Huawei MateBook D (14 inch)

Ben je op zoek naar een compacte laptop voor dagelijks gebruik en in het bezit van een recente Huawei/Honor-smartphone? Dan is de Huawei MateBook D een erg goede keuze. Het grootste minpunt is de positie van de webcam, maar als je niet vaak videobelt of een paar tientjes kan uitgeven aan een aparte webcam, dan verdwijnt dat probleem als sneeuw voor de zon.

De beste Huawei MateBook D deals van vandaag Huawei MateBook D 15 -... Paradigit NL €649 Bekijken Huawei MateBook D 15" 53010UEB Coolblue NL €649 Bekijken Low Stock Amazon Germany View Similar Amazon Geen prijsinformatie Controleer Amazon

Wie laptop zegt, zegt waarschijnlijk niet meteen Huawei. Toch maakt het Chinese bedrijf naast smartphones en wearables ook kwalitatieve laptops op verschillende prijspunten. Als je nu vreest dat de laptops van Huawei ook getroffen zijn door het handelsverbod met Amerika, dan kunnen we je alvast geruststellen. Microsoft heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse overheid waardoor deze Huawei MateBook D gewoon Windows 10 mag gebruiken.

De Huawei MateBook D is de nieuwe budgetlaptop van het bedrijf en heeft een richtprijs van 699 euro. Ondanks die prijs geniet hij toch van enkele eigenschappen die je ook terugvindt in de duurdere laptops.

Design

Het eerste wat opviel, was het design van de Huawei MateBook D. Hij mag dan wel het budgetmodel zijn, maar de behuizing is gemaakt van stevig aluminium. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om krassen. De randen rond het 14-inch display zijn daarnaast erg dun, behalve de onderste rand waar het Huawei-logo staat.

Als we kijken naar de aansluitingen, dan krijgen we een volledig pakket. De laptop is uitgerust met twee USB-A-poorten (1x USB 2.0 en 1x USB 3.0), een USB-C-poort (zonder Thunderbolt) die tegelijk dienstdoet als oplaadpoort, een HDMI-aansluiting en een audiopoort. Je krijgt dus niet de snelste overdrachtssnelheden, maar wij zijn alvast tevreden met de twee traditionele usb-poorten, aangezien we die tegenwoordig zelden zien op kleine laptops. We hadden wel liever een tweede USB-C-poort gezien, omdat je nu geen USB-C-apparaat kan aansluiten terwijl de MateBook D aan het opladen is.

(Image credit: Truls Steinung)

Bij het toetsenbord botsen we op een mogelijke dealbreaker. Tussen de F6 en F7 toetsen zit een toets met een camera-icoon met daaronder de webcam. Tik op de toets en de webcam komt tevoorschijn. Aan de ene kant is dit handig op vlak van privacy, want zo kan je webcam niets zien als hij niet aan staat. Aan de andere kant kom je door de hoek van de webcam niet geweldig in beeld, aangezien je gesprekspartner dan een mooi beeld krijgt van je onderkin. Als je iemand bent die veel videocalls heeft, dan is de Huawei MateBook D niet de laptop voor jou, tenzij je een externe webcam wil aanschaffen. Tot slot zit er in de aan/uitknop naast het toetsenbord een vingerafdrukscanner zodat je altijd snel kan inloggen.

Niet de beste plaats voor een webcam. (Image credit: Future)

Prestaties en batterij

Dit premium design kan misleidend zijn, want de Huawei MateBook D is geen snelheidswonder. Voor de gemiddelde gebruiker is hij meer dan prima, maar als grafische taken zoals videobewerking tot je dagelijkse bezigheden behoren, dan zal je teleurgesteld worden. Binnenin zit namelijk een AMD Ryzen 5 3500U processor met geïntegreerde Radeon Vega 8 Graphics, 8GB RAM-geheugen en een SSD van maximaal 512GB. Wat surfen op het web (15 tabbladen in Firefox was geen probleem) en zelfs een lichte game zijn geen probleem, maar bij zwaardere games begint de ventilator flink te blazen en begint alles stroef te verlopen. Het rooster van de ventilator wordt bovendien geblokkeerd door een deel van het deksel, waardoor de MateBook D snel heet kan worden.

De batterijduur is vervolgens niet erg spectaculair, maar verre van slecht. Bij gemiddeld gebruik (browsen op het web, typen in een Word-document, een video kijken) ging de batterij telkens vijf à zes uur mee. Een volledig werkdag afmaken zonder de oplader is echter nooit gelukt. Het voordeel van de USB-C-poort voor de oplader is wel dat je Huawei MateBook D makkelijk kan opladen met een powerbank.

(Image credit: Truls Steinung)

Sharing is caring

Als je in het bezit bent van een recente Huawei-smartphone, dan is de MateBook D (en eender welke nieuwe MateBook-laptop) minstens twee keer zo aantrekkelijk door de nieuwe Huawei Share software. Hiervoor heb je een Huawei-smartphone met EMUI 9.0 of hoger nodig of een Honor-smartphone met MagicUI 2.0 of hoger. Die softwareversies zijn gelukkig beschikbaar op meerdere smartphones die zijn gelanceerd voor het handelsverbod en nog steeds Google-diensten hebben. Je hoeft dus niet de nieuwe Huawei P40 Pro (zonder Google-diensten) aan te schaffen om Huawei Share te kunnen gebruiken. Wij hebben het getest met de Honor View20 uit 2019 met MagicUI 3.0.

Huawei Share is een handige manier om je smartphone en laptop met elkaar te verbinden én bestanden uit te wisselen via NFC. Om de verbinding op te starten, moesten we gewoon onze smartphone op het Huawei Share-icoon leggen en vervolgens kregen we een pop-up op de laptop. Het nieuwe menu op de Huawei MateBook D bevatte enkele instructievideo’s om uit te leggen wat er allemaal mogelijk was. Zo konden we in onze galerij enkele foto’s en video’s selecteren, onze smartphone nog eens op het icoon leggen en in een wip stonden de foto’s op onze laptop. Hetzelfde is mogelijk voor bestanden, al moesten we daarvoor eerst nog een aparte app downloaden.

Met een enkele tik staat je smartphonescherm op je laptop. (Image credit: Future)

Hier stopt het niet want je kan ook je smartphonescherm spiegelen op de laptop. Er verschijnt dan een zwevend venster dat live weergeeft wat je op je smartphone doet. Het leukste van dit alles is dat je op deze manier ook je smartphone kan bedienen vanop je laptop. Toetsenbordondersteuning is aanwezig, dus als je wil antwoorden op een bericht, kan je gewoon typen met je toetsenbord. Dit gespiegelde venster was zelfs zo intuïtief dat het automatisch in landschapsmodus ging van zodra we een bepaalde game opstartten.

Dit zijn de beste Huawei-smartphones van het moment

Eindoordeel

Ben je op zoek naar een compacte laptop voor dagelijks gebruik en in het bezit van een recente Huawei/Honor-smartphone? Dan is de Huawei MateBook D een erg goede keuze. Het grootste minpunt is de positie van de webcam, maar als je niet vaak videobelt of een paar tientjes kan uitgeven aan een aparte webcam, dan verdwijnt dat probleem als sneeuw voor de zon.