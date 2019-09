De Huawei P Smart (2019) mist net een stap of twee om echt een zorgeloos alternatief te zijn voor mensen die goedkoop willen multitasken en gamen op hun smartphone. Desalniettemin is er meer dan genoeg opslag aanwezig voor de prijs, een prima camera, vertrouwd design en een scherp scherm. Hoewel het jammer is dat Huawei geen hoesje meelevert, aangezien de plastic achterzijde niet krasbestendig is, durven we wel te melden dat je waar krijgt voor je geld bij de P Smart (2019).

Update: Google heeft Huawei de toegang ontzegd tot de Play Store voor toekomstige toestellen. Ook is er op het moment van schrijven veel onduidelijk over het updatebeleid van Huawei-telefoons. Mocht er verandering of meer informatie naar buiten komen over de situatie, dan zullen we dit indien nodig verwerken in de tekst.

De Huawei P Smart (2019) lanceerde vrijwel tegelijk met de Honor 10 Lite, een telefoon die we al eerder gerecenseerd hebben en zeer over te spreken waren. Het apparaat van Huawei's submerk valt vooral in de smaak vanwege zijn prijs-kwaliteitsverhouding.

De Huawei P Smart (2019) lijkt op papier een vrijwel identieke kopie van de Honor 10 Lite. Er zijn (gelukkig) een paar kleine verschillen terug te vinden in het design, cameraspecificaties en meer. De P Smart (2019) heeft een lagere cameraresolutie, en de Honor 10 Lite krijgt ook een hoesje. Laatstgenoemde moet de P Smart (2019) ook missen.

Net als met de Honor 10 Lite zet Huawei met de nieuwe P Smart haar zinnen op de midrange-markt. Die markt is toch al vrij druk, denk maar eens aan de Nokia 7.1, Motorola One en de Honor 8X. Ook goedkopere alternatieven als de Nokia 3.1 Plus sluiten we niet uit als slimme kopen.

Prijs en releasedatum

De Huawei P Smart (2019) is eind 2018 uit de doeken gedaan, waarna een release in het begin van 2019 plaatsvond in Europa, waaronder de Benelux.

Op het moment van schrijven haal je de Huawei P Smart (2019) in huis voor minder dan 200 euro. Dat is een zeer mooie prijs, zeker vergeleken met concurrenten als de Nokia 7.1 en Honor 8X.

Belangrijkste eigenschappen

6,21 inch scherm

Prettig design

Mid-range power

De Huawei P Smart (2019) ziet er goed uit, en beschikt over een regendrupnotch. Eenzelfde designtrend vind je terug bij de OnePlus 6T, evenals een gestroomlijnde behuizing.

De plastic achterzijde en zijkant zijn voorzien van een glanzend laagje dat ondanks de mooie looks aanvoelt als plastic. Het scherm is een LCD display. Qua kwaliteit kan het paneel niet opboksen tegen de OLED-technologie, maar samen met de Honor 10 Lite beschikken de twee midrangers van Huawei wel over een van de smalste bezels en beste resoluties in dit prijssegment.

De meeste smartphones rond deze prijsklasse worden geleverd met 32GB opslaggeheugen. De Huawei P Smart (2019) komt echter met 64GB aan opslag. Daarvan is ongeveer 50GB beschikbaar voor de gebruiker. Eenzelfde opslagcapaciteit vind je vaak ook terug bij vlaggenschepen die drie keer zo duur zijn. Wat betreft accuduur: er is 3400 mAh aanwezig dat geoptimaliseerd kan worden via batterijbesparingsopties.

Ondanks het mooie design, de flinke lading opslaggeheugen en batterijspecificaties, blijft de P Smart een midranger met mid-range eigenschappen. Zo is er een Kirin 710 met 3GB RAM inbegrepen. Respectabel, maar niet bijzonder goed.

Design

Plastic unibody

Glazen voorkant met screenprotector

Achterzijde krasgevoelig - koop een hoesje!

Met 8 millimeter dikte en 162 gram aan gewicht is de nieuwe P Smart licht te noemen. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door de unibody behuizing met hoogglanseffect.

Hoewel de achterzijde lijkt op glas, is de P Smart (2019) toch echt door en door plastic. Ondanks dat voelt de telefoon lekker aan in de hand en verre van hol, iets wat vaker het geval is bij plastic smartphones.

Het is alleen jammer dat de Huawei P Smart (2019) wel erg krasgevoelig is. Er wordt geen hoesje meegeleverd, maar we raden je aan om nog voor gebruik er eentje te kopen. Zo blijft de telefoon zelf mooi.

Er zijn tal van kleuropties beschikbaar: Midnight Black, Aurora Blue en Turquoise Blue. De twee laatstgenoemde beschikken over een gradiënt, wat inhoudt dat er meerdere kleuren in elkaar overlopen. Eenzelfde effect vind je terug bij de Huawei P20 Pro en Mate 20.

De vingerafdrukscanner zit aan de achterzijde gemonteerd, in het midden om precies te zijn. Dankzij het ribbeltje rondom de scanner is deze makkelijk te vinden.

Verder vinden we aan de achterzijde een camera-opzet met twee lenzen terug. De opzet steekt ietsjes uit, waardoor de telefoon niet plat op de tafel kan liggen. Aan de onderzijde van de telefoon vinden we een enkele speaker terug, evenals een micro USB-poort en koptelefooningang.

Ook heeft Huawei het voor elkaar gekregen om een miniem LED-lampje net onder het display te stoppen. Handig, want zo weet je of je meldingen binnen hebt.

Scherm

19.5:9 LCD display met regendrupnotch

6,21 inches

Full HD Plus resolutie, 415ppi

Een Full HD+ resolutie op een scherm van 6,21 inch met een beeldverhouding van 19,5:9. Dat is een prima prestatie op papier. In de praktijk ziet het display er ook lekker scherp uit.

Het scherm kent een exacte resolutie van 2230 bij 1080 pixels. Omgerekend betekent dit 415 pixels per inch, een hogere waarde dan bijvoorbeeld de iPhone XR, die het moet stellen met 326 pixels per inch.

Het display kan, indien gewenst, ook bijzonder fel worden. In de zon is het scherm nog enigszins afleesbaar en ook met de kijkhoeken zit het wel snor.

De bezels van het apparaat zijn vrij klein, en de minieme notch maakt het plaatje af. De regendrupnotch zit er om de 24-megapixelfrontcamera te waarborgen.

Een andere bonus is de modus 'Oogcomfort', die ervoor zorgt dat blauwtinten gefilterd worden, mocht het scherm te fel zijn. Dit is vooral handig in de avonduurtjes, aangezien blauwtinten niet bevorderend zijn voor je slaap. Ook de algehele schermkleur kun je aanpassen via het instellingendisplay, mocht je dit willen.