Sonos Era 300 vs Sonos Era 100: welke draadloze speaker is het beste voor jou?

Sonos Era 300 Afmetingen: 160 x 260 x 185 mm

Gewicht: 4,47 kg

Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2

USB-C line-in: Ja De Sonos Era 300 biedt ondersteuning voor ruimtelijke audio en dat komt ook echt goed tot zijn recht bij Dolby Atmos-nummers vanwege de zes krachtige drivers die het geluid om je heen positioneren. De speaker levert bij muziek geweldige prestaties op zichzelf, maar je kan er ook twee combineren met een Sonos Arc voor een 7.1.4-thuisbioscoopervaring met een veel beter ruimtelijk geluid dan voorgaande Sonos-opstellingen. Voor Dolby Atmos-ondersteuning

Vol, krachtig geluid

Bluetooth en line-in-verbindingsopties Tegen Veel duurder

Veel groter Sonos Era 100 Afmetingen: 182,5 x 120 x 130,5 mm

Gewicht: 2,02 kg

Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2

USB-C line-in: Ja Sonos omschrijft de Sonos Era 100 als zijn "next-generation smart speaker". Hij beschikt over een rijke bas, stereogeluid, stembediening, Wi-Fi en Bluetooth-connectiviteit en je kan hem verbinden met externe apparaten via een aux-adapter. Qua design is de speaker redelijk klein en compact, maar het geluid is flink verbeterd ten opzichte van de Sonos One die hij gaat vervangen. Voor Beter geluid dan de Sonos One

Bluetooth en line-in-verbindingsopties

Veel goedkoper Tegen Geen Dolby Atmos-ondersteuning

Minder vol geluid

Na maandenlang geruchten te hebben gehoord over de nieuwe speakers van Sonos, zijn ze nu eindelijk officieel onthuld. Maar welke speaker is nou de juiste keuze voor jou, de Sonos Era 300 of de Sonos Era 100?

We hebben ook een losse Sonos Era 300 hands-on review en Sonos Era 100 hands-on review met onze eerste indrukken van de individuele speakers voor als je er meer over te weten wil komen, maar we zullen hier ook onze meningen voor je opsommen.

Vanuit een objectief standpunt is de Sonos Era 300 duidelijk de betere en grotere speaker. Hij levert ruimtelijke audio en heeft een design dat er erg uniek uitziet vergeleken met de beste Sonos-speakers van voorgaande jaren.

De Sonos Era 100 is daarentegen juist een compactere en goedkopere slimme speaker en een upgrade voor de Sonos One. Deze speaker zal een sterke concurrent zijn voor de beste smart-speakers die je vandaag de dag kan kopen, dankzij de ondersteuning voor stembediening via Alexa en via Sonos Voice Control.

Welke van de twee speakers het beste is, is dus een subjectieve vraag. De prijs zal bijvoorbeeld voor velen een grote rol spelen. Hieronder zullen we in ieder geval even de belangrijkste verschillen tussen de apparaten op een rijtje zetten, zodat je erachter kan komen welke speaker het beste is voor jou: de Sonos Era 300 of de Sonos Era 100.

De Sonos Era 100 is ontworpen om vrijwel overal in je huis te passen. (Image credit: Sonos)

Sonos Era 300 vs Sonos Era 100: Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Era 300 en Sonos Era 100 zijn beschikbaar vanaf 28 maart 2023.

De Sonos Era 300 heeft een adviesprijs van 499 euro. Dat is erg duur, maar nog niet zo duur als de Sonos Five (van 649 euro). Dat is volgens Sonos nog steeds de beste keuze als je op zoek bent naar de beste geluidskwaliteit en een krachtige bas. De Sonos Era 300 is bedoeld voor mensen die ruimtelijke audio willen en dus ook willen zorgen voor een beter inlevingsvermogen bij hun thuisbioscoop-setup.

De Sonos Era 100 heeft een adviesprijs van 279 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de Era 300, maar hij is dan ook niet echt voor dezelfde doeleinden bedoeld. De Era 100 is een smart-speaker voor in kleine ruimtes.

De Era 100 is dus niet bedoeld om te concurreren met surround sound speakers met een ruimtevullend geluid. Het is meer bedoeld als alternatief voor speakers zoals de Bose Smart Speaker 500 (van 379,95 euro) en de Apple HomePod 2 (van 349 euro).

De Sonos Era 300 kan jouw thuisbioscoop een flinke boost geven, maar het is op zichzelf ook een krachtige speaker. (Image credit: Sonos)

Sonos Era 300 vs Sonos Era 100: Functies

Net zoals alle voorgaande Sonos-speakers zitten ook de Sonos Era 300 en Sonos Era 100 vol met fantastische functies. Ze beschikken allebei over Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit en je kan ook andere audiobronnen met de speakers verbinden via een aux-kabel en de line-in adapter.

De speakers maken gebruik van touchbediening, maar er is wel een Bluetooth-knop om ze met je apparaten te pairen en een aan-uitknop voor de microfoon. Dat laatste is een kleine, maar handige toevoeging.

Je kan ook de geweldige Sonos-app gebruiken in combinatie met de Era 300 en Era 100. Daarmee kan je bijvoorbeeld de equalizer aanpassen. De Era-speakers beschikken ook over Sonos' TruePlay-functie, waarmee het geluid wordt afgesteld op de kamers waarin de speakers zich bevinden. Android- en iOS-gebruikers kunnen TruePlay gebruiken, maar de ervaring is toch wel iets beter op iOS.

Het enige echt grote verschil in functies tussen de speakers is dat de Sonos Era 300 ondersteuning biedt voor Dolby Atmos (Music) en dus voor ruimtelijke audio kan zorgen. In de eerste instantie kan je daar na de lancering alleen via Amazon Music Unlimited gebruik van maken (voor muziek), maar Apple Music-ondersteuning zal later volgen.

De Sonos Era 100 is klein genoeg om hem door je hele huis heen te gebruiken, zodat je ook overal de slimme assistent kan gebruiken of naar muziek of audioboeken kan luisteren. (Image credit: Sonos)

Sonos Era 300 vs Sonos Era 100: Geluidskwaliteit

De Sonos Era 300 is ontworpen om een meeslepend geluid te creëren en dat komt al helemaal tot zijn recht als je hem combineert met andere Sonos-apparaten om voor een echte thuisbioscoopervaring te zorgen. Hij heeft zes krachtige drivers die het geluid vrijwel alle kanten op kunnen sturen (links, rechts, naar voren en naar boven) om het ruimtelijke effect mogelijk te maken. We hebben bij TechRadar dus wel al een hands-on gehad met de Sonos Era 300 en de Sonos Era 100, maar er zullen ook nog volledige reviews volgen.

Bij het luisteren naar de Era 300 merkten we dat het geluid erg gedetailleerd werd weergegeven en dat het echt indrukwekkend is hoe goed het geluid zich verspreidt vanuit deze ene speaker. We hebben de Era 300 ook samen met een Arc en Sub van Sonos getest en dat zorgt voor een nog veel dynamischer geluid. Alles klinkt dan nog net iets duidelijker en dit is echt de beste opstelling voor een Sonos-thuisbioscoop tot nu toe.

De Era 100 heeft in vergelijking veel meer bas dan we hadden verwacht, zeker vergeleken met de Sonos One. De Era 100 levert ook een gedetailleerd en uitgebreid geluid. We zouden niet echt zeggen dat hij het voor elkaar krijgt om een stereogeluid te krijgen uit één speaker, maar hij klinkt wel ruimtelijker dan de meeste vergelijkbare speakers. Hij heeft natuurlijk niet hetzelfde dynamische geluidsbereik als de grotere Era 300, maar dat hadden we ook niet verwacht.

Je kan twee Era 300-speakers combineren met een Sonos-soundbar en de Sonos Sub om voor echt goede surround sound te zorgen. (Image credit: Sonos)

Sonos Era 300 vs Sonos Era 100: Design

De Sonos Era 300 heeft een nogal afwijkend design gekregen. Hij heeft wel iets weg van de grote Sonos Five, maar hij heeft iets meer rondingen en is een beetje ingedeukt in het midden. Het resultaat is een speaker die er iets meer organisch uitziet, maar of je hem mooi vindt of niet is natuurlijk een kwestie van smaak.

Met afmetingen van 160 x 260 x 185 mm is dit een bredere en diepere speaker dan de Era 100 en hij weegt met 4,47 kg ook bijna dubbel zo zwaar. De Era 300 is dan ook niet echt ontworpen om draagbaar te zijn (of veel verplaatst te worden) en dat is bij de Era 100 juist wel het geval.

In vergelijking heeft de Sonos Era 100 juist een heel simpel cilindervormig design, dat erg lijkt op zijn voorganger, de Sonos One. Met afmetingen van 182,5 x 120 x 130,5 mm is hij compact genoeg voor op je boekenplank of andere kleine ruimtes in je huis. Het is niet de kleinste smart-speaker die je kan vinden, maar het is zeker een goed alternatief voor bijvoorbeeld de Apple HomePod Mini.

Sonos Era 300 vs Sonos Era 100: Conclusie

Het is duidelijk dat de Era 300 een geweldige optie is om je audiosysteem mee te upgraden en het is vooral een fantastische toevoeging aan een bestaand Sonos-systeem. Het wordt misschien wel de beste losse speaker die je kan kopen, maar we willen hem eerst nog verder testen, voordat we dat officieel maken.

De Sonos Era 100 is juist een geweldige keuze als je wat meer geld overhebt voor een iets duurdere, maar ook betere smart-speaker dan de concurrenten die nu op de markt zijn. Het is misschien wel een van de best klinkende speakers van dit formaat, maar ook daar komen we nog op terug na meer tests.