Over het algemeen zijn we tevreden over de HP Omen X 2S. De eerste poging van HP om een laptop met een tweede display te maken is al bij al goed uitgedraaid. Het tweede display voegt veel extra mogelijkheden toe zonder dat er veel compromissen worden gemaakt. De grootste minpunten zijn het toetsenbord dat op een lastige plaats zit en de ondermaatse speakers.

Sinds medio 2019 zijn er verschillende laptops verschenen met een geïntegreerd tweede display. Dit display bevindt zich soms net boven het toetsenbord of wordt aangebracht in het touchpad. Dit zorgt voor heel wat extra gebruiksmogelijkheden, maar ook voor een hogere kostprijs. HP heeft besloten om zo’n extra display in te bouwen in hun reeks Omen-laptops voor gaming. Voor deze review gingen we aan de slag met de HP Omen X 2S.

Design

Het design van de HP Omen X 2S wijkt sterk af van dat van de gemiddelde laptop zoals we hem kennen. HP heeft hier het tweede geïntegreerde display aangebracht centraal boven het toetsenbord. Dit display is 6 inch groot en kan je het beste vergelijking met een smartphone die boven je toetsenbord ligt. Het display is bovendien aanraakgevoelig en heeft een haarscherpe Full HD-resolutie. Ondanks zijn kleine formaat kan je het kleine display wel als eender welke externe monitor gebruiken om vensters in te slepen en programma’s te draaien. Door het kleine formaat is dit niet altijd even handig, maar een volledig venster van je browser weergeven in het tweede display gaat bijvoorbeeld prima. We gebruikten het zelf voornamelijk om chatvensters, Spotify en het HP Omen Command Center (waarover later meer) te weergeven.

Het nadeel is dat het toetsenbord hierdoor een stuk lager zit dan gewoonlijk. Er zit een centimeter ruimte tussen de onderkant van de laptop en het toetsenbord, waardoor dit voor ons niet aangenaam was wanneer we langere teksten aan het typen waren, zoals deze review. Het toetsenbord zelf typt wel aangenaam, maar we zijn er niet in geslaagd om een comfortabele houding te vinden voor onze handen. Studenten die de laptop dus zouden willen gebruiken om lange papers en groepswerken te schrijven, zoeken beter verder.

(Image credit: HP)

(Image credit: HP)

Het toetsenbord is daarnaast uitgerust met RGB-verlichting, evenals het Omen-logo achterop de laptop. Die kan je naar wens instellen in het Omen Command Center. Toch kan hij niet tippen aan de Chroma-verlichting van Razr. Interactieve profielen die de verlichting aanpassen op basis van je games zijn hier dus geen optie.

Wat een nadeel kan zijn, zijn de relatief beperkte aansluitingen. Met drie traditionele usb-poorten heb je waarschijnlijk voldoende, met de HDMI-poort kan je makkelijk een extra scherm aansluiten en er is zelfs een ethernetpoort voor gamers die liefst een zo stabiel en snel mogelijke verbinding hebben. Die aansluitingen worden vergezeld van een enkele USB-C-poort, waar we er eerlijk gezegd liever twee hadden gezien.

Verschillende configuraties en prijzen

Configuratie van ons testmodel CPU: Intel Core i9-9880H GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 RAM: 32GB Opslag: 1TB Display: 1920 x 1080 pixels Ververssnelheid: 144Hz

Je krijgt een heleboel configuratie-opties bij de HP Omen X 2S. Je kan kiezen voor een 9e generatie Intel Core i7- of i9-processor met 16GB, 24GB of 32GB RAM-geheugen en 256GB, 512GB, 1TB of 2TB interne SSD-opslag. De GPU is hier ofwel een Nvidia GeForce RTX 2070 of 2080 met Max Q-design. Deze laptop is duidelijk niet bedoeld voor casual gamers en dat zie je ook aan zijn beginprijs van rond de 2000 euro, wat al bij al niet schokkend hoog is gezien de hardware die je ervoor krijgt. Je krijgt hier ook drie display-opties: Full HD met 144Hz of 240Hz ververssnelheid of 4K met 144Hz ververssnelheid. Tijdens het gamen merkten wij bij het 144Hz-scherm dat de HP Omen X 2S soms niet krachtig genoeg was om games te weergeven aan de volledige 144Hz. We vrezen dat dit probleem meer gaat voorkomen bij het display met 240Hz ververssnelheid of het 4K-display. Qua display kies je hier best dus voor de basisoptie.

Gebruik in de praktijk

Bij het gebruik in de praktijk zagen we al gauw de meerwaarde van het tweede kleine display in. Hoewel het erg klein is, wist het toch deels de rol van externe monitor te vervangen. Professionele gamers kunnen via het display bijvoorbeeld een chatprogramma of de livechat van hun gamestream makkelijk in de gaten houden. Het HP Omen Command Center voegt nog enkele extra functies toe aan het tweede display… als je ze aan de praat krijgt. Het Command Center is namelijk niet de meest stabiele software. Zo kan een stukje van je hoofdscherm spiegelen op het kleine display. Maar toen we aangaven dat we de regio wouden afbakenen op te spiegelen, begon heel het programma plots te haperen. Dit gebeurde niet heel de tijd, maar we vonden het wel enorm storend. De functie op zich is wel enorm handig, aangezien je zo bijvoorbeeld je minimap in een game kan weergeven op het kleine display zodat je snel kan zien waar je teamgenoten en tegenstanders zich bevinden.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 Je kan eender welk programma in het minidisplay zetten. Het is namelijk een volwaardig display, alleen kleiner. (Image credit: Future)

Qua gamingprestaties stelde de HP Omen X 2S absoluut niet teleur, al durfde Destiny 2 soms te haperen bij de 144Hz-ververssnelheid. De twee grote nadelen van de laptop zijn de batterijduur en de speakers. Zonder oplader konden we amper twee uur video’s kijken en over het internet browsen. De speakers zijn tot slot ronduit teleurstellend. Ten eerste moesten we het volume redelijk hoog zetten om de luide ventilatoren te overstemmen tijdens het gamen en ten tweede hoorden we al snel metaalachtige klanken bij het luisteren van muziek. Vooral bij hoge tonen klinkt muziek al heel snel metaalachtig en onzuiver. Hou je headset dus al maar bij de hand!

Eindoordeel

Over het algemeen zijn we tevreden over de HP Omen X 2S. De eerste poging van HP om een laptop met een tweede display te maken is al bij al goed uitgedraaid. Het tweede display voegt veel extra mogelijkheden toe zonder dat er veel compromissen worden gemaakt. Het nadeel is dat het toetsenbord hierdoor op een lastige positie komt te zitten dus voor lange schrijfsessies is hij niet ideaal.

Om te gamen is gelukkig wel ideaal. De krachtige onderdelen en het 144Hz-scherm zorgen voor een fantastische ervaring, al moeten we er wel bij zeggen dat de optie met het 240Hz-scherm niet optimaal benut wordt door de beperkte rekenkracht. Dat de batterijduur niet fantastisch ging zijn, konden we verwachten, maar qua geluid hadden we op meer gehoopt. De speakers gaan niet goed om met diepe basklanken en bij hoge tonen klinkt alles heel metaalachtig en onzuiver.