Beste espressomaskin 2022: lag baristakaffe hjemme

Hvis du er på jakt etter den beste espressomaskinen på markedet, og penger ikke er noe problem, er Gaggia Classic det beste valget.

Den leveres med enkle og doble espressofiltre, i tillegg til et crema perfetta-filter. Gaggia forteller at dette vil gi deg en kopp kaffe med en tykk crema, uten at du må eksperimentere med kornstørrelsen. Dermed er den ideell for deg som vil lære deg bruken av en espressomaskin før du virkelig prøver deg som barista. Her har du også full kontroll over hvor mye vann som dispenseres, slik at du kan lage den mengden kaffe du ønsker.

I våre tester lot vi oss imponere over kaffens fylde og intensitet. Med alle tre filtrene ga den oss en stabil crema som gjenskapte seg da vi strødde sukker over. Den innebygde dampstaven sørger for at du også får melkebaserte kaffedrikker. Men dette er en utrolig dyr espressomaskin.