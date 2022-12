Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Microsoft Surface Laptop 5: review in een notendop

De Microsoft Surface Laptop 5 is een middelmatige laptop... misschien wel zo middelmatig als je kan krijgen. Er is maar weinig dat deze laptop echt aantrekkelijk maakt, vooral voor deze prijs. De markt is gewoon te competitief voor een matige optie.

Hoewel het verfrissend is dat er verschillende kleuren beschikbaar zijn voor de laptop, zien ze er uiteindelijk allemaal sober uit, met uitzondering van het prachtige Sandstone. Het ontwerp zelf is eveneens gedateerd.

Dan zijn er nog de prestatieproblemen. Het blijkt dat er veel achtergrondprocessen gaande zijn terwijl de Microsoft Surface Laptop 5 draait. Dit vertraagt niet alleen het surfen op het internet of reguliere werktaken, maar heeft ook als bijkomend effect dat willekeurige programma's crashen als ze een bepaalde hoeveelheid geheugen nodig hebben om te draaien. In feite ondervonden we dit tijdens een van de benchmarks die we probeerden uit te voeren, PC Mark 10.

De batterijduur is ook niet de 18 uur die tijdens het Surface-evenement in oktober werd geclaimd. In de praktijk zagen we eerder de helft daarvan, waarbij productiviteitswerk de laptop na ongeveer 10 uur uitput. Films streamen kan je slechts zeven en een half uur doen. Hij laadt wel snel op, maar de Surface Connect-poort moet echt verdwijnen om plaats te maken voor Thunderbolt 4.

Pluspunten zijn het toetsenbord, trackpad en responsieve touchscreen. We zijn ook blij met de toegevoegde functies en echte vernieuwing van de toegankelijkheidsopties, die nu gemakkelijk te activeren zijn in al je apps.

Het is jammer dat er zoveel moeite is gedaan om deze toegankelijkheids- en productiviteitsfuncties te laten werken, maar als je ze op een laptop met zoveel problemen zet, is het moeilijk om ze te waarderen.

Microsoft Surface Laptop 5: Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? Voor de 13,5 inch Surface Laptop 5 betaal je 1179 euro

Voor de 13,5 inch Surface Laptop 5 betaal je 1179 euro Waar kan je de laptop kopen? Bij alle grote retailers

Microsoft Surface Laptop 5 specs Dit is de Microsoft Surface Laptop 5 configuratie die wij hebben getest: CPU: Intel Core i7-1255U

Graphics: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16GB

Display: 13,5 inch PixelSense Display, 2256 x 1504

Opslag: 512GB LPDDR5x

Poorten: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 Thunderbolt 4 poort, 1 3,5mm combo audio jack, 1 Surface Connect poort

Connectiviteit: Wi-Fi 6: 802.11ax, Bluetooth 5.1

Camera: 720p

Gewicht: 1,27kg

Formaat: 22,4 x 30,7 x 1,4 centimeter

Voor de basisversie van de Surface Laptop 5 met een 13,5 inch scherm betaal je 1.179 euro en daar krijg je een 12e generatie Intel i5-processor met 8GB RAM en een 256GB SSD, voor een 512GB SSD betaal je 1.449 euro en voor 16GB RAM en de 512GB SSD betaal je 1.729 euro.

De basisversie van de 15 inch laptop kost 1.529 euro en voor de 512GB SSD betaal je 1.749 euro. Daarnaast zijn er nog opties voor meer RAM en een 1TB SSD.

Prijs-kwaliteit score: 2/5

Microsoft Surface Laptop 5: Design

Dunne en lichte vormfactor

Verouderd design

Slechte selectie aansluitingen

De Surface Laptop 5 is een zeer dunne en lichte laptop, met een gewicht van slechts 1,3 kg voor het 13,5 inch model. En voor wie dat formaat aanhoudt, zijn er vier kleuren om uit te kiezen: Sandstone, Platinum, Matzwart en een nieuwe Sage-kleur, die wij hebben ontvangen.

De aansluitingen blijven vrij zwak met één USB Type-C, één USB Type-A, een audio-aansluiting en een Surface Connect-poort die al lang geleden had moeten verdwijnen. Microsoft heeft tenminste de Type-A optie behouden, maar het aantal poorten zou hoger moeten zijn gezien de prijs.

De randen van het scherm zijn wat aan de dikke kant en ook daarom is het verbijsterend dat de webcam nog steeds 720p is. Soms heeft deze camera een verrassend heldere beeldkwaliteit dankzij de automatische correctie die eventuele problemen oplost, maar bij mindere verlichting ziet het beeld er korrelig uit.

Hoewel de laptop en het toetsenbord werken zoals het hoort, doen ze ons denken aan de oudere plastic MacBook uit de jaren 2000. Bovendien is de vorm van de laptop zelf verouderd, waardoor hij er saai en grauw uitziet. Gelukkig is het touchscreen zelf geweldig.

Design: 3/5

Microsoft Surface Laptop 5: Prestaties

Geluidskwaliteit is van topklasse

Geweldige nieuwe functies die gebruik maken van het touchscreen

Verder zijn de prestaties verschrikkelijk

De prestaties van de Microsoft Surface Laptop 5 zijn behoorlijk gemixt. Laten we eerst het goede punt behandelen, namelijk de uitgebreide toegankelijkheidsopties en productiviteitsfuncties.

Ten eerste is er de Focus-functie, die meldingen voor een bepaalde tijd blokkeert zodat je je kunt concentreren op productiviteit. Een andere toevoeging is Snap, waarmee je je scherm in verschillende gebieden kunt verdelen en vervolgens vensters in die secties kunt plaatsen voor eenvoudig multitasken.

Verkenner is een andere functie waarbij je meerdere tabbladen in hetzelfde venster kunt openen. Het Startmenu zelf bevat ook enkele verbeteringen zoals de mogelijkheid om apps in mappen te organiseren en door aanbevolen apps te bladeren.

Je kunt in Windows 11 ook een groot aantal toegankelijkheidsopties activeren. Dit heeft het voordeel dat het automatisch werkt in meer dan 20.000 apps, zodat je geen wijzigingen in individuele programma's hoeft aan te brengen.

De geluidskwaliteit is ook uitstekend en dit is zelfs een van de beste niet-gaming laptops die we ooit hebben gehoord. Muziek is helder genoeg dat je elk instrument en iedere stem in een nummer kunt horen, maar toch luid genoeg om je buren 's nachts wakker te houden.

Het touchscreen presteert uitstekend, vooral bij gebruik van een stylus. Jammer dat die stylus niet inbegrepen is.

Benchmarks Dit is hoe de Microsoft Surface Laptop 5 presteert in onze benchmarks: 3DMark: Night Raid: 16.871; Fire Strike: 4763; Time Spy: 1793

Cinebench R23 Multi-core: 8499 punten

GeekBench 5: 1674 (single-core); 8709 (multi-core)

Batterijduur (internetgebruik): 9 uur en 50 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 7 uur en 38 minuten

Civilization VI (1080p, Ultra): 42 fps; (1080p, Low): 55 fps

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn zodra je je verdiept in de prestaties van de Surface Laptop 5. Volgens de benchmarks presteert die gemiddeld, maar in de praktijk gaat het niet zo vlotjes.

In de eerste screenshot hieronder kun je zien hoeveel processen er op de achtergrond draaien, en dat zijn er maar liefst 43. Dat is nadat we alle huidige Windows 11 updates en de benchmark programma's hebben geïnstalleerd.

Hier is de tweede screenshot, die laat zien hoeveel programma's er op de achtergrond draaien en dat zijn er maar liefst 57. En dit is net nadat we de laptop volledig hebben gereset naar fabrieksinstellingen, zonder geïnstalleerde updates of programma's.

Je kunt je voorstellen dat dit een diepgaand effect heeft op hoe goed de Microsoft Surface Laptop 5 draait. We konden bijvoorbeeld PC Mark 10 helemaal niet uitvoeren. Hoe vaak we de laptop ook resetten en opnieuw installeerden, hij liep direct vast zodra we iets probeerden te doen. En op een gegeven moment crashte zelfs Geekbench.

Houd in gedachten dat dit een laptop is met een i7-processor, 16GB RAM en 512GB SSD aan opslag. En het is verbijsterend, want Google Chrome en andere browsers ondervonden geen problemen, zelfs als we meerdere YouTube video's tegelijkertijd open hadden staan. We merkten echter wel enige vertraging bij het uitvoeren van meer belastende productiviteitstaken.

Voor de prijs zijn deze prestatieproblemen absoluut onaanvaardbaar.

Prestaties: 3/5

Microsoft Surface Laptop 5: Batterijduur

Batterijduur is niet slecht, maar ook niet geweldig

Laadt redelijk snel op

Microsoft claimt "tot 18 uur" batterijduur voor de Surface Laptop 5, maar in onze tests haalden we dat echt niet. Als we alleen op het internet zaten hield de laptop het zo'n 10 uur vol, terwijl onze filmtest een batterijduur van zeven uur en 38 minuten opleverde. Hij laadt tenminste redelijk snel op.

Toch zou de Surface Laptop 5 lang genoeg moeten meegaan voor een hele dag werken, tenzij je van plan bent een film te streamen tijdens je lunchpauze. Dit is een acceptabel resultaat, zij het een beetje teleurstellend als je bedenkt dat er geen OLED-scherm of HDR.

Batterijduur: 3,5/5

Microsoft Surface Laptop 5 score

Swipe to scroll horizontally Waarde Het is gewoon de vraagprijs niet waard gezien al zijn tekortkomingen. 2 / 5 Design Een verouderd ontwerp, maar het toetsenbord, touchpad en touchscreen zijn degelijk. 3 / 5 Prestaties Hoewel het een groot aantal nieuwe functies en toegankelijkheidsopties toevoegt, houden grote prestatieproblemen het tegen. 3 / 5 Batterijduur Je kan het een hele werkdag volhouden met deze laptop, en hij laadt redelijk snel op. 3.5 / 5

Moet je de Microsoft Surface Laptop 5 kopen?

Koop hem als...

Je sterke toegankelijkheidsopties nodig hebt

Een van de enige echte sterke punten van de laptop is hoe toegankelijk hij nu is, met een uitzonderlijke optie die functies in alle apps mogelijk maakt.

Je werkt liever met een touchscreen en stylus

Als je bereid bent een stylus aan te schaffen, werkt deze laptop dankzij de Snap-functie heel goed als geïmproviseerde tablet.

Koop hem niet als...

Je niet tegen slechte prestaties kan

En zelfs dan zou je het niet moeten doen, want als de laptop constant vastloopt en vertraging heeft dan is het gewoon niets om langdurig te gebruiken.

Je een mooiere laptop wilt

De Surface Laptop 5 is misschien niet lelijk, maar het is ook nou niet bepaald mooi of vernieuwend.