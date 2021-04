HP Omen 15 (2021) review

Review in een notendop

De HP Omen 15 (2021) is de ultieme gaming laptop als het gaat om de prestaties en de beeldweergave. De laptop is in staat om de nieuwste en meest veeleisende games te draaien. De grote ventilatoren zorgen ervoor dat het apparaat nooit té warm wordt, zodat je eindeloos kunt blijven gamen. Als je de laptop aan de lader legt tenminste. Op vlak van batterijduur valt de laptop namelijk zo erg tegen, dat je dit aspect enkel voor lief kunt nemen als je niet van plan bent het apparaat veel onderweg te gebruiken.

Vanaf 1.399 euro is de nieuwe krachtpatser van de Omen-reeks beschikbaar. Wil je het beste van het beste, waaronder een Nvidia GeForce RTX 3070, een 10de generatie Intel i7-processor, 32GB RAM-geheugen en een 165Hz QHD-paneel, dan zal je 2.199 euro bij elkaar moeten schrapen.

Voor deze prijskaartjes krijg je een stoer uitziende laptop, die op het eerste oog stevig gebouwd is. De deksel lijkt echter iets te makkelijk buigbaar en voelt als enige van heel het apparaat wat goedkoper aan. Het geheel is daarnaast wat aan de zware kant.

De grafische weergaven van de laptop zijn enorm sterk, waardoor iedere kleurrijke game een waar genot is om te spelen. De 165Hz beeldverversing en 3ms reactietijd bieden soepele gameplay en zijn ideaal voor shooters.

Om alle nieuwe, veeleisende games te kunnen afspelen, zijn er flinke ventilatoren aanwezig om de boel koel te houden. Het enige nadeel is dat de laptop hierdoor enorm veel geluid weet te produceren.

Ben je op zoek naar een geweldige high-end gaming laptop om de nieuwste en beste games te spelen: de HP Omen 15 (2021) biedt precies dat. Al is het wellicht niet de beste keuze als je van plan bent er veel mee te reizen.

Prijs en beschikbaarheid

De HP Omen 15 (2021) is beschikbaar in verschillende configuraties. De high-end variant uit deze review kost 2.199 euro. De laptop komt in dit geval met een Nvidia GeForce RTX 3070, een 10de generatie Intel i7-processor, 32GB RAM-geheugen en een 15,6 inch 165Hz IPS-paneel met QHD-resolutie.

Door de aanhoudende voorraadtekorten van de nieuwste grafische kaarten, is het goed mogelijk dat je momenteel lastig aan de bovenstaande configuratie kunt komen.

Voor een bedrag van 1.399 euro is de laptop ook beschikbaar met een 144Hz display en een RTX 2060 aan boord. Daarnaast heb je de keuze uit 8GB RAM-geheugen en een Intel i7-processor óf 16GB RAM-geheugen en een Intel i5-processor. Naast een Intel-processor heb je ook de keuze uit een AMD Ryzen 7-processor.

Ontwerp

(Image credit: TechRadar)

De HP Omen 15 (2021) laat een stoere en strakke indruk achter. Op de deksel is een paarsblauw vlak te zien met de naam Omen eronder. Het apparaat heeft een metalen behuizing met een matzwarte finish. Het is een ware vingerafdrukmagneet, maar heeft desondanks een stoere uitstraling. Het geheel voelt misschien wat omvangrijk aan, maar dat zorgt voor een robuuste look wat het apparaat zeker niet misstaat. Aan de onderkant van het apparaat vinden we twee enorme ventilatorroosters die de laptop koel moeten houden.

Als we de laptop openklappen, zien we echter ook waar er op bezuinigd is. Om het display heen zit een kunststof paneel wat we onder 'Chinesium' verstaan (een containerbegrip voor goedkoop materiaal). Dit haalt de premium uitstraling wel wat onderuit. Deze materiaalkeuze zorgt er onder meer voor dat het scherm aan de bovenzijde redelijk flexibel is. Bij het dichtklappen van de deksel voelt het LCD-scherm hierdoor wat kwetsbaar aan.

Het prachtige 15,6 inch QHD-scherm maakt echter veel goed. Het display biedt levendige kleuren en een hoge helderheid. Bij It Takes Two, een game met enorm grafische charmes, spat de levendigheid van het scherm af. Bij het kijken naar seizoen 2 van The Mandalorian zijn de contrasten sterk, wat het een waar genot maakt om naar te kijken.

Specificaties Dit zijn de specificaties van de laptop die wij hebben gereviewd (HP Omen 15-ek1490nd): Processor: 10de generatie Intel i7-10870H (2,2 tot 5GHz), 8 cores

Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 3070 met Max-Q ontwerp (8 GB GDDR6)

RAM-geheugen: 32 GB DDR4 (16 GB + 16 GB)

Scherm: 15,6 inch, QHD (2560x1440), 165Hz, 3ms reactietijd, IPS, 300 nits

Opslag: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

Poorten: 1x USB-C, 3x USB-A, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 1x Ethernet-poort, koptelefoon-/microfoonaansluiting, microSD-slot, voedingspoort

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6 en Bluetooth 5

Camera: 720p HD-camera

Gewicht: 2,46 kg

Afmetingen: 35,79 x 23,97 x 2,29 cm

Accu: 6-cell 70,9Wh lithium-ion polymeer

Adviesprijs: 2.199 euro

De HP Omen 15 (2021) beschikt gelukkig over genoeg poorten die je als gamer kunt wensen. Aan de linkerkant bevindt zich een HDMI-poort, een USB-A-poort, een Ethernetpoort, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een SD-kaartlezer. Aan deze kant is ook de stroomaansluiting aanwezig. Aan de rechterzijde zitten een USB-C-poort een Mini-DisplayPort en nog eens twee USB-A-poorten.

Er is een met RGB verlicht toetsenbord aanwezig, waardoor je ook in donkere omgevingen kunt zien wat je typt of welke toetscombinaties je indrukt tijdens het gamen. De toetskleuren zijn aan te passen door middel van Omen Light Studio.

De toetsen zijn erg responsief en het toetsenbord tikt in zijn algemeenheid lekker weg. Er is een kleine vering aanwezig bij het indrukken van de toetsen, maar niets te gek. Ook de touchpad werkt naar behoren, waarbij de ingebouwde klik-knoppen een aangename feedback geven bij het indrukken ervan.

Er is jammer genoeg geen numpad aanwezig, maar er is wel een handige toets ingesteld om de Omen Gaming Hub op te starten. Je kunt hierbij de laptopprestaties naar wens aanpassen. Ook is dit de verzamelschuur voor alle geïnstalleerde games op het apparaat. Zo hoef je niet meer eindeloos te zoeken op Steam, Origin, Epic en Xbox Game Pass om erachter te komen waar je dat spel ook al weer gekocht hebt.

De HP Omen 15 (2021) heeft een afmeting van 35,79 x 23,97 x 2,29 cm en een gewicht van 2,46 kg. De laptop is daarmee zwaarder dan de Asus ROG Strix Scar 15 (2,27 kg) en de Razer Blade 15 (2,14 kg). Als je on the go wil gamen zal je dus een zwaar gewicht met je mee moeten dragen. Daarom is het wellicht niet de meest handige laptop om ook te gebruiken voor school of werk.

Prestaties

(Image credit: TechRadar)

De specificaties van de HP Omen 15 (2021) zijn veelbelovend en weten de verwachting ook meer dan waar te maken. Als het gaat om grafische prestaties is deze laptop een echte krachtpatser die de meest veeleisende games, waaronder Cyberpunk 2077 en Assassin's Creed: Valhalla, zonder al te veel moeite kan afspelen.

Dankzij de hoge beeldverversing van 165Hz is de laptop uitermate geschikt voor shooters, zoals Apex Legends. Ook prachtige verhalende games, zoals The Witcher 3 en Skyrim, zijn een enorm genot op het apparaat. De reactiesnelheid van 3ms is niet de snelste op de markt, maar het is zeker genoeg om geen ghosting of motion blur op te merken.

Met alle instellingen op de hoogste stand, speelt de HP Omen 15 (2021) Apex Legends af rond de 75 fps. Bij middelmatige instellingen behaalt de game op het apparaat met gemak de 125 fps. Schroef je alles nog verder naar beneden, dan haal je alles uit de frame rates, al laat het op het gebied van grafische weergave dan mogelijk wel wat te wensen over. Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

De HP Omen 15 (2021) met de configuratie die wij hebben getest beschikt over een single core-score op Geekbench 5 van 1.207. De multi core-score bedraagt 6.742, wat een uitstekende score is. Kies je voor een mindere grafische kaart en/of processor bij je configuratie, dan zullen deze scores ongetwijfeld wat lager uitvallen.

De ventilatoren in de behuizing doen hun werk erg goed. Tijdens intensieve gamesessies wordt de laptop nooit echt warm. Enige kanttekening daarbij is dat de HP Omen 15 (2021) in ruil daarvoor enorm veel herrie maakt. Dit is overigens iets waar alle gaming laptops last van hebben. Hoewel Discord achtergrondgeluid over het algemeen goed kan wegmoffelen, kan het wel eens voorkomen dat je vrienden in de chat jouw laptop horen opstijgen.

De samenwerking tussen HP en Bang & Olufsen zet zich voort, want ook in de HP Omen 15 (2021) zijn de speakers van het elektronicamerk van de partij. Dit vertaalt zich in degelijke audio voor een laptop, al klinkt het nog altijd wat blikkerig. Het gebruik van een koptelefoon is dan ook aan te raden tijdens het gamen. Zo hoor je natuurlijk ook de voetstappen van naderende vijanden beter.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

De HP Omen 15 (2021) wil je zoveel mogelijk aan de oplader gebruiken. De batterijduur is simpelweg karig te noemen. Bij matig gebruik is de laptopaccu na zo'n 2,5 uur leeg. We hebben dan geen game opgestart, maar surfen op het internet, bekijken een YouTube-filmpje en schrijven wat pagina's in een Word-bestandje.

De batterijprestaties hebben we daarbij teruggezet naar 'Betere batterij' en de helderheid is teruggedraaid naar 60 procent om het scherm voldoende af te kunnen lezen. Het duurt overigens vrijwel net zo lang om de laptop weer honderd procent vol te laden: ongeveer 2 uur. Als je wel zonder netstroom wil gamen, heb je kans dat het licht midden in je Warzone-potje op zwart gaat.

Koop het als...

Je op zoek bent naar een geweldige high-end gaming laptop

De specificaties van de HP Omen 15 (2021) liegen er niet om: de nieuwste Nvidia GeForce RTX-kaart in combinatie met een 10de generatie Intel i7-processor en het QHD-display zorgen voor een geweldig totaalplaatje om jarenlang van te genieten.

Je de nieuwste en beste games overal wil spelen

Een desktop is ongetwijfeld nog altijd betrouwbaarder dan een laptop voor gaming, maar de HP Omen 15 beschikt over geweldige hardware die jou in staat stelt om de nieuwste en beste games van het moment te spelen, waar je maar wil.

Koop het niet als...

Je een draagbare laptop zoekt

Met een gewicht van 2,46 kg voelt de HP Omen 15 (2021) aan alsof er geen laptop maar bakstenen in je tas zitten. Reis je veel of gebruik je de laptop ook voor school of werk? Houd er rekening mee dat je dan veel extra gewicht met je mee moet dragen.