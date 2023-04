(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De Polar Ignite 3 voldoet zeker als het aankomt op uiterlijk, maar hij stelt toch een beetje teleur, vooral door de wat onregelmatige prestaties van de software. Het horloge biedt veel statistieken en een app die alles mooi presenteert, maar informatie van het horloge naar de Polar Flow app halen, evenals het apparaat onderweg gebruiken, kan vaak moeizaam aanvoelen. De Polar Ignite is veelbelovend, maar het is niet zo'n grote stap vooruit als de Ignite 2 had moeten zijn.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Polar Ignite 3: Review in een notendop

De Polar Ignite 3 is een opvolger van de zeer indrukwekkende Polar Ignite 2, die in 2021 verscheen. Een paar jaar is een lange tijd in de snel bewegende wereld van smartwatch-technologie, dus Polar heeft het al uitstekende en onmiskenbaar aantrekkelijke Ignite-ontwerp aangepast om dat te weerspiegelen.



Het goede nieuws is dat het nog steeds dezelfde aantrekkingskracht heeft en mooi in het middensegment zit, waardoor het een betaalbare optie is voor wie op zoek is naar een van de beste hardloophorloges voor een lager budget.

Het levendige AMOLED-scherm is een duidelijk hoogtepunt, maar er zijn ook nieuwe functies zoals multi-band GPS (waarmee het op gelijke hoogte komt met Garmins uit het middensegment) en krachtige statistiektools zoals SleepWise, dat indrukwekkend is in het bijhouden van je slaapniveau. Het slanke en zeer lichte ontwerp betekent dat hij gemakkelijk om de pols zit, zelfs tijdens je slaap.

Helaas wordt de Polar Ignite 3 ook geplaagd door een minder dan indrukwekkende batterijduur en een touchscreen dat vaak traag aanvoelt. Als je kunt leven met de frustrerende aspecten, krijg je waar voor je geld, maar er zijn betere opties voor deze prijs.

Polar Ignite 3: Specs

Swipe to scroll horizontally Polar Ignite 3 specs: Component Polar Ignite 3 Prijs 330 euro Afmetingen 43 x 43 x 9.5 mm Gewicht 37g Case Plastic/roestvrij staal Display 416 x 416 px AMOLED Gorilla Glass GPS GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU Batterijduur 120 uur (30 uur GPS) Connectiviteit Bluetooth Waterproof? Ja, tot 30 meter

Polar Ignite 3: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Rob Clymo)

329,90 euro in Nederland en België

De Polar Ignite 3 is nu verkrijgbaar, rechtstreeks bij Polar zelf of via veel van de populaire online verkooppunten waaronder Amazon. Hij heeft een actuele adviesprijs van 329,90 euro in Nederland en België.

Polar Ignite 3: Design

Helder, scherp AMOLED-scherm

Compact design

Kleurkeuze is reuze

De Polar Ignite 3 ziet er op de verpakking bijzonder uitnodigend uit, maar pas als je het horloge uit de verpakking haalt, besef je hoe goed deze smartwatch eruitziet. Het is slechts 9,5 mm dik, weegt slechts 35 gram en heeft toch een riant touchscreen om van te genieten.

Het 1,28-inch display is misschien wel het hoogtepunt van dit model, met heldere, duidelijke en zeer levendige kleuren. De schermrand heeft een keurige reeks verticale groeven rond de case, hoewel dit eruit ziet en voelt alsof het gevoelig zou kunnen zijn voor vlekken en krassen na verloop van tijd.

Hij is verkrijgbaar in een aantal kleuren, waaronder Night Black, Purple Dusk, Greige Sand en Brown Copper, dus er is een look die bij vrijwel elke smaak past. Ons voorbeeld was het bruin koperen model, met in de doos een reserveband voor als het origineel aan slijtage onderhevig is.

In de doos zit ook een selectie microhandleidingen voor vrijwel elke taal plus een USB-oplaadkabel, die aan het horloge wordt bevestigd via een magnetische clip aan de achterkant.

Ondertussen is het ontwerp van de ondersteunende Polar Flow app zeer respectabel, met veel gedetailleerde statistieken om in te duiken. Het heeft uitgebreide historische grafieken van al je belangrijke datapunten zonder extra abonnementskosten. Het is niet zo intuïtief als het zou kunnen zijn: het geeft geen overzichtelijke slaap- en paraatheidsscores, maar complexe grafieken en data-dieptes, dus het is meer iets voor gewone hardlopers en datanerds dan voor lifestyle en activiteit.

Maar als je eenmaal weet waar alles staat, is het behoorlijk uitgebreid op het gebied van data.

Design: 4/5

Polar Ignite 3: Functies

(Image credit: Rob Clymo)

SleepWise werkt goed

Aanpasbare widgets functioneren naar behoren

Polar Flow app is mooi ontworpen

Hoewel het ongetwijfeld een mooi ding is, is de Polar Ignite iets minder indrukwekkend op het gebied van de typische smartwatchfuncties. Op het eerste gezicht heeft het de meeste dingen die je nodig hebt, met notificaties voor e-mails, berichten, alarmen, timers en de mogelijkheid om je muziek te bedienen. Maar als je wat verder kijkt, zie je een aantal tekortkomingen. Er is geen manier om contactloos te betalen, wat steeds aantrekkelijker wordt voor mensen die op plaatsen zoals de sportschool of tijdens het hardlopen niets anders bij zich willen hebben.

Ook ontbreekt een manier om oproepen te beantwoorden en je kunt geen sms'jes sturen vanaf het horloge, alleen ontvangen. Als je de Polar Ignite 3 echt wilt gebruiken, zul je waarschijnlijk je telefoon moeten meenemen, omdat je die nodig hebt om je muziekcollectie te beluisteren gezien de geringe opslag op het horloge zelf.

Het GPS-systeem kan je route volgen op een lokale training, maar ook hier voelt het alsof de functies een beetje ondermaats zijn. Het is jammer dat het horloge zo gebonden is aan je telefoon, vooral wanneer de gebruikersinterface zoveel belooft.

SleepWise analyseert je slaappatronen goed genoeg, evenals Nightly Recharge, dat rapporteert hoe je lichaam omgaat met stress. Polar's FitSpark service biedt on-demand trainingssuggesties als je die nodig hebt, die ook slim rekening houden met je trainingsbelasting en herstelbehoeften. Bijvoorbeeld, op de dag na een harde loopsessie zal het een minder inspannende oefening aanbevelen dan op een dag dat je volledig hersteld bent en een betere Nightly Recharge score hebt. Stembegeleiding tijdens de training door het horloge is een andere leuke toevoeging.

De frustratie over de mogelijkheden en functies begint echter pas echt: we vonden basistaken, zoals het starten van een cross-trainer sessie, onvoorspelbaar en minder gebruiksvriendelijk. Mensen die trainen willen snel en gemakkelijk toegang tot eenvoudige stop/start-bedieningen, en dat lijkt bij de Polar Ignite 3 niet het geval te zijn. Er is te veel gerommel op de wijzerplaat zelf en niemand wil tijd verspillen in de sportschool.

Functies: 3/5

Polar Ignite 3: Prestaties

(Image credit: Rob Clymo)

GPS is sterk

Nieuwste processor is een verbetering

Hoewel alles er aanvankelijk goed uitziet, zowel wat betreft uiterlijk als functies, beginnen enkele problemen op te duiken zodra je de Polar Ignite 3 gaat gebruiken. Het installatieproces van de Polar app was oké, maar niet zo naadloos als bij sommige tegenhangers. De Polar Ignite 3 leek vervolgens ook minder enthousiast te zijn tijdens het synchroniseren, waarbij je vaak een paar keer moest proberen om het proces in gang te krijgen.

Vervelender is echter de onhandige manier waarop dit horloge bij dagelijks gebruik werkt. Het lijkt vaak niet te reageren, waardoor verwarring ontstaat over de vraag of het wel of niet iets doet. Dat betekent herhaalde interactie met het scherm of het indrukken van de terugknop aan de linkerkant van de ring.

Deze knop lijkt ook niet altijd even goed mee te werken. Het is begrijpelijk om een knop te hebben die niet per ongeluk kan worden ingedrukt om te voorkomen dat trainingen en dergelijke worden geannuleerd, maar het is een beetje te onvergeeflijk voor zijn eigen bestwil.

De batterijduur is ook niet al te best. Polar suggereert dat je tot vijf dagen in horlogemodus of tot 30 uur onafgebroken training krijgt met de GPS- en hartslagfuncties. Dat kan best kloppen, maar wij vonden dat de batterij van het horloge vrij snel leegliep bij gemiddeld dagelijks gebruik, waardoor je het gevoel krijgt dat je het vaker moet opladen dan de officiële cijfers suggereren.

Over het geheel genomen zijn de tekortkomingen op het gebied van prestaties en gebruiksvriendelijkheid misschien wel de grootste zwakte van de Polar Ignite 3. Dat is jammer gezien hoe goed hij eruitziet.

Prestaties: 3/5

Moet je de Polar Ignite 3 kopen?

Koop hem als...

Looks erg belangrijk zijn De Polar Ignite 3 ziet er fantastisch uit, dus koop hem als je iets elegants en opvallends om je pols wilt hebben.

Je van fitnessdata houdt Ondanks de alledaagse beperkingen zijn de statistieken van de Polar Ignite 3 indrukwekkend, dus het is een goed toestel voor fitnesstracking.

Je het niet erg vindt om je horloge regelmatig op te laden De Polar Ignite 3 heeft een gemiddelde batterijduur (maar wel beter dan die van Apple), dus hou de batterij goed in de gaten.

Koop hem niet als...

Je veel waarde hecht aan gebruiksgemak De Ignite 3 kan onhandig zijn in de bediening en het scherm is niet zo aanraakvriendelijk als je zou denken.

Je hebt een hekel aan ingewikkelde horloges Het delicate ontwerp en de compacte lay-out van het touchscreen zijn niet ideaal en de bediening tijdens trainingen is vaak lastig toegankelijk.

Je contactloos wilt betalen Als je op zoek bent naar contactloze betalingen en andere gemaksopties voelt de Polar Ignite 3 een beetje gebrekkig aan.

Polar Ignite 3: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Also consider Component Polar Ignite 3 Polar Vantage V2 Garmin Instinct 2 (45mm) Prijs 330 euro 499,90 euro 299 euro Afmetingen 43 x 43 x 9.5 mm 47 x 47 x 13mm 45 x 45 x 14.50 mm Gewicht 37g 52g 52g Case Plastic/roestvrij staal Aerospace aluminium Verstevigd polymeer Display 416 x 416 px AMOLED Gorilla Glass 240 × 240 px MIP Gorilla Glass 176 x 176 px MIP, chemically strengthened glass GPS GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS GPS, GLONASS, GALILEO Batterijduur 120 uur (30 uur GPS) 168 uur (40 uur GPS) 28 dagen (30 uur GPS) Connectiviteit Bluetooth Bluetooth Bluetooth, ANT+ Waterproof? Ja, tot 30m Ja, tot 100m Row 8 - Cell 3

(opens in new tab) Polar Vantage V2 Als je specifiek op zoek bent naar een Polar hardloophorloge, dan is de Vantage V2 in bijna alle opzichten een superieur horloge. Lees hier onze volledige Polar Vantage V2 review