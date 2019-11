Zoef Robot Jannie review

De Zoef Robot Jannie is zeker geen alledaagse stofzuiger. Naast stofzuigen kan Jannie ook dweilen, al gaat dat haar niet zo goed af als primaire taak. Desalniettemin is Zoef Robot Jannie een prettige toevoeging aan je bestaande schoonmaakapparatuur.

Laten we wel wezen: stofzuigen is verre van een leuke bezigheid voor velen. Toch hoort het erbij. Althans, wanneer je niet in puin wil leven. Gelukkig is de technologie tegenwoordig zo geavanceerd dat we geholpen kunnen worden door zelfsturende robots.

Zo dom en onbesuisd als de eerste modellen waren, zo geavanceerd zijn de huidige robotstofzuigers. Voor de meest geavanceerde features betaal je vaak de hoofdprijs, maar niet iedereen heeft een duur exemplaar nodig. Die kunnen beter kijken naar een middenklasser, een segment waarin de Zoef Robot Jannie zich bevindt.

Dit apparaatje werkt en stuurt op zichzelf, maar ze is wellicht slimmer dan je denkt: via wifi kun je zelf instellen wat er hoe laat gedaan moet worden. Wat er gedaan moet worden? Je bedoelt stofzuigen? Dat kan, maar Jannie heeft nog een mooie verrassing in petto: dweilen behoort ook tot de mogelijkheden.

(Image credit: Zoef Robot)

Prijs en beschikbaarheid

De Zoef Robot Jannie is inmiddels al een tijdje op de markt. Veel grote retailers hadden of hebben het product in hun assortiment. Voor de beste kans op succes raden we je aan om de webshop van Zoef Robot op te zoeken.

Zoef Robot Jannie heeft een adviesprijs van 319,95 euro. De robotstofzuiger is zowel in Nederland als België te bestellen. Kijken we naar de prijs, dan is Jannie een van de goedkopere stofzuigers die tevens in te zetten zijn als dweil. Jannie is enkel en alleen verkrijgbaar in de kleur wit met zwarte accenten.

Design en bouw

Een robotstofzuiger, het is zeker geen alledaagse aankoop. Vandaar dat die eerste kennismaking ook zo belangrijk is: hoe ziet het apparaat er in het echt uit? Welke tools krijg je erbij? Kan ik de stofzuiger optillen? Staat hij goed bij het meubilair? Allemaal vragen die de doorsnee burger zich afvraagt bij de kennismaking.

Heel spetterend is de Zoef Robot Jannie niet. De zuiger maakt gebruik van een kleur die nog het dichtst in de buurt komt van gebroken wit. Wel zijn er grijze en zwarte accenten aanwezig om het geheel wat mooier te maken, maar een echte beauty durven we haar niet te noemen.

De bovenzijde is van hard glas, waardoor Jannie bestand is tegen een stootje of twee. Bovenop vind je twee knoppen: een aan/uit-knop en een oplaadknop. Druk je op de laatste, dan gaat Jannie naar haar oplaadstation. Daarnaast is er een wifi-lampje aanwezig, waardoor je zeker weet of Jannie verbinding heeft.

Wel grappig vinden we de anti-bots sensoren. Deze zijn ietwat geribbeld en hebben logischerwijs wat speling, om zo de schokken te absorberen. Verder steken er twee borsteltjes uit.

(Image credit: Zoef Robot)

Aan de onderzijde vinden we ook iets opmerkelijks: er is een HEPA-filter aanwezig om al het vuil te verzamelen, én een watertank inclusief bijbehorende doek. De Zoef Robot Jannie behoort namelijk tot de robots die zowel kunnen stofzuigen als dweilen.

Beide tanks zijn relatief makkelijk uit de robot te halen. Scheelt weer een hoop vuil in huis, nietwaar? Voor het dweilen moet de bijbehorende doek vochtig gemaakt worden.

Verder is er een afstandsbediening aanwezig, waardoor je niet per se je smartphone hoeft te verbinden met Jannie, mocht je dit om de een of andere reden niet willen.

(Image credit: Zoef Robot)

De Zoef Robot Jannie wijkt qua afmetingen niet erg af van de concurrentie: 32 x 32 x 7,5cm. Het netto gewicht bedraagt 3 kilogram, waardoor hij redelijk gemakkelijk op te tillen is.

Een van de minpunten waar we tegenaan zijn gelopen, zijn de klimvaardigheden van Jannie. Liggen er tapijten of matten in je kamer die hoger dan 10 millimeter zijn ten opzichte van de vloer? Dan zal Jannie deze niet beklimmen.

Het zwarte oplaadstation ziet er naar onze mening best mooi uit. Er wordt een adapter meegeleverd. Er zijn twee oplaadpunten aanwezig. Jannie kan deze oplader automatisch vinden om zichzelf op te laden. De oplaadtijd bedraagt 200 tot 300 minuten, wat best een lange tijd is. De stofzuigbeurten goed inplannen is dus aan te raden.