De Bose Home Speaker 300 kost meer dan de gemiddelde smart speaker van Google, maar doet dan ook veel meer. Hij verbaasde ons keer op keer met zijn fantastisch geluid en enorm diepe bassen. De bijbehorende app is daarnaast erg overzichtelijk, goed vormgegeven en was voor ons een echte meerwaarde. De feilloze integratie in het Google Home-ecosysteem maakte het plaatje helemaal compleet.

Wie in Nederland of België op zoek gaat naar een van de beste smart speakers, kijkt waarschijnlijk eerst naar de Google Home Mini of andere modellen van Google. Als spraakbediening in het Nederlands geen must is, dan kan je ook nog de Echo-speakers van Amazon overwegen met Alexa. Daar stopt de wereld van de smart speakers echter niet, aangezien veel audiomerken hun wifispeakers uitrusten met een of meerdere spraakassistenten. Zo heb je bijvoorbeeld de Bose Home Speaker 300 met ingebouwde Google Assistant.

Wij zochten uit hoe goed deze Bose Home Speaker 300 werkt in vergelijking met de bekende modellen van Google en of hij zijn richtprijs van 279,95 euro waard is.

Initiële set-up

De installatie van de Bose Home Speaker 300 verliep erg vlot. In de doos zat een kleine snelstartgids waarin stond dat we niet veel meer moesten doen dan de smart speaker in het stopcontact stoppen en de Bose Music-app downloaden.

Zo gezegd, zo gedaan. De Bose Music-app gidste ons vlot door het installatieproces van de Bose Home Speaker 300 en binnen de tien minuten was de speaker verbonden met ons wifinetwerk.

Vervolgens konden we in de Google Home-app op de Bose Home Speaker 300 eenvoudig toevoegen. Zoals gewoonlijke herkende de app dat er een nieuw smart home-apparaat aanwezig was en ons huis en konden we via die melding meteen de verbinding tot stand brengen.

Bose Music-app en bediening

Sommige smart speakers van derden hebben een eigen app die je waarschijnlijk nooit meer zal bekijken na de initiële set-up, maar hier is dat absoluut niet het geval.

Je kan in de eerste plaats de bas en treble van de Bose Home Speaker 300 aanpassen in de app (percentage van 0 tot 100). We waren aanvankelijk heel aangenaam verrast door de diepe bassen van de smart speaker, maar toen zagen we dat het basniveau op 0% stond en werden we wederom omvergeblazen toen we die instelling op 100% zetten.

De Bose Music-app heeft daarnaast nog integraties met Spotify, TuneIn en Deezer. Muziek van Apple Music via AirPlay afspelen is mogelijk, maar Apple Music zelf is hier niet geïntegreerd. Concreet krijg je een homepagina met daarop je presets (waarover zo meteen meer), een tabblad voor Spotify, voor TuneIn, voor bluetooth-verbindingen en voor een apparaat dat via aux-kabel verbonden is.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Bose) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Bose) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Bose)

Op het homescherm zie je je zes presets en recent afgespeelde liedjes. Als je een van de preset-kaders ingedrukt houdt, dan wordt het huidige liedje/album als preset toegevoegd. Dat liep echter niet altijd foutloos en soms werd er een foute foto overgenomen in het preset-vak. Je kan gelukkig ook via het Spotify-menu een playlist/nummer/album zoeken en vervolgens van daaruit toevoegen aan een preset.

Die presets kan je vervolgens niet alleen snel afspelen vanuit het homescherm in de app, maar ook vanop de Bose Home Speaker 300 zelf. Bovenop de smart speaker staan aanraakgevoelige cijfers van 1 t.e.m. 6 aan de rand. Een simpele tik op deze cijfers zorgt ervoor dat de toegewezen playlist meteen wordt afgespeeld. Je hoeft dus geen spraakcommando te geven of je smartphone erbij te nemen om meteen je favoriete nummers af te spelen. We hadden het wel handig gevonden als de symbolen bovenop de speaker konden oplichten zodat we ook in het donker de nodige acties konden uitvoeren.

Je kan zes presets instellen en eenvoudig afspelen met een simpele tik op de speaker. (Image credit: Future)

Naast de zes cijfers voor de presets kan je via aanraakbediening op de Bose Home Speaker 300 ook een nummer pauzeren, overslaan of teruggaan naar het vorige nummer. Je kan via de aux- en bluetooth-knop ook kiezen om muziek te laten afspelen via een apparaat dat op een van die twee manieren gekoppeld is. Dus haal je oude mp3-speler maar vanonder het stof en verbind hem met de smart speaker! Je kan dan zelfs via spraakbediening of de app nummers overslaan van je gekoppelde mp3-speler. Bose heeft hier werkelijk aan alles gedacht.

Je vindt aan de linkerkant nog een ronde knop om Google Assistant op te roepen en een microfoon-knop zodat de spraakbesturing tijdelijk uitgeschakeld kan worden.

Geluidskwaliteit en microfoon

We hebben tot nu toe alleen positieve woorden geschreven over de geluidskwaliteit van de Bose Home Speaker 300. De smart speaker zelf is erg licht, dus we waren verbaasd dat de basklanken zodanig sterk waren. Voor fans van popmuziek is dit goed nieuws, maar soms was de bas (zelfs op de laagste instelling) hier iets te overheersend. Het geluid van de speaker zal dus waarschijnlijk niet iedereen kunnen bekoren.

Afgezien van de soms overheersende bassen was het geluid erg gebalanceerd en helder. Zowel enorm hoge tonen, middentonen als lage tonen waren geen probleem voor de Bose Home Speaker 300 en ook niet bij hogere volumes. Al raden we je af om hem meteen op 100% te zetten, want dan kunnen je buren waarschijnlijk meeluisteren.

(Image credit: Bose)

Door het ontwerp van de Bose Home Speaker 300 met een speakergrille die de volledige oppervlakte inneemt en zelfs naar boven gerichte speakers wordt het geluid enorm gelijkmatig verdeeld. De beste plaats voor de smart speaker is dan ook centraal in een ruimte zodat heel die ruimte gevuld wordt met muziek.

De microfoons van de speaker deden hun werk ook goed. Zelfs wanneer de muziek aan het spelen was en we vanop een afstand een spraakcommando gaven, werd dit steeds snel en nauwkeurig opgepikt. De witte ledstrip aan de voorzijde van de Bose Home Speaker 300 geeft trouwens aan wanneer Google Assistant je heeft gehoord en je commando aan het verwerken is. Als je een commando geeft en de strip donker blijft, dan wil dat dus zeggen dat je het nog eens moet herhalen.

Eindoordeel

Als je op zoek bent naar een smart speaker met Google Assistant die meer doet dan alleen functionaliteit bieden, dan is de Bose Home Speaker 300 een geweldige speaker. Hij geeft je alle mogelijkheden en het gebruiksgemak van een Google-speaker, maar met aanzienlijke betere geluidskwaliteit. De integratie van o.a. Spotify in de Bose-app en de zes presets zijn bovendien enorm handig en een echte meerwaarde tegenover vele concurrenten. De bluetooth-ondersteuning en aux-poort zorgen daarnaast voor nog meer opties om muziek af te spelen.

Het grootste nadeel is dat er geen ondersteuning is voor Amazons Alexa of integratie met Apple Music. Maar als je die twee zaken kan missen en bereid bent om de meerprijs te betalen, dan blijven er nog maar weinig redenen over om de Bose Home Speaker 300 af te raden.