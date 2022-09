MSI Modern AM272P 12M all-in-one pc

De MSI Modern AM272P 12M spreekt een erg breed publiek aan. Hij heeft meer dan voldoende kracht om je door de werkdag te helpen en kan ook na de werkuren prima voor entertainment gebruikt worden. Je krijgt (op de batterijen na) in de doos alles wat je nodig hebt om meteen aan de slag kunnen en wanneer de opslag vol zit, kan je zelf een nieuwe HDD installeren. Het enige teleurstellende onderdeel is de audio.

MSI staat vooral bekend om hun gaming laptops, maar heeft sinds kort ook enkele producten voor zowel consumenten als professionals. Voor deze review zijn we een kijkje gaan nemen in hun aanbod all-in-one pc’s en aan de slag gegaan met de MSI Modern AM272P 12M.

Alles wat je nodig hebt… op één ding na

Bij een all-in-one pc is het niet onbelangrijk om te vermelden wat er in de doos zit. MSI haalt hier bijna een perfecte score: de MSI Modern AM272P 12M zelf is uitgerust met een webcam en ingebouwde speakers, terwijl je in de doos een toetsenbord en muis met universele connector terugvindt. De ingebouwde webcam ondersteunt zelfs Windows Hello en wist ons elke keer binnen enkele seconden te herkennen zodat we meteen ingelogd waren. Het enige dat je nergens terugvindt zijn vier AAA-batterijen. Zowel het toetsenbord als de muis hebben twee AAA-batterijen nodig om te werken en kunnen helaas niet opgeladen worden. Hou daarom ook vier nieuwe AAA-batterijen bij de hand als het batterijlampje begint op te lichten.

Je hebt in feite geen bestaande accessoires nodig om met de MSI Modern AM272P 12M te kunnen werken. Als je die hebt, heb je wel meer dan voldoende aansluitingen om ze te koppelen. Achteraan krijg je een ethernetpoort, twee usb-poorten, plus HDMI in en out poorten. Aan de zijkant krijg je nog eens twee usb-poorten, twee USB-C-poorten en een 3,5mm-aansluiting voor je koptelefoon. Een aansluiting die een bepaalde vorm van snelladen ondersteunde, was nog fijner geweest. Als we onze smartphone een volledige middag aan de pc koppelden zonder hem te gebruiken, kwam er amper 25% bij.

(Image credit: MSI)

Flexibiliteit op (bijna) elke manier

De MSI Modern AM272P 12M is met zijn 27-inch display zeker geen kleine all-in-one pc. Er bestaat ook een 24-inch versie, als je iets minder plaats hebt op je bureau. Je kan het scherm naar boven en onder bewegen en de kijkhoek aanpassen, maar het is niet mogelijk om hem naar links of rechts te draaien. Als je dat wil doen, moet je de volledige all-in-one meedraaien. Dit is geen enorm probleem, maar het was fijn geweest om hem in alle richtingen te kunnen bewegen. Bij videogesprekken zal je het scherm wellicht van positie willen wijzigen, omdat de webcam relatief hoog zit. In ons geval zag je aanvankelijk een zwevend hoofd, dus gelukkig konden we de kijkhoek snel aanpassen.

Deze all-in-one heeft nog een flexibel extraatje en dat is een verwisselbare HDD. Aan de rechterkant zit een klep voor de HDD-gleuf zodat je zelf het opslaggeheugen kan uitbreiden. Je vindt weinig all-in-one pc’s waarbij je zelf onderdelen kan vervangen, dus we appreciëren het zeker dat MSI deze mogelijkheid biedt. Je hoeft namelijk alleen de klep te openen, de HDD te wisselen en de klep weer te sluiten. Je hoeft verder niets open te schroeven en hebt daarom ook geen professioneel installateur nodig.

(Image credit: MSI)

Stilte tijdens de storm

Hoewel all-in-one pc’s niet bekend staan om razendsnelle prestaties, zijn er toch enkele krachtige configuraties van de MSI Modern AM272P 12M te vinden. Onze pc had namelijk een Intel Core i7-1260P met 16GB RAM, een SSD van 256GB en een HDD van 1TB. We konden probleemloos meerdere programma’s tegelijk draaien en zelfs grafische taken uitvoeren. Verwacht echter niet dat je in enkele minuten volledige 4K-videoprojecten kan exporteren. We voerden wel een stresstest uit door de (niet enorm zware) game Genshin Impact op de hoogste instellingen te draaien. Zelfs na meerdere uren spelen vertraagde het spel niet. Hoewel de ventilator de nodige hitte moest afvoeren, was hij niet eens enorm luid. We hoefden daarom nooit het geluid harder te zetten om de ventilator te overstemmen.

Over de audio gesproken, die is niet fantastisch. De MSI Modern AM272P 12M heeft ingebouwde speakers, maar die zijn er vooral om praktische redenen. Ze kunnen luid genoeg en zijn geschikt voor videogesprekken, maar als je een serie of film zou willen kijken, dan raden we toch een koptelefoon aan. De speakers zelf hebben vooral moeite met de zwaardere bastonen en zitten aan de achterkant, waardoor het geluid niet in jouw richting gestuurd wordt.

(Image credit: MSI)

Eindoordeel

De MSI Modern AM272P 12M spreekt een erg breed publiek aan. Hij heeft meer dan voldoende kracht om je door de werkdag te helpen en kan ook na de werkuren prima voor entertainment gebruikt worden. Je krijgt (op de batterijen na) in de doos alles wat je nodig hebt om meteen aan de slag kunnen en wanneer de opslag vol zit, kan je zelf een nieuwe HDD installeren. Wanneer hij dienst doet als familiecomputer, kan iedereen de hoogte en kijkhoek snel aanpassen naar wens. Het enige teleurstellende onderdeel is de audio, maar dat valt op te lossen met een koptelefoon of een setje speakers. Als we kijken wat de MSI Modern AM272P 12M allemaal goed doet, kunnen wat dat wel even door de vingers zien.