Beste gratis videoredigeringsprogramvare 2021

Med den rette videoredigeringsprogramvaren kan du enkelt lage videoer du kan publisere på YouTube, Facebook, Instagram og andre steder, helt uten irriterende vannmerker eller andre frustrerende begrensninger.

Det finnes nemlig videoredigeringsprogrammer som ikke bare byr på helt grunnleggende funksjoner, men som også lar deg utføre komplekse operasjoner.

Utvalget kan virke uoversiktlig, men vi er her for å hjelpe deg. Vi har samlet de beste i denne listen, slik at du skal slippe å teste hvert eneste alternativ selv. Hver av programmene nedenfor vil la deg utføre viktige postproduksjonsoppgaver som å trimme klipp, legge til green screen-filter og justere avspillingshastighet. Har du aldri redigert video før, skal du også vite at disse programmene er enkle å komme i gang med og få oversikt over.

Det sier seg selv at selv om gratisprogrammer kan være gode, så kan de ikke konkurrere med de beste programmene man må betale for. Trenger du en mer profesjonell løsning bør du altså vurdere å betale for en av de beste programmene på markedet (du finner noen av dem også nedenfor), men for deg som har et litt trangere budsjett så er topplisten vår nedenfor et godt sted å starte.

De 3 beste premium-programmene på markedet

1. Adobe Premiere Pro - best i 2021

Premiere Pro gir deg enormt mye for pengene. Dette er en av de merkedsledende programmene for profesjonelle, men samtidig enkelt å bruke. Trenger du et seriøst verktøy, så bør du vurdere Premiere Pro.

2. CyberLink PowerDirector - mye for pengene

CyberLink er et glimrende valg for deg som vil ha et seriøst verktøy som ikke koster all verden. Du får godt med funksjoner som passer for både nybegynnere, viderekommende og profesjonelle.

3. Apple Final Cut Pro X - førstevalget for Apple-brukere

Final Cut Pro X er rettet spesielt mot profesjonelle, men det betyr ikke at programmet ikke kan brukes av amatører også. Du betaler en engangssum fremfor en abonnementspris, og det vil kunne lønne seg hvis du har tenkt til å bruke programmet over lang tid.

De beste gratis videoredigeringsprogrammene i 2020:

1. Lightworks Det beste gratisprogrammet for videoredigering, uansett brukernivå Plattform: Windows/Mac/Linux | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei Avanserte redigeringsverktøy Sanntidseffekter Gjennomarbeidet grensesnitt

Lightworks er et utrolig verktøy med det edle siktemålet å gjøre profesjonell kvalitetsvideoredigering tilgjengelig for alle. Som du vil vente deg av et slikt kraftig videoverktøy, vil du ikke mestre det over natten, men det kan man ikke regne som en ulempe ved programmet.

Hvis du har forsøkt andre gratis videoredigeringsprogrammer, har du kanskje opplevd at grensesnittet er annerledes enn det du er vant til, men du kan omarrangere de ulike kontrollpanelene og vinduene for å skape et miljø som passer måten du arbeider på.

Du kan laste ned og installere Lightworks gratis på Windows, Mac og Linux, og hvis du senere opplever at du trenger enda mer avanserte muligheter så kan du oppgradere til Lightworks Pro. Da får du mulighet til å eksportere i flere formater, lage 3D-video og laste opp direkte til YouTube.

Les hele vår test av Lightworks

2. Hitfilm Express Et kraftig videoredigeringsverktøy som kan utvides når du vokser fra det Plattform: Windows/Mac | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Krever tillegg Profesjonelle graderingsverktøy Kan utvides via tillegg Kraftige systemkrav

Hitfilm Express er et annet videoredigeringsprogram du får gratis – og det leverer varene. Det grunnleggende redigeringsverktøyet, med avanserte klippeverktøy, et flott utvalg lyd- og videofiltre, lag- og maskeringsverktøy, sammenkoblingsmuligheter og bluescreen-verktøy.

Ekstra verktøy finnes tilgjengelige mot betaling, fra ca. $10 for en pakke som inneholder fargekorrigering, eksponeringsjustering, delt skjerm-maskering og ulike kreative filtre.

Ulempen med all denne kraften er at Hitfilm Express er langt mer krevende for maskinen enn både Lightworks og Shotcut, som er hovedårsaken til at vi har satt programmet på 3. plass. Pass på å sjekke de tekniske minstekravene før du laster det ned, for å unngå å bli skuffet.

Les hele vår test av Hitfilm Express

3. Shotcut Det ser kanskje litt uvanlig ut, men behersker du det, vil du høste fruktene Plattform: Windows/Mac/Linux | Direkte opplasting til YouTube: Nei | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei Avansert, med brukertilpassede filtre Intuitivt grensesnitt Bratt læringskurve

Shotcut er enda et gratis videoredigeringsprogram som kjennes profesjonelt, men som krever litt tålmodighet hvis du skal oppnå de gode resultatene det er i stand til å levere. Det litt uvanlige grensesnittet skyldes nok at programmet startet sin tilværelse i Linux, og lite har skjedd siden konverteringen til Windows.

For det første kan grensesnittet virke litt krevende. Du må ikke bare åpne en video, men også velge hvilken redigeringsmodus du ønsker å arbeide i, og hvilke verktøy du kan tenke deg å bruke.

Det er ikke til å komme bort fra at Shotcut har en bratt læringskurve. Det er mulig å oppnå temmelig imponerende resultater bare ved å legge til ett av de mange filtrene i videoen, men den virkelige belønningen vil bare kunne høstes om man er villig til å legge tid og innsats ned i å gå i dybden med programvaren, og bli kjent med hva den har å tilby.

Les hele vår test av Shotcut

4. Movie Maker Online Et videoredigeringsverktøy du kan bruke hvor som helst Operating system: Windows, macOS, Linux (in browser) Visit site Fungerer på alle maskiner Inkluderer royalty-free-innhold Plagsom reklame Uoversiktlig grensesnitt

Movie Maker Online er et videoredigeringsverktøy som kjører i nettleseren, og det gir deg en uvanlig vertikal tidslinje der du kan utføre alle de vanlige operasjonene som å kutte, legge til filtre og lage overganger.

Den store fordelen med et nettbasert verktøy er at du får tilgang fra en hvilken som helst maskin, og du trenger ikke å tenke på lagringsplass. I tillegg trenger du ikke å bekymre deg for maskinvarespesifikasjoner fordi alt foregår i skyen.

Det er også praktisk at Movie Maker Online gir deg tilgang til et stort bibliotek av gratis musikk og bilder du kan bruke i videoene dine.

Les hele vår test av Movie Maker Online

5. VSDC Free Video Editor Et ikke-lineært redigeringsprogram, fullstappet med verktøy, og flere legges til hele tiden Plattform: Windows | Direkte opplastinge til YouTube: Ja | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei Ikke-lineær videoredigering Enkel å mestre Ingen maskinvareakselerasjon

VSDC Free Video Editor er et godt verktøy som kan gi glimrende resultater. Etttersom dette er et ikke-lineært program, fungerer det på en annen måte enn andre, lignende verktøy, ved at du kan plassere klipp og andre elementer hvor du vil på tidslinjen og redigere dem der.

Her har du ikke bare mulighet til å jobbe med flere skjermbilder og overganger, men også legge inn objekter og tekst i videoene, og skape en video av profesjonell kvalitet. Det krever imidlertid at du er villig til å forholde deg til VSDCs ganske underlige virkemåte og det uvanlige grensesnittet.

Med den nyeste versjonen av VSDC får du med flere kunstneriske effekter, blant annet røyk. Her er det også en dedikert eksportprofil for Instagram, og automatisk bildestabilisering. Og det går dessuten raskere. Detter er et ypperlig valg for kreative videoprosjekter.

Les hele anmeldelsen: VSDC Free Video Editor

Andre gratis verktøy som kan være nyttige:

Adobe Spark

Hvis du trenger å klippe en video og ikke bryr deg om at den får et vannmerke, så kan Adobe Spark få jobben gjort enkelt og greit. Grunnversjonen er gratis å bruke, hvis du vil ha mer avanserte funksjoner (og vil slippe vannmerke) så må du betale for et abonnement.

EZGif

Trenger du å beskjære en video til et bestemt format, kan dette enkle verktøyet være akkurat det du er ute etter. Her kan du se dimensjonene, velge fra en liste med forhåndsinnstillinger, og posisjonere beskjæringen manuelt.

Videoredigering: ofte stilte spørsmål

Bør jeg betale for et mer avansert videoredigeringsprogram? Det sier seg selv at programmer man betaler for gjerne gir deg flere fordeler enn gratisalternativene, rett og slett fordi utviklerne har bedre ressurser til å utvikle programmer som utnytter maskinvaren bedre, til å lage effekter av høyere kvalitet, til ut utbedre feil, til å finpolere grensesnittet og til å lage veiledninger og hjelpefiler. Er du profesjonell er det verdt det å betale 3000 kroner for Final Cut Pro slik at rendring av video går fortest mulig og at du slipper å bruke tid på å rope "HVORFOR?" når programmet ikke oppfører seg akkurat som du vil. Er du ikke profesjonell har du derimot mulighet til å være litt mer tilgivende når ting ikke fungerer helt som de skal, og du trenger ikke de aller beste effektene og funksjonene. Ofte kan det være godt nok at du bare får gjort grunnleggende ting, og da er et gratisalternativ kanskje alt du trenger.

Er gratis videoredigeringsprogramvare god nok? Det kan det være. Filmer laget i iMovie har imponert publikum på filmfestivaler i mange år, og noen har laget gode filmer med kun iMovie og en iPhone. Samtidig har de gjerne noen begrensninger man burde vite om. Ytelsen er ikke alltid på høyde med de beste, og du vil ofte oppleve at du må betale for mer avanserte funksjoner. Du kan også oppleve at du får et vannmerke over videoene du eksporterer, og tilgang til brukerstøtte er begrenset. Samtidig er det lurt å skille mellom gratis kommersiell programvare og gratis programvare med åpen kildekode. Førstnevnt er gjerne en begrenset utgave som tilbys med håp om at du skal oppgradere senere. Sistnevnte er et komplett produkt som lages av enkeltpersoner eller grupper av frivillige som ikke har som mål å tjene store penger. De mangler ofte finpussen til kommersielle programmer, men de kan likevel være gode nok til mange oppgaver.

Hvorfor skal jeg bry meg om gratis programvare? Video er den nye rock'n'rollen: Tidligere drømte unge om å bli rockestjerner, men nå drømmer de om å bli YouTubere. Samtidig har video blitt det universielle språket på internett. Og det all video har til felles er behovet for redigering. Det kan innebære å ganske enkelt klippe begynnelsen og slutten på et opptak, eller det kan være å klippe sammen flere opptak og legge til musikk og effekter. For å gjøre det trenger du et videoredigeringsprogram.

Hvordan velger jeg videoredigeringsprogram? Her spiller mange faktorer inn, og pris er ikke nødvendigvis blant dem: hadde den gjort det, så hadde alle Hollywood-filmer blitt laget i iMovie. Du bør begynne med slutten: hva slags video skal du lage, og hva skal den brukes til? Det er stor forskjell på å raskt redigere enn hjemmevideo som skal vises på TV-en i stua, og produksjon av en serie for Netflix eller kinovisning. Du må se på hva slags formater programmet kan eksportere til, hva slags kvalitet du trenger (HD, 4K, 8K), og om du får tilgang effektene du trenger. Skal du samarbeide med andre, må du også sjekke om programmet har den nødvendige kompatibiliteten. Du må også tenke over hvor erfaren du er, og hvor avanserte funksjoner du kan håndtere. Vil du ha full kontroll, eller vil du overlate til programmet å ta seg av mange av valgene? Hvor fremtidssikker trenger du å være? Til sist må du også vurdere hva slags budsjett du har. De fleste gratisprogrammene har begrensninger, men det er samtidig full mulig å betale for mye for noe du ikke trenger. Husk bare at jo mer du har tilgang til, jo mer har du lyst til å gjøre også. Sjekk om programmet har mulighet til å vokse med dine ambisjoner.

Hvilke videoredigeringsfunksjoner bør jeg se etter? Det kommer an på hva slags redigering du skal gjøre. Hvis du bare skal redigere sammen en video fra onkel Olavs 90-årsdag så trenger du ikke så avanserte muligheter, men det kan være andre situasjoner du har andre behov. Du bør tenke på hva slags formater og oppløsninger du trenger. Kan programmet behandle videomaterialet som kommer ut av kameraet ditt? Kan det eksportere i et format du kan bruke videre? Trenger du å jobbe med green screen-bakgrunner eller legge bilde-i-bilde? (Er du en YouTuber, er sannsynligvis svaret ja). Får du mulighet til å dele direkte på sosiale medier? Hvor mange spor trenger du? Kan du hente materiale fra ulike kilder og bytte mellom dem etter behov?

Hvilke programmer brukes profesjonelt? Det kommer an på definisjonen din av "profesjonelle" og hvilken del av industrien du snakker om. I Hollywood og hos de fleste TV-selskaper blir redigeringen stort sett alltid gjort i Avid Media Composer Ultimate. Hos reklamebyråer, mer uavhengige filmstudioer og andre bedrifter er det mer sannsynlig at du støter på Adobe Premiere Pro eller Apple Final Cut Pro X i tillegg til programmer som Adobe After Effects.