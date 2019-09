Logitech Slim Folio Pro (3e generatie)

Als je je er overheen kan zetten dat de Slim Folio Pro je iPad Pro een stuk dikker maakt, dan heb je aan deze case de ideale metgezel tijdens lange dagen in een koffietentje, op kantoor of in een hotel.

Het aanbod cases met toetsenbord voor de iPad Pro is al jaren enorm beperkt. Op enkele goedkope alternatieven na, heb je twee keuzes als je van je iPad Pro een effectief workstation wil maken. Ofwel koop je het Smart Keyboard Folio van Apple zelf voor de premium prijs van 200 euro (11 inch), ofwel ga je bij Logitech aankloppen voor een Slim Folio Pro die met zijn prijs van slechts 120 euro alvast een veel betere eerste indruk maakt. We zochten uit of dat zo blijft.

Met elke nieuwe generatie iPad, slaagt Apple erin om zijn tablets net genoeg aan te passen zodat cases van de vorige generatie niet langer passen. Kleinere schermranden, een andere locatie voor de camera of gewoon beide. Wie dus in het bezit is van een derde generatie iPad Pro van 11 inch of 12,9 inch, moet opletten dat hij de juiste accessoire aanschaft. Het gaat hier dus om een case voor de 3e generatie iPad uit 2018.

Ontwerp en functionaliteit

Naast voorzien te zijn van een toetsenbord, is de Logitech Slim Folio Pro eerst en vooral een case die je iPad zal beschermen tegen krassen, stoten en het scherm barstvrij zal houden tijdens een valpartij. Met dit idee in gedachten, is de Slim Folio voorzien van een rubberen ontwerp dat vooral in de hoeken en onderaan de case duidelijk is. Dit zijn namelijk de gevoelige plekken van je iPad Pro en ze kunnen zeker wat extra bescherming gebruiken. De term rubber spreekt je misschien niet zozeer aan wanneer we het hebben over een case die je in professionele omgevingen wil kunnen gebruiken, maar daar hoef je je geen zorgen over te maken. De Logitech Slim Folio Pro ziet er zeer netjes uit en moet in onze ogen niet onderdoen voor bijvoorbeeld een lederen cover en zeker niet voor de type cover van Apple. Wat je wel hebt met dit ontwerp, is dat je iPad Pro gevoelig meer diepte zal krijgen. De Slim Folio Pro is zo 2,26 centimeter dik, waar de iPad Pro zelf maar 6 millimeter dik is. Stoort dat? Nee, niet echt. Je iPad Pro zonder cover gebruiken werkt immers bijna nooit, tenzij je hem enkel gebruikt om Netflix te kijken vanuit je bank. Hij is nog steeds makkelijk weg te stoppen en het extra gewicht van 550 gram (700 gram bij de 12,9 inch variant) zal ook geen invloed hebben op de draagbaarheid. Wie gebruik maakt van een Apple Pencil (tweede generatie) of Logitech Crayon, kan dit trouwens netjes opbergen in de magnetische sluiting van de Slim Folio Pro.

Dankzij de achtergrondverlichting kan je ook in het donker werken. (Image credit: Logitech)

Connecties en knoppen

Laten we het vervolgens hebben over de aansluiting, of eerder het gebrek daaraan. De Slim Folio Pro maakt immers niet langer gebruik van Apples Smart Connector om zich van stroom te voorzien en rekent in plaats daarvan op stroom die je via de USB-C-poort kan aanleveren. Verbinden met je iPad gebeurt dan ook via Bluetooth. Het grote voordeel is natuurlijk dat de achtergrondverlichting van je toetsenbord geen impact meer heeft op de batterij van je iPad. Tenzij je dat wil natuurlijk, want je kan de Slim Folio Pro opladen via de USB-C-poort van je iPad. Als je dan na enkele maanden gebruik toch zonder stroom komt te zitten, kan je altijd snel even bijladen. Deze lange batterijduur is onder andere te verklaren door het feit dat de Slim Folio Pro zichzelf uitschakelt als hij niet in de typestand staat (waarin hij zich magnetisch vastzet). Dat is handig, al hadden we graag de keuze gehad uit meer dan één positie. Verder zijn alle andere knoppen op het toestel makkelijk toegankelijk en worden de speakers niet bedekt door de case.

(Image credit: Logitech)

Toetsenbord en type-ervaring

Logitech doet met de Slim Folio Pro wat het bedrijf het het beste kan en dat is zorgen voor een aangename type-ervaring. De toetsen zijn voldoende groot en voelen simpelweg goed aan. Deze review is helemaal op de Slim Folio Pro geschreven en dat volledig zonder frustratie. De achtergrondverlichting van de toetsen zorgt er bovendien voor dat je steeds weet waar je je vingers moet plaatsen, zelfs als je ‘s avonds in bed nog snel een e-mail wil versturen. De verschillende sneltoetsen bovenaan helpen je bovendien met zaken zoals mediabediening, zoeken en het terugkeren naar het Home screen. Als we één minpuntje moeten aanwijzen, dan is het de wereldbol-toets onderaan links. Deze laat je tussen talen (inclusief emoji’s) wisselen, maar zit op de plek waar je bij de meeste toetsenborden de ctrl-toets verwacht en wordt dan ook al eens snel gebruikt in de plaats daarvan. Het is een toets die je niet vaak gebruikt en bij de volgende generatie zouden we hem dan ook liever ergens anders zien staan.

Eindoordeel

Als je het niet erg vindt dat de case je iPad Pro een stuk dikker maakt, dan heb je in de Logitech Slim Folio Pro de ideale metgezel gevonden tijdens lange dagen in een koffietentje of in een hotel. De case zorgt op alle vlakken voor de nodige bescherming en het toetsenbord typt gewoon hemels zoals we dat van Logitech verwachten. De achtergrondverlichting en verzameling sneltoetsen zijn de kers op de taart. De prijs is bovendien 80 euro lager dan de Apple-variant en dat voor een superieur product. Typ je veel op je iPad Pro? Dan hoef je niet langer te twijfelen.