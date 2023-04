RTX 4070 vs RTX 4080: Nvidia's nieuwste midrange en high-end GPU's tegenover elkaar

Dankzij de lancering van de Nvidia GeForce RTX 4070 is er nu een nieuwe grafische kaart op de markt voor gamers, creators en iedereen die een krachtige GPU wil voor werk of voor gaming.

De RTX 4070 is zonder momenteel misschien wel de beste grafische kaart voor de meeste mensen. Zeker consumenten die een wat strakker budget hebben, zullen blij zijn met deze relatief budgetvriendelijke grafische kaart.

Door de kwaliteit van de prestaties die deze GPU levert en de flink hoge prijzen van concurrerende grafische kaarten van AMD en Nvidia zou je misschien denken dat je voor een vrij gemakkelijke keuze staat met de RTX 4070.

Het is echter niet zo simpel. Zo bestaat natuurlijk ook de Nvidia GeForce RTX 4080 nog en hoewel dat zeker niet onze favoriete grafische kaart is, moeten we wel toegeven dat de 4080 enorm krachtige prestaties kan leveren bij intensieve taken, zoals 3D-renderen, modelleren en videobewerking. Da hebben we het nog niet eens gehad over zijn gaming-prestaties.

Voor het eerst in deze GPU-generatie staan consumenten voor een redelijk lastige keuze dankzij deze twee grafische kaarten. Ze bieden beide overtuigende redenen om de een te kopen in plaats van de ander, maar ze hebben ook allebei hun nadelen. Om je te helpen bij het kiezen van de beste kaart voor jouw situatie, zetten we hieronder de voor- en nadelen van de Nvidia RTX 4070 en de Nvidia RTX 4080 tegenover elkaar.

Nvidia RTX 4070 vs RTX 4080: Prijs

(Image credit: Future / John Loeffler)

Het grootste verschil tussen de Nvidia RTX 4070 en RTX 4080, dat meteen opvalt, is het enorme prijsverschil tussen de twee grafische kaarten.

De Nvidia RTX 4070 heeft een officiële adviesprijs van 669 euro, ook al hebben veel RTX 4070-GPU's van externe partijen nog een hogere prijs. Dat is een prijsstijging van meer dan 20 procent vergeleken met de prijs van de RTX 3070 die in 2020 uitkwam. Daar zullen veel potentiële kopers dan ook niet zo blij mee zijn.

Als je dacht dat een prijsstijging van 20 procent binnen een paar jaar erg was, dan kan je maar beter even gaan zitten voordat je naar de prijs van de RTX 4080 kijkt. Met een adviesprijs van 1.389 euro is de RTX 4080 ongeveer 93 procent duurder dan zijn voorganger. De RTX 3080 had namelijk een adviesprijs van 719 euro.

De RTX 4080 is iets meer dan twee keer zo duur als de RTX 4070, dus dat kan je keuze misschien al vrij snel duidelijk maken.

Winnaar: Nvidia RTX 4070

Beste RTX 4070-deals van vandaag (opens in new tab) (opens in new tab) € 889 (opens in new tab) Deal bekijken (opens in new tab)

Nvidia RTX 4070 vs RTX 4080: Design

(Image credit: Future)

Qua design verschillen de twee Founders Edition-GPU's niet zo veel van elkaar, naast hun verschillende afmetingen.

De RTX 4070 is een 'dual-slot'-GPU van 242 mm lang en 112 mm breed, terwijl de RTX 4080 een 'triple-slot'-kaart is van 310 mm lang en 140 mm breed. Daarnaast heeft de RTX 4080 ook een veel hoger gewicht van 2.11 kg vergeleken met de 1,02 kg van de RTX 4070. Waar het dus op neerkomt is dat de RTX 4070 veel gemakkelijker in je case zal passen dan de enorm grote RTX 4080.

Dan is er ook nog de kwestie van de stroomconnector. Beide Founders Editions verbind je met stroom via een 16-pin 12VHPWR-connector. Bij de RTX 4070 stop je twee 8-pin connectors in een adapter, maar bij de RTX 4080 zet je drie 8-pin connectors om in één kabel. Grafische kaarten van externe partijen hoeven niet deze adapter van Nvidia gebruiken. Die kaarten kunnen gewoon gebruik maken van de standaard 8-pin verbindingen.

De koelingsmethodes zullen ook variëren per fabrikant, maar de Founders Edition-kaarten maken in ieder geval beide gebruik van twee ventilatoren, één aan de voorkant en één aan de achterkant. Wel zijn de ventilatoren op de RTX 4080 veel groter.

Winnaar: Gelijkspel

Nvidia RTX 4070 vs RTX 4080: Prestaties

(Image credit: Future / John Loeffler)

Specs van ons testsysteem Hier zijn de onderdelen die we hebben gebruikt in combinatie met de Nvidia GeForce RTX 4070 en RTX 4080 voor onze tests: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D

CPU-koeler: Cougar Poseidon GT 360 AIO Cooler

DDR5 RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum met 5.200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo met 5.200MHz

Moederbord: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD met 1TB

Voeding: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Case: Praxis Wetbench

Aan het einde van de dag moet je nieuwe grafische kaart natuurlijk relatief zwaar werk gaan verrichten, dus het prestatievermogen is voor de meeste mensen logischerwijs het meest belangrijke aspect van een GPU.

Gelukkig hebben wij beide kaarten bijna 100 uur lang kunnen testen gedurende een paar weken. Op die manier hebben we heel wat data kunnen verzamelen, waarmee we je een idee kunnen geven van wat je kan verwachten van deze twee grafische kaarten.

We beginnen hieronder met de algemene synthetische prestaties aan de hand van 3DMark- en PassMark DirectX-tests. Daaraan merken we dat de RTX 4080 duidelijk veel krachtiger is dan de RTX 4070.

Swipe to scroll horizontally Synthetische prestaties Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 3DMark Firestrike (1080p) 44.288 51.767 16,89% 3DMark Nightraid (1080p) 179.557 187.421 4,38% 3DMark Speedway (1440p) 4.454 7.179 61,20% 3DMark Port Royal (1440p) 11.154 17.910 60,57% 3DMark Time Spy (1440p) 17.778 24.863 39,86% 3DMark Firestrike Extreme (1440p) 21.482 32.251 50,13% 3DMark Time Spy Extreme (2160p) 8.541 14.085 64,91% 3DMark Firestrike Ultra (2160p) 10.037 17.379 73,15% 3DMark Wildlife Extreme (2160p) 36.008 60.076 66,84% 3DMark Wildlife Extreme Unlimited (2160p) 35.343 59.676 68,85% PassMark 3D DirectX Test 34.913 43.558 24,76% Row 12 - Cell 0 Row 12 - Cell 1 Row 12 - Cell 2 Row 12 - Cell 3 Row 13 - Cell 0 Row 13 - Cell 1 Row 13 - Cell 2 Row 13 - Cell 3 Gemiddelde synthetische prestaties 36.687 46.924 27,91%

Je koopt natuurlijk geen nieuwe grafische kaart om er alleen maar synthetische tests op uit te voeren. Daarom zijn tests in de echte wereld met creatieve taken en verschillende games natuurlijk veel belangrijker en relevanter dan alles wat 3DMark of PassMark kan bedenken.

Swipe to scroll horizontally Creatieve prestaties Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil V-Ray 5 CUDA 1.871 3.094 65,34 % V-Ray 5 RTX 2.629 4.150 57,84% Lumion 12.5 1080p@60 fps, draft quality 7.176 frames/uur 6.730 frames/uur -6,21% Lumion 12.5 1080p@60 fps, production quality 730 frames/uur 733 frames/uur 0,41% Lumion 12.5 2160p@60 fps, production quality 264 frames/uur 266 frames/uur 0,76% Lumion 12.5 8K render, production quality 42 frames/uur 63 frames/uur 50,88% Handbrake 4K naar 1080p GPU-encode 170 frames/sec 177 frames/sec 4,32% Row 7 - Cell 3 Row 8 - Cell 0 Row 8 - Cell 1 Row 8 - Cell 2 Row 8 - Cell 3 Gemiddelde creatieve prestaties 1.587 2.245 41,45%

Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook meerdere games getest, want dit zijn natuurlijk ook GPU's die gericht zijn op gamers. Als je op zoek bent naar een "creator-GPU", maar niet duizenden euro's wil investeren in een workstation-GPU, dan is de Nvidia GeForce RTX 4090 waarschijnlijk de beste keuze voor je. Weet wel dat je dan een premium prijs moet betalen voor dat prestatievermogen.

Swipe to scroll horizontally Geen ray tracing, native resolutie, max. instellingen, gem. | min. Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 1080p fps Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Metro: Exodus 73 | 46 174 | 81 138,36% | 76,09% F1 2022 259 | 230 317 | 266 22,39% | 15,65% Total War: Warhammer III 136 | 100 201 | 157 48,01% | 57,0% Cyberpunk 2077 85 | 69 133 | 99 56,47% | 43,48% Returnal 131 | 76 198 | 99 51,15% | 30,26% Tiny Tina's Wonderland 156 | 124 240 | 189 53,85% | 52,42% Counterstrike: Global Offensive 722 804 11,42% Row 9 - Cell 0 Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Row 9 - Cell 3 Gemiddelde native 1080p-prestaties, zonder RT 143 | 111 291 | 156 103,27% | 40,70%

Swipe to scroll horizontally Geen ray tracing, native resolutie, max. instellingen, gem. | min. Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 1440p fps Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Metro: Exodus 77 | 47 153 | 76 98,7% | 61,7% F1 2022 204 | 170 276 | 238 35,29% | 40,0% Total War: Warhammer III 91 | 64 143 | 109 57,14% | 70,31% Cyberpunk 2077 48 | 37 82 | 63 70,83% | 70,27% Returnal 101 | 65 151| 73 49,5% | 12,31% Tiny Tina's Wonderland 107 | 91 171 | 137 59,81% | 50,55% Counterstrike: Global Offensive 479 619 29,27% Row 9 - Cell 0 Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Row 9 - Cell 3 Gemiddelde native 1440p-prestaties, zonder RT 105 | 80 221 | 119 110,57% | 49,02%

Swipe to scroll horizontally Geen ray tracing, native resolutie, max. instellingen, gem. | min. Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 2160p fps Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Metro: Exodus 33 | 21 103 | 60 212,12% | 185,71% F1 2022 136 | 116 192 | 160 41,18% | 37,93% Total War: Warhammer III 47 | 33 75 | 56 60,0% | 69,7% Cyberpunk 2077 19 | 15 37 | 27 94,74% | 80,0% Returnal 59 | 39 93 | 62 57,63% | 58,97% Tiny Tina's Wonderland 56 | 47 91 | 75 62,5% | 59,57% Counterstrike: Global Offensive 224 365 62,75% Row 9 - Cell 0 Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Row 9 - Cell 3 Gemiddelde native 2160p-prestaties, zonder RT 58 | 45 131 | 74 127,06% | 64,97%

Los van alle benchmarks weet de RTX 4080 de RTX 4070 met gemak te verslaan bij native (geen upscaling) 1080p- en 1440p-gaming, zonder ray tracing. Hij levert ongeveer dubbel zoveel gemiddelde frames per seconde bij 1080p-, 1440p- en 4k-gaming.

Swipe to scroll horizontally Max. ray tracing, native resolutie, max. instellingen, gem. | min. Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 1080p fps Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Metro: Exodus 73 | 46 174 | 81 212,12% | 185,71 F1 2022 127 | 108 193 | 155 57,65 | 57,53% Cyberpunk 2077 57 | 44 90 | 68 57,89% | 54,55% Returnal 109 | 63 166 | 71 52,29% | 12,70% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Gemiddelde native 1080p-prestaties, met RT 93 | 65 148 | 92 60,0% | 40,61%

Swipe to scroll horizontally Max. ray tracing, native resolutie, max. instellingen, gem. | min. Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 1440p fps Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Metro: Exodus 59 | 38 166 | 65 181,36% | 71,05% F1 2022 85 | 73 134 | 115 57,65% | 57,53% Cyberpunk 2077 35 | 27 58 | 44 65,71% | 62,96 Returnal 76 | 54 121 | 77 59,21% | 42,59% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Gemiddelde native 1440p-prestaties, met RT 64 | 48 120 | 75 87,84% | 56,77%

Swipe to scroll horizontally Max. ray tracing, native resolutie, max. instellingen, gem. | min. Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Prestatieverschil 2160p fps Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Gem. | Min. (1%) Metro: Exodus 17 | 13 65 | 44 282,35% | 238,46% F1 2022 48 | 40 72 | 61 50,0% | 52,50% Cyberpunk 2077 15 | 8 28 | 22 86,67% | 175,0% Returnal 52 | 30 68 | 41 30,77% | 36,67% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Gemiddelde native 2160p-prestaties, met RT 34 | 25 60 | 44 74,85% | 79,67%

Als je ray tracing maximaal activeert, dan merk je duidelijk mindere prestaties bij de RTX 4070. Hij verliest dan gemiddeld 38fps. Aangezien je met de RTX 4070 normaal gesproken ook maar rond de 60 fps zit in 4K, worden games eigenlijk bijna onspeelbaar als je dan ook nog ray tracing aanzet. Dan heb je te maken met gemiddeld 34 fps en een minimum van 25 fps. Het ziet er beter uit bij 1440. Daar weer de RTX 4070 gemiddeld 64 fps te bereiken met maximale ray tracing en een minimum van 48 fps. Dat is nog redelijk acceptabel. Bij 1080p heb je te maken met minimaal 65 fps met ray tracing (en 93 fps gemiddeld), dus 1080p is de enige resolutie waarbij je ray tracing kan gebruiken en ook nog echt goede prestaties zal krijgen.

De RTX 4080 kan daarentegen genieten van bijna 70 procent beter prestaties bij elke resolutie met ray tracing aan. In native 4K haalt hij gemiddeld 60 fps en minimaal 44. Dat is nog steeds niet fantastisch, maar wel speelbaar.

Hoe krachtig deze grafische kaarten op zichzelf ook zijn, hun beste feature is DLSS. Met die feature kan krijg je vrijwel alle fps terug die je verliest door ray tracing aan te zetten (zeker als je DLSS in de 'Ultra Performance'-modus zet in plaats van 'Quality'). Met DLSS aan kan de RTX 4070 een minimale fps van 60 behouden in 4K met alle maximale instellingen (waaronder ray tracing). De RTX 4080 kan minimaal bijna 100 fps behouden met DLSS en ray tracing aan en een resolutie van 4K.

Over het algemeen weet de Nvidia RTX 4080 de RTX 4070 dus op het gebied van gaming gemiddeld met ongeveer 65 procent betere prestaties te verslaan. Dat is toch wel echt een flink verschil en dat bepaalt dan ook of je een van de beste gaming-monitors in 4K/144Hz kan laten draaien en of je dan ook echt optimaal gebruik kan maken van die hogere verversingssnelheid van de monitor of niet.

Toch moet je jezelf wel afvragen of die 65 procent betere prestaties het waard zijn om meer dan twee keer zo veel geld neer te leggen voor de RTX 4080 vergeleken met de RTX 4070. Als het geld je echter niet veel uitmaakt, dan is de RTX 4080 duidelijk de betere GPU van de twee, zoals ook te zien was in alle tests.

Winnaar: Nvidia RTX 4080

Welke moet je kopen?

(Image credit: Future / John Loeffler)

Als het gaat om de Nvidia RTX 4070 vs de RTX 4080, dan heb je uiteindelijk goede redenen om voor beide kaarten te kiezen.

Als je vooral gewoon op zoekt bent naar de beste prijs-kwaliteitverhouding voor je investering, dan is de Nvidia RTX 4070 de betere keuze. Dit is niet alleen een competente grafische kaart voor 4K-gaming, maar het is misschien ook wel de beste grafische kaart voor 1440p die je momenteel kan krijgen en zelfs met de prijsverhoging van meer dan 20 procent is het nog steeds de goedkoopste next-gen GPU die je kan kopen.

De RTX 4070 is eigenlijk ook wel bedoeld voor 1440p en is ook meer een midrange kaart. Je kan dan dus ook eigenlijk niet de allerbeste prestaties verwachten. Daar heb je de RTX 4080 voor (of de 4090). Voor gaming is dat een veel betere GPU, maar je betaalt dan ook een hele hoop geld voor die verbeterde prestaties. Als je dat niet erg vindt (maar je de 4090 toch nog een stap te ver vindt), dan is de RTX 4080 voor jou de beste keuze.

Welke kaart je dan ook uiteindelijk koopt, je zal ongetwijfeld tevreden zijn met zijn prestaties, want dit zijn twee van de beste Nvidia GeForce-GPU's die het bedrijf ooit heeft geproduceerd.