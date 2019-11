Princess 339000 Deluxe robotstofzuiger

We waren aangenaam verrast over de hoeveelheid stof die we na een week gebruik terugvonden in de Princess Deluxe. Het toestel doet duidelijk zijn werk en navigeerde slim rond allerlei obstakels zonder al te luid te zijn. Het vermeed zelfs de trap, maar dat ene meubel zorgde voor problemen.

De markt van de robotstofzuigers is enorm en een korte online zoektocht resulteert in tientallen modellen die allemaal hun eigen niche hebben. Modellen in prijsklassen van 200-300 euro, zoals de Zoef Jannie, tot de allerduurste luxe-exemplaren van 1500 euro, zoals de Roomba i7+. De Princess Deluxe bevindt zich ondanks zijn naam in deze eerste klasse. Kan hij zich onderscheiden van de rest van de instapmodellen, of spaar je beter door voor een complexer model? Wij zochten het voor je uit.

Prijs en beschikbaarheid

De Princess Robotstofzuiger Deluxe is online verkrijgbaar voor een prijs van 229 euro en concurreert daar met de iRobot Roomba 605 en tientallen andere modellen. Wie op zoek gaat is naar zijn eerste robotstofzuiger, om zo toch wat tijd in het huishouden te besparen, begint dan ook vaak zijn zoektocht in deze prijsklasse

(Image credit: Princess)

Ontwerp en bouw



Net zoals de meeste robotstofzuigers heeft de Princess Deluxe een rond ontwerp. Het zwarte toestel is 7,5 centimeter hoog en raakt dus makkelijk onder de meeste televisiemeubelen en bedden om ook daar zijn werk te doen. Drempels tot 2 centimeter hoog vormen ook geen probleem voor de Princess Deluxe, wat betekent dat het toestel zonder problemen een tapijt of klein verhoog kan oprijden. Bij het openen van de verpakking merk je op dat er verschillende accessoires worden meegeleverd, waaronder twee sets van twee zijborstels, handig als reserve. De Princess Deluxe komt bovendien met twee opzetborstels en een virtual wall van één meter, waarmee je een bepaald gebied kan afzetten zodat de robotstofzuiger er niet naartoe kan.

Bovenaan vinden we knoppen terug waarmee de stofzuiger terugrijdt naar het meegeleverde laadstation (dock), een knop om te beginnen en stoppen met schoonmaken en een laatste om een gebied van 2 meter op 2 meter grondig schoon te maken (Spot cleaning). Via een drukknop tenslotte krijg je toegang tot het stofcompartiment waarin je het uitneembare stofbakje van 0,5 liter vindt en een borsteltje om het makkelijk proper te kunnen maken. Ingebouwd is een HEPA-filter, die schadelijke stofdeeltjes filtert, ideaal voor mensen met stofallergieën.

Het laadstation zelf is opgemaakt uit hetzelfde materiaal als de Princess Deluxe en net als de robotstofzuiger zelf, trekt het zwarte glanzende ontwerp stof aan. Bovendien verschuift het door zijn lichte gewicht al eens snel als er tegen wordt gereden. Meer gewicht en/of betere antislipvoetjes waren hier welkom geweest.

(Image credit: Princess)

Schoonmaakprestaties



Hier draait het natuurlijk om en op het gebied van schoonmaken doet de Princess Deluxe goed zijn best. Je hebt de keuze tussen 7 verschillende programma’s. De eerste drie, ‘stil’, ‘normaal’ en ‘max’, hebben een verschillende intensiteit. In de meeste gevallen zal je kiezen voor de normale modus, waarin de robot zo’n 65 decibel aan lawaai produceert. Dat is luid genoeg om het moeilijk te maken om de televisie te horen, maar veel stiller dan een gewone stofzuiger. Verder heb je de ‘Deep clean’ modus, die je waarschijnlijk het vaakst zal gebruiken. Hierbij maakt de Princess Deluxe schoon via een zigzagpatroon van links naar rechts, totdat de hele kamer gedaan is. Als alternatief kan je kiezen om enkel de randen te doen (het nut hiervan ontgaat ons), spot cleaning en willekeurig schoonmaken, waarbij het patroon vrij random bepaald wordt. Deze laatste zorgt voor meer variatie, maar in de meeste gevallen wil je zeker zijn dat hij de volledige kamer afwerkt en daar twijfel je in deze modus teveel aan. Een full clean aan de normale snelheid was dan ook al snel onze favoriete optie.

Helaas was onze vreugde van korte duur. In onze testruimte deed de Princess Deluxe heel goed zijn werk en werden stof en vuil netjes opgekuist. Zelfs zwaardere zaken zoals kruimels van chips vormden geen probleem. Maar, helaas bleek ook dat de robotstofzuiger zich keer op keer opnieuw vastreed op een bank met roestvrij stalen voet. Deze heeft namelijk een heel dunne ronde voet, die geleidelijk aan hoger wordt. Zonder uitzondering reed het toestel zich hierop vast om vervolgens een pieptoon en errorcode te produceren. Het afbakenen van de zetel hebben we geprobeerd, maar de korte virtual wall was helaas niet voldoende en de Princess Deluxe vond steeds een manier. Als het langs voor niet lukte, reed hij rond om zich dan uiteindelijk op de achterkant vast te rijden. Hetzelfde bij de voetsteun van deze zetel, al was de kans daar kleiner dat hij kwam vast te zitten. Dit zorgde helaas voor een hoop frustratie en maakte het toestel zo goed als onbruikbaar in onze eerste testruimte. In andere ruimtes, zonder speciale meubels, was er echter geen probleem. Toch zou het maar net willen lukken dat jij ook een meubel of ander voorwerp in je woonkamer hebt staan om dan elke dag thuis te komen en een robotstofzuiger te vinden die zijn programma niet heeft afgewerkt.

Per dag kan je zo één programma op een bepaald tijdstip instellen en dat via de app, die eenvoudig is maar toegang biedt tot een aantal handige bedieningsfuncties. Je kan de 7 schoonmaakmodi hier activeren, maar ook manueel de Princess Deluxe bedienen als je dat zou willen. Het grootste gemis in de app is ongetwijfeld de mogelijkheid om een kaart van je ruimte te raadplegen en hierin zogenaamde “no-go zones” aan te duiden, waardoor bovenstaande problemen voorkomen zouden kunnen worden.

(Image credit: Princess)

Eindoordeel

We waren aangenaam verrast over de hoeveelheid stof die we na een week gebruik terugvonden in de Princess Deluxe. Het toestel doet duidelijk zijn werk en navigeerde slim rond allerlei obstakels zonder al te luid te zijn. Het vermeed zelfs de trap, maar dat ene meubel zorgde voor problemen. Heb jij een twijfelgeval in jouw woning staan, dan is de Princess Deluxe misschien niet de juiste robotstofzuiger voor jou en ga je beter op zoek naar een toestel met gebiedsafbakening en een antivastloopfunctie. Voor alle anderen is de Princess Deluxe een geschikt instapmodel dat je dagelijks zal voorzien van een netjes gestofzuigde vloer, beter dan je dat zelf zou kunnen.