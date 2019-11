De Corsair T1 Race Gaming Chair is een geweldige gaming chair op elk vlak. Het kostte niet veel tijd en moeite om hem in elkaar te zetten en ook qua zitcomfort is hij geweldig. We vonden alleen de steunkussens niet erg comfortabel en ze pasten op designvlak ook niet goed bij de rest van de stoel.

Een gaming setup is niet compleet zonder een bureaustoel. Dit mag dan wel minder essentieel zijn dan een gaming laptop, muis of toetsenbord, maar bij langdurige gamesessies kan een goede bureaustoel een grote meerwaarde zijn.

Corsair specialiseert in allerhande gaming accessoires, waaronder ook gaming chairs. Die passen niet alleen qua uiterlijk bij een gaming setup, maar bieden ook het nodige zitcomfort. Voor deze review hebben we enkele weken games gespeeld in de Corsair T1 Race Gaming Chair. Die gaming chair heeft een richtprijs van €349, dus onze verwachtingen waren hoog gespannen.

Een eenvoudig bouwpakket

De handleiding van de Corsair T1 Race Gaming Chair begon met de mededeling dat we twee personen nodig hadden om de stoel in elkaar te zetten. Na het zorgvuldig uitpakken van alle onderdelen, leek het erop dat Corsair ons had onderschat. Om de Corsair T1 Race Gaming Chair in elkaar te zetten heb je blijkbaar maar één TechRadar-redacteur nodig en ongeveer een kwartiertje van je tijd.

De handleiding was op haar beurt duidelijk en er waren geen kleine onderdelen om mee te knoeien. We hadden ook geen gereedschap nodig om hem in elkaar te zetten. Alles wat we nodig hadden, zat in de doos.

Als we dan toch een minpunt moeten aanhalen, dan is dat het kussen dat je onderrug moet ondersteunen. Ten eerste zijn de rekbare bandjes duidelijk zichtbaar op de voor- en achterkant, waardoor het geheel er minder afgelijnd uitziet. Ten tweede was het kussen verre van comfortabel voor ons. In welke positie we het ook plaatsten en wie we ook op de stoel lieten zitten, het bleef oncomfortabel aanvoelen. Het duurde dus niet lang voor we zowel het kussen voor de rug als nek aan de kant hadden gelegd.

(Image credit: Corsair)

Zitcomfort

We hadden het hierboven al kort over het zitcomfort en hoe de ondersteunende kussens verre van comfortabel waren. Zonder die kussens zat de Corsair T1 Race Gaming Chair enorm comfortabel.

Hij is vervolgens in hoogte verstelbaar en de rugleuning kan je maar liefst 180° kantelen. Bij het verstellen van de rugleuning merkten we wel dat we relatief hard aan te hendel moesten trekken om hem vlot te laten bewegen. Ook de armleuningen kan je naar voren of achteren schuiven en in hoogte verstellen, maar die voelden heel fragiel en goedkoop aan. Bij het verstellen van de armleuningen voelde het alsof ze kapot zouden gaan en soms verschoven ze ook van plaats wanneer we er te hard op leunden.

Is het voor jou belangrijk dat je bureaustoel als de wind over de vloer glijdt? Dan zal de Corsair T1 Race Gaming Chair je zeker kunnen bekoren. De nylon wieltjes rollen vlot en geruisloos over elke vloer. Op ons kantoor is de vloer voornamelijk tapijt en zelfs daar rolde hij vlotjes van de ene kant naar de andere zonder veel moeite.

De armsteuntjes zijn gemaakt van plastic en voelen heel goedkoop en fragiel aan. (Image credit: Corsair)

Eindoordeel

Over het algemeen zijn we erg tevreden over de Corsair T1 Race Gaming Chair. De installatie ging makkelijk en snel, het zitcomfort was goed en het design past perfect in de gaming wereld. Afgezien van de steunkussens, die niet goed in het ontwerp pasten en niet comfortabel waren, en de ietwat fragiele armsteunen hebben we geen klachten over deze gaming chair.

Hij is tot slot beschikbaar in vijf verschillende kleuren (wit, blauw, rood, geel en wit) zodat hij nog beter kan passen bij jouw persoonlijke setup.