Bose SoundLink Flex review

Zijn eigen (eerder beperkte) tekortkomingen en de sterke punten van de concurrerende bluetooth-speakers zorgen ervoor dat de Bose SoundLink Flex eerder een goed alternatief is in plaats van een sterke marktleider.

In het kort

Ook al is het een klein en relatief betaalbaar product, toch moeten bluetooth-speakers aan veel eisen voldoen alvorens ze echt als competitief worden beschouwd. Gelukkig kan de Bose SoundLink Flex veel van deze zaken afvinken, en in sommige blinkt het zelfs uit.

De batterijduur is met 12 uur goed, en op vlak van draagbaarheid is hij compact en licht. Als het op geluidskwaliteit aankomt, biedt de speaker van Bose een brede schaal aan tonen, een onwaarschijnlijke aanwezigheid van de bas en gaat hij enorm goed om met ritmes en tempo's. Je kan hem met jouw stem, een app of de ingebouwde controls bedienen.

De Bose SoundLink Flex heeft dus veel in zijn mars, en dat mag je niet veel verbazen als je de eerdere producten van de fabrikant bekijkt. Hij mag wel wat expressiever zijn in de lagere tonen of wat meer discipline hebben in de algemene geluidskwaliteit bij hogere volumes. Als dat het geval zou zijn, dan zou alle twijfel meteen verdwijnen.

Bose Soundlink Flex prijs en releasedatum

Nu beschikbaar

169,95 euro

De Bose SoundLink Flex is nu te koop en kost 169,95 euro.

Bose is natuurlijk niet de enige speler op de markt. De Sonos Roam (die momenteel bovenaan onze lijst met beste bluetooth-speakers staat) kost niet veel meer, en de kans is groot dat ook andere alternatieven van merken zoals Sony of Bang & Olufsen jouw aandacht al getrokken hebben. De Flex moet dus iets meer doen dan er zijn en middelmatige audio leveren.

Ontwerp en functies

9 x 20 x 5cm en 600g

IP67-rating voor water- en stofbestendigheid

Sterke materialen en stevige bouw

Om te beginnen is de Bose SoundLink Flex, in tegenstelling tot enkele concurrenten, een authentieke draagbare bluetooth-speaker. Sommige merken lijken te denken dat de aanwezigheid van een batterij en een lichte bouw genoeg zijn om een speaker 'draagbaar' te maken. Bose snapt echter beter wat dit inhoudt.

De Flex is met 9 x 20 x 5 cm zeker klein en weegt met 600 gram ook niet teveel. Als kers op de taart is hij voorzien van een robuuste bouw. Het chassis, dat in het zwart, 'smoke'-wit en 'stone'-blauw verkrijgbaar is, bestaat voor het grootste deel uit een zacht silicone dat je wat kan indrukken. De grill vooraan bestaat uit gepoedercoat staal. Er zijn kleine voetstukjes aanwezig zodat de Flex op zijn rug kan liggen of horizontaal recht kan staan. Aan een van de zijdes kan je ook een stevige stoffen lus terugvinden zodat je de speaker aan een haak kan bevestigen. Dankzij de accelerometers (of 'PositionIQ' zoals Bose het zelf noemt) kent de Flex zijn eigen oriëntatie en zal hij zijn EQ's daar op aanpassen.

De IP67-rating suggereert dat de Bose-speaker tegen water en stof beschermd is. Als extra handigheid is de Flex tevens in staat om op water te blijven drijven. De batterijduur van twaalf uur (zolang je niet heel de tijd op het maximale volume luistert natuurlijk) voegt toe aan de draagbaarheid. Als hij dan toch zonder accusap valt, dan kan hij na enkele uren laden met de USB-C-poort er terug tegenaan.

Dat is dan ook het meeste dat we weten over de specificaties. Bose deelt niet zomaar details over de versterking, DAC of opstelling van de drivers, wat ook hier het geval is. Er zijn wel enkele zaken die we weten, en andere waar we over kunnen speculeren. Het geluid wordt voorzien door een full-range dynamische driver en versterkt door twee passieve radiatoren. We weten niet hoe sterk deze driver is, maar we zijn er vrij zeker van dat deze Class D-groep hoort.

Ook de native resolutie van de ingebouwde DAC blijft een mysterie. Uit onze tests blijkt dat deze voldoende hi-res ondersteunt om met enkele TIDAL Masters-bestanden om te kunnen, maar niet de grootste en meest hi-res van de bende. De Flex staat zonder problemen een 24bit/192kHz-bestand toe, maar dit zal naar beneden worden geschaald alvorens het jouw oren bereikt. De draadloze connectiviteit van Bluetooth 4.2 helpt ook niet echt. De Flex verbindt zich echter in een mum van tijd met jouw toestellen, en de verbinding lijkt meer dan stevig. Je hebt tevens de optie om twee toestellen tegelijkertijd met de speaker te verbinden, wat enorm handig is.

Als het op de bediening van de SoundLink Flex aankomt, dan heb je veel opties. Er bevinden zich aan de bovenste rand (als je hem horizontaal naar jou gekanteld houdt) van het chassis enkele fysieke knoppen waarmee je de speaker kan aan of uitschakelen, volumeknoppen, een knop voor de bluetooth-koppeling en een 'volgende' of 'vorige'-knop. Er is ook een stemassistent beschikbaar in de vorm van Siri of Google Assistant, en ook met de Bose Connect-app kan je hem, hetzij beperkt, bedienen.

Net zoals bij Bose doorgaans het geval is, is de applicatie stabiel en schoon. Helaas heb je hier wel niet de mogelijkheid om de EQ bij te stellen, wat best jammer is. Het geeft je echter wel de optie om een stereo-paar te maken van de Flex en een brede waaier aan andere speakers van Bose.

Audioprestaties

Stevig, assertief en pittig geluid

Geluid kan verstoord raken bij hogere volumes

Indrukwekkende dynamics en ritmische expressie

Volgens Bose is de SoundLink Flex in staat om een 'kamervullend geluid' te leveren. Tenzij het echter een oncomfortabel kleine kamer is, lijkt dat ons toch iets teveel van het goede. Laat er wel geen twijfel over bestaan: gezien de afmetingen en prijs van de Flex is het toch een duidelijke en luide kleine speaker.

Als je op zoek bent naar schaal, dan kan je Midnight in a Perfect World van DJ Shadow eens testen. De Bose zorgt voor voldoende aanwezigheid van de lagere frequenties en de bas voelt lijviger en substantiëler aan dan je zou verwachten van een speaker van deze grootte.

De passieve radiatoren helpen hier wel wat, maar zorgen er ook voor dat er wat details in de audio ontbreken. Pittig geluid is een pluspunt in een draagbare bluetooth-speaker, maar monotone audio zeker niet. Zodra je je buiten bevindt, is de assertieve bas zeker wel een bonus.

Ook aan het andere eind van de frequenties is de Flex even assertief. De hoge tonen klinken substantieel, maar bevatten iets meer details qua timbre en textuur dan de lagere bastonen. Als je het volume van de Flex volledig opendraait, dan zal de audio heel ruw beginnen klinken. Zodra je echter wat stapjes naar beneden gaat, klinken de hoge tonen terug strak en geloofwaardig. Mocht je merken dat de audio hoe dan ook wat ruiger begint te klinken bij elk volume, dan kan het dus lonen om ook hier je speaker wat minder luid te zetten.

De Bose-speaker kan ook goed met ritmes overweg, wat niet bij elke betaalbare draagbare speaker het geval is. De Flex blijkt vrij buigzaam, waar andere concurrenten wat breinloos en rigide in hun audio klinken. Voor de beste beoordeling van de middelste tonen van de speaker moeten we echter met een ander nummer aan de slag, zijnde Flexing van Meek Mill.

De Bose SoundLink Flex zorgt voor een uiteenlopende en gedetailleerde audio in de middelste tonen, waardoor je niets van de nummers mist. De niveaus die de SoundLink Flex hier weet te halen, zijn toch beter dan die van de meeste andere speakers.

De integratie van het frequentiebereik is vloeiend (wat weinig verbazend is gezien de enkelvoudige driver), en de Bose toont voldoende dynamiek om grote sprongen in volume vlot te laten verlopen. Om echt uit te blinken moet hij enkel iets standvastiger zijn bij hogere volumes en wat meer details weergeven in de laagste frequenties.

Moet ik de Bose SoundLink Flex kopen?

Koop hem als...

Je een goede draagbare speaker zoekt

Als je hem met voldoende respect behandelt, dan zal de SoundLink Flex de meeste omstandigheden kunnen weerstaan.

Je van een groot geluid houdt

Zal deze speaker je kamer volledig vullen? Dat waarschijnlijk niet. Is het meer dan je zou verwachten? Dat zeker wel.

Je graag meerdere bedieningsopties hebt

Met zowel een app, fysieke knoppen als stembediening tot je beschikking, moet je je geen zorgen maken over de controle van jouw speaker.

Koop hem niet als...

Je graag de volledige controle over jouw audio hebt

Je hebt geen mogelijkheden om de EQ zelf aan te passen, dus je moet het doen met wat je hebt.

Je van een groot en zuiver geluid houdt

De Bose gaat zeker luid, maar daar moet je wel wat geluidskwaliteit voor opgeven.