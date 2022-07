HP Chromebase 21,5 inch All-in-One Desktop review

De HP Chromebase 21,5 inch All-in-One Desktop is een uitstekende keuze voor een desktop voor wie niet afhankelijk is van een Windows-machine. Met een FullHD-scherm, Een Intel Core i3-processor, een SSD van 256GB en 8GB RAM kan menig thuiswerker of internetdier diens hart ophalen.

Review in een notendop

Fans van het Chromebook-concept die op zoek zijn naar een desktop hoeven niet langer te zoeken: De Chromebase All-in-One van HP is een fantastische pc voor wie geen laptop meer wil. Alles wat je op een Chromebook-laptop vindt, is handig in de Chromebase verpakt.

De Chromebase heeft een 21,5 inch FullHD (1920 x 1080) scherm, wat prima is om op te werken en surfen. Doordat het een compactere desktop is (45,44 x 50,76 x 17,45 cm), past deze ook op een eettafel of een kleiner bureau. Bovendien zitten er speakers van Bang & Olufsen in de voet verwerkt, waardoor je nog meer ruimte bespaart en niet per se een koptelefoon hoeft te gebruiken.

De Chromebase maakt efficiënt gebruik van een Intel Core i3-10110U van de tiende generatie. Multitasken verloopt soepel en zonder enige hapering dankzij 8GB RAM. Ook met een boel tabs open en de Androidversie van Spotify op de achtergrond vertraagt de desktop niet. Het opstarten van de Chromebase gaat behoorlijk snel: binnen tien seconden. Ook de updates die we tijdens de reviewperiode downloadden waren binnen drie minuten geïnstalleerd.

Voor het kijken van Twitch of YouTube werkt de Chromebase ook goed. De geïntegreerde GPU, een Intel UHD Graphics 620, is krachtig genoeg voor het kijken van dit soort content.

Ideaal is de ingebouwde webcam met microfoon, die met een schuifje bovenop uit te schakelen is. Alhoewel dit bij andere apparaten vaak met software kan worden geregeld, is het prettig dat de Chromebase de mogelijkheid biedt om de camera daadwerkelijk weg te schuiven en zelfs de microfoon uit te schakelen met enkel een schuifje. De webcam van 5MP is meer dan prima voor meetings en presentaties, maar ook niet meer dan dat.

Prijs en beschikbaarheid

De Chromebase 21,5 inch All-in-One Desktop is sinds 12 februari 2022 in Nederland verkrijgbaar. De desktop heeft een verkoopprijs van 709 euro.

De prijs is vergelijkbaar met de luxere versies van Chromebooks. In het Chromebooksegment variëren de prijzen behoorlijk onderling, met verschillende merken die verschillende configuraties bieden. In dezelfde prijsklasse als deze Chromebase zien we voornamelijk Asus, Acer en HP terug. Deze Chromebooks hebben meestal een Intel i3- of i5-processor en bevatten net zoals de Chromebase touchscreen.

Design

Je kunt merken dat HP heeft nagedacht over de gebruikservaring en de eisen die Chromebook-fans zouden kunnen hebben bij de aanschaf van een desktop. We hebben drie woorden voor het resultaat: innovatief, intuïtief en eenvoud.

De Chromebase heeft een afmeting van 45,44 x 50,76 x 17,45 cm. In compacte ruimtes is de desktop dus redelijk goed te plaatsen, zoals op een eettafel of een kleiner bureau. Zelfs als je rekening houdt met de draaicirkel van het scherm, hoef je niet veel ruimte extra te reserveren.

Het 21,5 inch FullHD IPS-scherm van de Chromebase is dun, maar solide. Dat mag ook wel, want deze is een kwartslag te draaien, waardoor je automatisch de verticale modus van het scherm activeert. Dit gaat soepel en voelt tijdens het draaien niet fragiel aan. Ook is het scherm nog ietwat te kantelen, zodat je er goed voor kan zitten ongeacht je zithouding.

Specificaties Hieronder zijn de specificaties terug te vinden van de Chromebase 21,5 inch All-in-One Desktop die wij getest hebben: Processor: Intel Core i3 10110U (10e generatie)

Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB)

Scherm: 54,6 cm (21,5 inch) FHD (1920 x 1080), touch, IPS, BrightView, 250 nits, 72% NTSC

Opslag: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Poorten: 2x SuperSpeed USB Type-C, 2x SuperSpeed USB Type-A, 1x 3.5mm koptelefoon-ingang

Connectiviteit: Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0

Camera: HP True Vision 5-MP privacycamera

Gewicht: 6,98 kg

Afmetingen: 45,44 x 50,76 x 17,45 cm

De voet is behoorlijk innovatief: deze fungeert namelijk als plaats voor alle poorten, speakerplek en plaats waar alle knoppen terug te vinden zijn. Met zijn pionvorm valt deze zeker op. Opvallend is dat de powerknop achterop zit, waardoor je een beetje moet reiken om deze in te drukken. Dit is echter eerder een kwestie van gewenning dan een onhandige keuze, aangezien de desktop vele malen smaller is dan je gemiddelde pc. De volumeknoppen zitten bovendien aan de zijkant van de voet.

Onder de powerknop zitten de verschillende ingangen weggewerkt: twee USB-poorten, twee USB-C-ingangen en een 3,5mm ingang voor audio. Voor de liefhebbers van kabelmanagement is de stroomkabel in de bodem van de voet in te pluggen en door een smalle hoek rechtdoor te leiden. Dit betekent dat je de stroomkabel tijdens het gebruiken van Chromebase niet ziet.

Nog een innovatieve functie is de manier waarop de webcam is geplaatst. Deze zit, net zoals bij laptops en andere all-in-one-desktops bovenaan, maar kan gemakkelijk worden verstopt. Ben je klaar met een meeting, of wil je je privacy te allen tijde waarborgen, kun je het schuifje bovenop het scherm gebruiken om de video-optie uitschakelt. Er zijn drie opties: camera aan, microfoon op mute of alles uit. Bij veel laptops en desktop moet je dit software-technisch oplossen, dus dit is erg aangenaam. Hardware verslaat met dit soort functionaliteiten dan ook altijd software.

(Image credit: HP)

Prestaties

We hebben de configuratie gekregen die in Nederland beschikbaar is, met 8GB RAM, een Intel Core i3-processor en een 256GB SSD.

Opstarten gaat ongelooflijk snel: binnen 10 seconden kan je aan het werk. Je merkt duidelijk dat er een SSD in de Chromebase zit. Deze SSD bevat 256GB, wat je niet vol gaat krijgen als je gebruik maakt van Google Drive of een andere cloudopslag. Je gebruikt zo weinig opslag, omdat de programma's voor Windows en Mac niet op de Chromebase te downloaden zijn. In plaats daarvan kun je de applicaties uit de Chrome Web Store of de Google Play Store downloaden.

Zoals redelijk standaard is, zit er 8GB aan RAM in de Chromebase. Deze kan het surfen, thuiswerken en ook het multitasken prima aan. Bij ongeveer tien tabbladen open in Chrome en de Androidversie van Spotify merken we dat de Chromebase het allemaal wel best vindt.

Meetings via de browserversie van Teams en Discord verlopen erg soepel. Dankzij de webcam zijn we duidelijk in beeld en blijft deze tijdens de meeting volledig stabiel. De kleuren zijn niet altijd accuraat, maar dat hoeven we ook niet te verwachten bij een ingebouwde webcam. De microfoon werkt prima, maar verwacht deze niet in te zetten bij het opnemen van podcasts of stemopnames.

Het scherm geeft warme kleuren weer en biedt een uitstekende kwaliteit dankzij de interne grafische kaart (Intel UHD Graphics 620). Tijdens het kijken van streams, YouTube-video's en foto's op Google Foto's merken we dat het beeld optimaal gebruikt maakt van de capaciteiten.

Updates installeren gaat ook behoorlijk snel. Alhoewel de updates al vrij compact zijn, kost het vaak niet langer dan drie minuten om ze te downloaden, te installeren en opnieuw op te starten.

De speakers die in de voet zitten, zijn prima voor geïntegreerde speakers. Verwacht geen diepe bas, kleurrijke tonen of live-ervaringen, maar voor het kijken van een serie of YouTube-video is dit meer dan prima.

Koop hem als...

Je de desktopvariant van een Chromebook zoekt

Ben je al fan van het Chromebook-concept, maar ben je op zoek naar een desktop? Dan kunnen we niet anders dan de HP Chromebase 21,5 inch All-in-One Desktop.

Je het prima vindt om browser-based te werken

Op de HP Chromebase 21,5 inch All-in-One Desktop kan je geen Windows-apps gebruiken, maar wie al voornamelijk via de browser werkt, kan dit optimaal doen met deze desktop.

Je een allrounder zoekt voor e-mailen, surfen en thuiswerken

Wie geen games op pc speelt en enkel een pc zoekt voor het versturen van e-mails en browsen, komt met deze desktop prima uit de voeten.

Koop hem niet als...

Je afhankelijk bent van Windows-programma's

Nogmaals: Windows-apps draaien niet op Chrome OS, tenzij de ontwikkelaar een app voor Chromebooks uitbrengt. Moet je programma's gebruiken die geen browservariant hebben, kun je deze desktop beter laten voor wat het is.

Je met meerdere schermen tegelijk wilt werken

Het is (op moment van schrijven) niet mogelijk om een extern beeldscherm extra op de Chromebase aan te sluiten. Voor displays naast elkaar moet je dus niet bij de Chromebase zijn.