dette tilbudet kan du spare enda mer. Kommer med Chrome OS og berøringsskjerm.

Black Friday: Tilbud på laptoper

Det er overveldende sannsynlig at vi kommer til å oppleve avslag på noen av de seneste Windows-baserte laptopene med Intel Core-prosessorer av 11. generasjon innen slutten av november. Dette vil også ha innvirkning på eldre maskiner med CPU-er fra foregående generasjon. Ryzen-baserte maskiner pleier også ofte å være rimelige under Black Friday, hvilket er gode nyheter for alle som er ute etter gode gaming-laptoper. Apple har også lansert MacBook Pro-modeller med M1 Pro- og M1 Max-prosessorer, så om vi er heldige vil kanskje M1-baserte MacBook Air også dukke opp til en rimeligere penge.



Det lønner seg å være forberedt. «Laptop» var et av de vanligste søkeordene i kombinasjon med «Black Friday» i fjor (Semrush.) Dessuten fortsetter netthandelen å øke under Black Friday – i 2020 ble det solgt varer for 9 milliarder amerikanske dollar (Adobe.) Vi regner med at årets salgsdager vil gi oss enda flere tilbud og flere handleglade nordmenn enn tidligere.

Når finner jeg de beste Black Friday-tilbudene på laptoper? Black Friday finner sted den 26. november, men vi regner med at tilbudene kommer til å komme tettere desto nærmere den store dagen vi kommer. I årene som har vært har mange forhandlere og nettbutikker begynt å senke prisene allerede i månedsskiftet oktober/november.



Det pleier å finnes rikelig med tilbud fra og med begynnelsen av november, men de beste prisene vil være å finne under selve Black Friday-uken (i de senere år er det også mange som har snakket om Black Week.) Vi kommer til å samle årets beste tilbud på laptoper her, så sjekk gjerne innom ofte for å få med deg de aller beste prisene.



Fjorårets salg startet tidligere enn vanlig på grunn av pandemien. Mange priser begynte å synke allerede i oktober, og holdt seg nede til begynnelsen av desember. Dette ligner i mindre grad på hvordan Black Friday-salget så ut for noen år siden, da tilbudene gjerne kun varte i 24 timer. Det er ikke tilfeldig. Pandemien gjorde at netthandelen økte med 50 % i 2020 sammenlignet med foregående år (Adobe Analytics), så forhandlere jobbet ekstra hardt for å lokke til seg kjøpere.



Det gjenstår å se om årets avslag på laptoper begynner like tidlig som i fjor, men vi mistenker at tilbudene kommer til å spre seg over en lengre tidsperiode. Det er verdt å kikke innom i denne artikkelen i løpet av november, slik at du er sikker på at du ikke går glipp av noe.