De Apple MacBook Pro (13 inch, 2020) is de vernieuwde professionele laptop van het bedrijf, die verbeterde hardware en een beter toetsenbord toevoegt aan de kleinste en meest betaalbare MacBook Pro.

De MacBook Pro 13-inch 2020 is een van de belangrijkste laptops van Apple en biedt meer kracht dan gewone MacBooks, zoals de MacBook Air (2020), zonder dat er een even hoog prijskaartje aan wordt gehangen als aan de grotere 16-inch MacBook Pro. Het is dus belangrijk de prijs toegankelijk te houden en tegelijkertijd de prestaties en functies te bieden die professionals nodig hebben.

Wat de prestaties betreft, ziet de nieuwe MacBook Pro 13-inch er op papier veelbelovend uit, met nieuwe CPU's van de tiende generatie die een flinke boost zullen geven. Het basismodel heeft nu twee keer zoveel RAM en twee keer zoveel opslagruimte als het vorige model.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Het basismodel van de MacBook Pro (13-inch, 2020) begint bij 1.499 euro en kost hiermee hetzelfde als het model van 2019. We moeten Apple echter wel een beetje kritiek geven, want het basismodel is uitgerust met een 8e generatie 1,4-GHz quad-core Intel Core i5-processor.

Dat is een twee jaar oude CPU en gewoon niet goed genoeg voor een professionele laptop. Voor de lancering van de 2020 MacBook Pro 13-inch heeft Apple veel aandacht besteed aan de integratie van de 10e generatie Intel-processors en hun verbeterde prestaties. Maar als je het goedkoopste model koopt, krijg je die voordelen niet.

Daarom kunnen we het basismodel van de 2020 MacBook Pro 13-inch niet aanbevelen voor professionals. Hoewel er 256GB interne opslag is (tegenover 128GB in het model van 2019), koop je alsnog beter een oudere, goedkopere MacBook Pro, aangezien de pure prestaties amper verschillen.

Het is eigenlijk het middelste model van de 13-inch MacBook Pro dat we aanbevelen als de laagste configuratie die je moet kopen. Die wordt geleverd met een 10e generatie 2,0-GHz Intel Core i5-processor, 512 GB opslagruimte en 16GB RAM voor 2.129 euro.

Niet alleen gaat de sprong van de 8e generatie naar de 10e generatie CPU's een groot verschil maken, maar deze versie wordt ook geleverd met snellere 3.733MHz RAM, vergeleken met de 2.133MHz RAM van het goedkopere model.

Je kunt de 13-inch MacBook Pro 2020 ook configureren met een tiende generatie Intel Core i7-processor, tot 32 GB RAM (voor het eerst in een 13-inch MacBook Pro) en tot 4 TB SSD-opslag. In dat geval ben je 4.379 euro kwijt.

Dus hoewel we het leuk vinden dat Apple twee nieuwe 13-inch MacBook Pro-modellen heeft uitgebracht voor dezelfde prijs als hun voorgangers, is er nu een nog grotere kloof tussen het instapmodel en het gewone model. Hierdoor is het instapmodel het overwegen niet meer waard volgens ons.

(Image credit: Future)

Design

Zoals we bij andere MacBooks hebben gezien, is het basisontwerp van de 13-inch MacBook Pro niet veel veranderd.

Hij komt in dezelfde kleuren Zilver of Space Gray en de afmetingen zijn ongeveer gelijk (304,1 x 212,4 x 15,6 mm). Dit is iets dikker dan het vorige model, dat een diepte had van 14,9mm.

Hij is ook iets zwaarder (1,4kg) in vergelijking met het model van vorig jaar (1,37kg). Het verschil zal niet al te opvallend zijn voor de meeste mensen en de MacBook Pro is nog steeds redelijk licht voor een pro-laptop. Er zijn echter genoeg 13-inch laptops die dunner en lichter zijn. De Dell XPS 13 (2020) weegt bijvoorbeeld 1,27kg.

(Image credit: Future)

Qua aansluitingen krijg je weer maar vier Thunderbolt 3 poorten (of slechts twee in het instapmodel) en een audioaansluiting. Voor een professionele laptop zal het gebrek aan poorten, vooral USB-A-poorten, lastig zijn (maar waarschijnlijk niet verrassend). De kans is groot dat je een docking station moet aanschaffen, tenzij al je randapparatuur werkt met USB-C.

Bij het openen van de nieuwe MacBook Pro 13-inch zie je meer verschillen. Dit komt omdat Apple eindelijk het controversiële Butterfly-toetsenbord (dat vaak met problemen kampte) heeft vervangen door het nieuwe 'Magic Keyboard' dat ook in de MacBook Pro 16-inch en MacBook Air (2020) wordt gebruikt.

(Image credit: Future)

Dit is een enorm welkome verandering. Het elimineert niet alleen de problemen die eerdere modellen hadden met het toetsenbord (zoals vastzittende toetsen), maar biedt ook een veel tactielere en comfortabelere type-ervaring.

We zijn al een fan van het nieuwe toetsenbord sinds het vorig jaar op de 16-inch MacBook Pro debuteerde en zijn blij dat het ook in het 13-inch model terugkomt. De nieuwe MacBook Pro van 13-inch haalt dus meteen heel wat zorgen weg bij iedereen die van de aanschaf van een MacBook werd afgeschrikt vanwege de alomtegenwoordige toetsenbordproblemen.

De Touch Bar, een dun beeldscherm boven het toetsenbord, is weer aanwezig en geeft je contextgevoelige knoppen die je kunt indrukken. Niet iedereen houdt van de Touch Bar, maar veel programma's zoals Photoshop maken er nu goed gebruik van en bieden je snel toegang tot tools.

(Image credit: Future)

De TouchID-knop, die ook als aan/uit-knop dienstdoet, is nu losgekoppeld van de Touch Bar. Het maakt hem iets makkelijker te vinden, en het is zoals altijd een betrouwbare manier om in te loggen op je MacBook (of om te betalen met Apple Pay). We zijn ook van mening dat deze scanner een stuk beter werkt dan veel vingerafdrukscanners in Windows 10 laptops.

Aan de andere kant van het toetsenbord is de Escape-toets nu weer een aparte toets (in plaats van in de Touch Bar te zitten), waardoor hij ook makkelijker te vinden is, en de pijltjestoetsen staan nu in een omgekeerde-T-opstelling, zoals bij veel laptoptoetsenborden, wat een veel intuïtievere indeling is.

Ondertussen blijft het scherm hetzelfde als het model van vorig jaar, wat geen slechte zaak is. De Retina-resolutie (2.560 x 1.600) is niet de hoogste die we hebben gezien bij een 13-inch laptop, maar om eerlijk te zijn is een 4K-resolutie op een 13-inch scherm meestal te veel van het goede. Het Retina-scherm van de MacBook Pro 13-inch (2020) is daarnaast helder en levendig. Cruciaal voor creatieve professionals is dat het P3-kleurengamma wordt ondersteund en het display een uitstekende kleurweergave heeft.

Het ontwerp van de nieuwe MacBook Pro 13-inch is dus niet drastisch gewijzigd, maar de aangebrachte aanpassingen zijn stuk voor stuk meer dan welkom.

(Image credit: Future)

Prestaties

Aangezien dit nog een hands-on review is, hebben we niet de kans gehad om onze gebruikelijke tests uit te voeren. Op basis van de tijd die we met de MacBook Pro (13 inch, 2020) hebben doorgebracht, kunnen we met een gerust hart zeggen dat hij goed presteert. MacOS Catalina is snel en responsief, en de programma's die we hebben opgestart, zijn lekker snel geladen.

Het is belangrijk om te weten dat dit de MacBook Pro 13-inch uit het middensegment is, met een 10e generatie Ice Lake Core i5-processor. De low-end 13-inch MacBook Pro met een oudere CPU en langzamer RAM zal niet zo goed presteren als de MacBook Pro die wij toegestuurd hebben gekregen.

De nieuwe 10e generatie Intel Core i5-processor biedt niet alleen betere rekenprestaties dan zijn voorganger, maar heeft ook betere geïntegreerde graphics.

Dit is van cruciaal belang, want in tegenstelling tot de grotere MacBook Pro 16-inch heeft de MacBook Pro 13-inch geen afzonderlijke GPU. Dus als je de nieuwe MacBook Pro gaat gebruiken voor grafisch werk, zoals videobewerking en 3D-rendering, dan vertrouw je op de geïntegreerde Intel Iris Plus Graphics.

Geïntegreerde GPU's kunnen niet dezelfde prestaties bieden als een afzonderlijke grafische kaart, dus als je echt een grafische krachtpatser nodig hebt, zul je de MacBook Pro 16-inch met zijn AMD Radeon Pro 5300M GPU moeten aanschaffen.

(Image credit: Future)

De Intel Iris Plus Graphics die in Intel's 10e generatie chips zit, is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de vorige generaties. Apple beweert dat deze chips 80% snellere prestaties bieden als het gaat om 4K-bewerking en rendering. Bovendien kan de MacBook Pro 13-inch nu worden aangesloten op Apple's Pro Display XDR met de volledige 6K-resolutie.

Als we meer tijd hebben met de nieuwe MacBook Pro, zullen we onze uitgebreide reeks benchmarktests uitvoeren om te zien of deze beweringen kloppen.

Ook hier geldt dat de verbeterde grafische prestaties van de Intel Iris Plus Graphics alleen beschikbaar zijn op de MacBook Pro 13-inch 2020-modellen met processors van de tiende generatie.

Als je kiest voor het instapmodel MacBook Pro 13-inch 2020 met de 8e generatie Intel-processor, zul je het moeten doen met de oudere en minder krachtige Intel Iris Plus Graphics 645.

De beslissing van Apple om vast te houden aan de 8e generatie chip in het basismodel is bijzonder frustrerend, omdat het prestatieverschil tussen de 13-inch MacBook Pro op instapniveau en zijn mid- en high-end modellen nog nooit zo groot is geweest.

Batterijduur

De batterijduur is iets waar MacBooks het van oudsher veel beter doen dan hun Windows 10-concurrenten. Het 2020-model van de MacBook Pro 13-inch geeft ons bijgevolg dezelfde verwachtingen. Hij heeft een batterij van 58Wh (en een iets grotere 58,2Wh in het instapmodel).

Dit zou 10 uur batterijduur moeten opleveren, wat ongeveer hetzelfde is als wat het vorige model beloofde. We hebben nog niet de kans gehad om onze tests uit te voeren, maar we zagen dat het vorige model vrij dicht bij de beloofde 10 uur kwam, dus we hopen hier hetzelfde.

Vroeg verdict

Wat zijn onze eerste indrukken over de MacBook Pro (13 inch, 2020)? We hebben zelf het middelste model met een Core i5-processor van de tiende generatie, en tot nu toe zijn we onder de indruk.

De verbeterde prestaties van de nieuwe processor zijn zeer welkom. Hoewel de Intel Iris Plus Graphics niet kunnen concurreren met een afzonderlijke videokaart, geven ze de kleinere MacBook Pro meer flexibiliteit als het gaat om grafische taken.

De verhoging van de RAM-snelheid zorgt er ook voor dat de nieuwe 13-inch MacBook Pro merkbaar beter presteert. Jammer genoeg heeft niet elk model dit snellere geheugen. Voeg daar het verbeterde Magic Keyboard aan toe, meer opslagruimte en dezelfde lanceerprijs als zijn voorganger, en je hebt een zeer overtuigende professionele laptop. Maar er zit een addertje onder het gras.

Het addertje onder het gras is helaas dat de instapmodel MacBook Pro (13-inch, 2020) veel van deze nieuwe verbeteringen mist, omdat hij nog een oudere 8e generatie CPU en een langzamer RAM heeft. Hij heeft gelukkig wel het vernieuwde toetsenbord.

Apple heeft ook de opslagcapaciteit van het instapmodel MacBook Pro 13-inch verdubbeld tot 256 GB. Dat is nog steeds niet veel, zeker niet voor fotografen en video-editors, maar Apple verkoopt nu tenminste geen pro-laptop meer met een magere 128GB opslag.

Dus als je in 2020 op zoek bent naar een nieuwe, compacte MacBook Pro, is de nieuwe MacBook Pro 13-inch een zeer aantrekkelijk apparaat. Je moet wel bereid zin om €2.149 uit te geven.

Helaas kunnen we het instapmodel van de MacBook Pro niet aanbevelen gezien de prestatie-achterstand. Als je op zoek bent naar een betaalbare MacBook, dan moet je bij de MacBook Air 2020 zijn.