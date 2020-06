MSI GE66 review

De MSI GE66 zorgt ervoor dat je als gamer alles hebt dat belangrijk is: Een prachtig scherm van 240Hz, de allerhoogste prestaties voor een betaalbare prijs en een aangenaam toetsenbord. Verder maakte MSI enkele slimme keuzes, zoals de plaatsing van verschillende poorten aan de achterkant en de toevoeging van een 1080p-webcam. Deze gaming laptop is een investering in de toekomst en een waar je jarenlang plezier aan zal beleven.

Review in twee minuten

De MSI GE66 is de opvolger van de MSI GE65 van vorig jaar en dat zou je op het eerste zicht niet meteen zeggen. Het design is helemaal aangepast om beter aan de verwachtingen in 2020 te voldoen en ziet er bijgevolg zeer modern uit, met dunne randen rond het scherm van 240Hz. Aan boord vinden we de krachtigste grafische kaarten van het moment, waaronder de keuze tussen een RTX 2070 Super en RTX 2080 Super Max-Q. Vooraan de laptop vinden we de unieke MSI Aurora lichtbalk terug die zorgt voor extra sfeer, maar net zoals de rest van de behuizing bestaat deze uit plastic, wat niet voor dezelfde premium feel zorgt als een metalen chassis. Hiervoor zal je bij de MSI GS66 moeten zijn. Dit kunnen we echter wel vergeven, want de type-ervaring op het Steelseries-toetsenbord is geweldig en ook de prijs van deze 15-inch gaming laptop blijft betaalbaar.

Dit zijn de beste laptops van 2020

Prijs en beschikbaarheid

In België en Nederland is de MSI GE66 beschikbaar in verschillende modellen. Wie genoeg heeft aan een i7-model, kan daarbij kiezen tussen een Nvidia RTX 2070, RTX 2070 Super en RTX 2080 Super Max-Q. De RTX 2070-variant heeft een SSD van 1TB en is beschikbaar aan een instapprijs van 2.099 euro. Voor 100 euro meer heb je een RTX 2070 Super, maar moet je het wel stellen met 512 GB opslagruimte. Het duurste model is dat met de RTX 2080 Super Max-Q en 1TB opslag. Hiervoor ben je 2.899 euro kwijt. Als je dat toch wat veel is, dan kan je ervoor kiezen om de i7 te vervangen door een i9 en voor de RTX 2070 Super te gaan. Dat is een zeer interessante combinatie voor slechts 2.499 euro en een die het het volgens verschillende bronnen quasi even goed doet als zijn duurdere broertje.

(Image credit: MSI)

Design

Dit is de configuratie van de MSI GE66 die wij getest hebben: CPU: Intel Core i9-10980HK

Graphics: Nvidia GeForce RTX 2070 Super

RAM: 16GB DDR4

Display: 15,6" FHD 1080p IPS, 240Hz

Opslag: 512GB M.2 PCIe NVMe SSD

Aansluitingen: HDMI, Ethernet, 2x USB-C, 3x USB-A 3.0, SD-kaartslot

Connectiviteit: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0

Camera: 1080p

Langs de buitenkant ziet de MSI GE66 er minstens even goed uit als de bovenstaande hardware. Het donkergrijze design met subtiel MSI-logo maakt indruk zonder te overdrijven. Achteraan is de vorm net iets gewaagder, maar onze aandacht werd al snel getrokken door het aanbod poorten dat zich daar bevindt. Eerst komen we een oplaadpoort tegen, gevolgd door een HDMI-poort, Ethernet-poort en USB-C-poort. Een heel goede keuze van MSI, want zo wordt je bureau geen rommel van kabels die langs de zijkant uit je computer komen. Aansluitingen blijven daar beperkt tot 3 keer USB 3.0, USB-C en ook content creators werden niet vergeten met een SD-kaartslot. Een hoofdtelefoonaansluiting maakt het rijtje compleet.

(Image credit: MSI)

Normaal valt er vooraan niet al te veel te beleven, maar dat is deze keer niet het geval door de toevoeging van de MSI Aurora-lichtbalk. Deze kan je instellen met de RGB-kleur en het effect van je keuze. Wij kozen persoonlijk voor een rood effect dat de laptop wel heel hard op K.I.T.T. van Knight Rider deed lijken. Hoewel dit natuurlijk heel leuk is, ziet de balk van zwart plastic er niet meteen heel kwalitatief uit, zeker op momenten waar je de Aurora liever niet inschakelt. Dat gevoel zet zich verder wanneer we naar de rest van de behuizing kijken en zeker als we het deksel optillen (pluspunt: dat gaat makkelijk met één hand). Met zulke krachtige onderdelen aan de binnenkant hadden we toch liever een metalen behuizing gehad om het plaatje compleet te maken. Vooral onderaan het scherm zorgde de materiaalkeuze voor aardig wat flexibiliteit.

(Image credit: MSI)

Het toetsenbord van Steelseries legt de lat echter terug hoger en daar zijn we zeer tevreden van. De samenwerking tussen hen en MSI werpt al jaren zijn vruchten af en ook nu weer zorgt het voor een aangename type-ervaring. De key travel is slechts enkele millimeters en dat zorgt ervoor dat je consistent en snel kan reageren tijdens het gamen. De aan/uit-knop vlak naast delete vraagt wel even wat gewenning. Het trackpad onderaan doet wat het moet doen, maar zoals altijd is een aparte muis aan te raden.

Display

De MSI GE66 heeft een 240Hz display met 1080p resolutie, wat de laptop enorm geschikt maakt voor competitieve online games waarin elke fractie van een seconde het verschil kan maken. Het resultaat is dan ook een snelle en vlotte ervaring van de hoogste kwaliteit, zelfs in chaotische games zoals Overwatch. Wie graag meer heeft, kan de MSI GE66 ook met een 300Hz-paneel vinden over de landsgrenzen, maar tenzij je tot de esports-wereldtop behoort, is 240Hz meer dan voldoende.

(Image credit: MSI)

Prestaties MSI GE66

Op het vlak van prestaties worden we door MSI in de watten gelegd. Ons testmodel was voorzien van een Intel i9-10980HK met 8 kernen en base- en boostsnelheden van 2.40 Ghz en 5.30 Ghz, 16 GB DDR4 RAM-geheugen en een Nvidia GeForce RTX 2070 Super.

Draaien we de CPU-test van GeekBench 5 dan kregen we een sterke single-core score van 1299 te zien en ook de 7917 multi-core score stelt niet teleur. Resultaten zoals deze zal je momenteel niet snel vinden en je krijgt dus duidelijk heel wat prestaties voor je geld. In Time Spy van 3DMark testen we ook de grafische prestaties en hier kwamen we tot een uiteindelijke score van 8428. Omdat scores maar zoveel zeggen, draaiden we ook enkele benchmarktests en we kunnen zo een gemiddelde FPS van 65 rapporteren in Assassin’s Creed: Odyssey en dat op de allerhoogste instellingen. Shadow of the Tomb Raider is een andere favoriet van ons en daarmee haalden we een gemiddelde FPS van 96. Naast enkele games gingen we ook aan de slag met Adobe Photoshop en Lightroom en het is niet verrassend dat ook deze zware programma’s zonder problemen draaiden.

(Image credit: MSI)

Bij zware inspanningen maken de ventilatoren wel aardig wat lawaai, maar dat ga je bij elke high-end gaming laptop ondervinden. We raden hoe dan ook een headset aan, want de Duo Wave luidsprekers van deze MSI GE66 zijn niet van de beste kwaliteit. Tijdens een spelletje Overwatch zal je het minder merken, maar bij games met veel dialoog of het kijken van een YouTube-video, schieten ze simpelweg tekort. Wel goed is de 1080p webcam die boven het scherm te vinden is. In niet zo goed verlichte omgevingen zal je al snel wat ruis ontdekken, maar zelfs in die gevallen is de kwaliteit nog stukken beter dan wat je gewoonlijk in een laptop vindt. Een voordeel voor zij die graag streamen dus, wat met de GE66 geen enkel probleem zal zijn.

Batterijduur

Afhankelijk van je instellingen zal je batterij het bij non-gaming gebruik tussen de drie en vier uur volhouden. Dat is zeker niet slecht en te danken aan de 99.9 Wh batterij die MSI in de laptop wist te passen. Aangezien 100 Wh het maximum is dat is toegestaan als handbagage op een vliegtuig, kon het gewoonweg niet groter. Begin je te gamen, dan zal de batterij het hoogstens enkele uren volhouden, maar ook dat is binnen verwachtingen. De lader zal je dus al snel moeten meenemen en daarom is het jammer dat deze zo groot is, want dat extra gewicht komt nog eens bovenop de 2.38 kilogram van de laptop.

(Image credit: MSI)

MSI Software

Een laatste punt dat we willen aanhalen in deze review is de vele extra software die nodig is om je de nodige controle te geven over je laptop. MSI Dragon Center is de centrale hub die je toelaat je laptop te monitoren en in te stellen, maar daar komen nog verschillende extra programma’s bij, waaronder een voor het display (True Color), de Steelseries Engine app voor het beheren van het toetsenbord en de lichtbalk, software voor je audio-instellingen, het Killer Control Center voor netwerkbeheer en de MSI Companion die gelinkt is aan third-party app Overwolf, dat je apps laat downloaden die je via overlays helpen bij het gamen. Dragon Center helpt je bij het updaten hiervan, maar het is simpelweg teveel om nog overzichtelijk te zijn. Met de Steelseries-app hadden we bovendien moeite om zonder problemen de kleur van de lichtbalk te veranderen en vaak, maar niet altijd, moesten we de laptop eerst herstarten voor het werkte. Hopelijk zien we dit in de toekomst allemaal samen in één app ondergebracht.

(Image credit: MSI)

Koop hem als...

je enorm vloeiend wil gamen Het 240Hz-display van de MSI GE66 is een genot om te gebruiken. De ingebouwde GPU zorgt er ook voor dat je die 240Hz ten volste kan benutten.

je een lichtshow wil tijdens het gamen De lichtbalk onderaan de laptop verlicht heel je bureau terwijl je aan het gamen bent. Het maakt je game-ervaring net dat beetje beter.

je de snelste hardware van het moment wil De MSI GE66 is uitgerust met de nieuwste CPU's en GPU's van het moment. Je krijgt hier dus de allerbeste prestaties waardoor je zowat alle huidige (en toekomstige) games zal kunnen spelen.

Koop hem niet als...

je laptop tegen een stootje moet kunnen De behuizing van de MSI GE66 is grotendeels van plastic gemaakt. Het geheel is dus minder stevig dan bij de duurdere MSI GS66.

je games in 4K wil spelen Het refresh rate van 240Hz is indrukwekkend, maar je zit vast aan een Full HD-resolutie. Wil je gamen in 4K? Dan is dit niet de laptop voor jou.