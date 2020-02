Er is niet specifiek iets mis met Apple TV Plus, maar er is ook niet zo heel veel goed aan de dienst. Momenteel heeft de streamingdienst niets in petto om als gevaar gezien te kunnen worden door de concurrentie.

De komst van Apple TV Plus was onvermijdelijk. Nu grote diensten als Netflix en HBO hun eigen content zijn gaan produceren, retailgigant Amazon ook is gestart met streamen, en zelfs Disney overstag is gegaan met Disney Plus, kan Apple natuurlijk niet achterblijven.

De hype rondom de streamingdienst van Apple hing al enkele maanden in de lucht. De 2019 keynote van Apple droeg hier echter weinig aan bij, aangezien op dat moment duidelijk werd dat de nieuwe dienst vrij weinig aanbod zou hebben bij de release.

Hoe dan ook is Apple TV Plus wel een groots moment voor een bedrijf dat oorspronkelijk teerde op hardware zoals de iPhone en iPad. In deze Apple TV Plus review duiken we dan ook dieper in de streamingdienst van het Amerikaanse bedrijf, en beoordelen we de functionaliteit, het design, en hoe de dienst in gebruik is.

Wil je Apple TV Plus proberen via de zevendaagse testperiode? Wij vertellen je wat je moet weten.

Apple TV Plus design & interface

Voordat we beginnen, is het handig om te weten dat Apple TV Plus in feite een extensie is van de Apple TV-applicatie. Heb je al toegang tot deze applicatie via een ondersteund apparaat? Dan heb je ook toegang tot Apple TV Plus.

De Apple TV-applicatie vind je terug op Samsung televisies (2018/2019), het Roku TV-platform en Roku streamingapparaten, Amazon Fire TV Stick, en natuurlijk apparaten die behoren tot het iOS ecosysteem - waarmee we je iPhone, iPad, Macbook, of Apple TV bedoelen.

(Image credit: Apple)

Apple TV Plus functioneert ook als een uitbreiding van de al bestaande applicatie, met een banner op het Watch Now-tabblad, onder de rijen voor 'Up Next' en 'What to Watch'.

De dienst neemt een prominente plaats in op de applicatie van Apple, en dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd: natuurlijk wil Apple liever dat je content van Apple kijkt in plaats van films en series geproduceerd door de concurrentie. Toch hadden we liever een apart tabblad gezien voor Apple TV Plus, wat zou resulteren in een makkelijkere navigatie.

Daarnaast vindt er af en toe een ongemakkelijke samensmelting plaats tussen de tv-series en films die jij betaald hebt en Apple's eigen content van de streamingdienst. Scroll je ver genoeg naar beneden op het Watch Now-tabblad, dan zal je opmerken dat Apple TV Plus-shows meerdere keren te zien zijn op verschillende plekken en in verschillende categorieën. Ons bekruipt dan ook het gevoel dat Apple er nog niet uit is waar de content moet staan, of dat het haar summiere aanbod wil maskeren door de content samen te voegen met niet-Apple TV Plus-shows.

Alle pijnpuntjes terzijde; de Apple TV-applicatie ziet er schoon en strak uit. De shows van Apple TV Plus hebben een kleinere markering om het afwijkende prijsmodel aan te geven, en om aan te tonen dat je deze shows in de wachtlijst kunt plaatsen op de homepagina in de 'Up Next' lijst. Klik je echter door naar een Apple TV Plus 'kanaal', dan is in plaats van de showtitel de titel van een individuele episode het meest prominent in beeld. Dat is naar onze mening niet de meest geslaagde designkeuze.

(Image credit: TechRadar)

In tegenstelling tot de strategie van Netflix, waar gebruikers doorgesluisd worden naar nieuwe content in zo min mogelijk clicks, is de Apple TV-app erop gemaakt om meer content te tonen, waaronder relevante informatie en shows. Dit maakt de reis richting de serie of film die je wil bekijken een meer gedenkwaardige ervaring.

Een mooie toevoeging in de app is de optie om het uiterlijk van de ondertiteling aan te passen. Ook is het mogelijk om audiobeschrijving toe te voegen aan diverse shows. Om deze optie te tonen, dien je op de omlaag-toets van je afstandsbediening te drukken, iets wat niet meteen duidelijk is.

Zetten we de dienst naast elkaar op diverse platformen, dan is er een licht verschil merkbaar in de interface. Het voordeel van de browserversie is dat je bladwijzers kunt maken van de Apple TV Plus-pagina en meteen in de content kunt duiken, zonder dat je eerst door diverse menu's moet manoeuvreren. Verder zijn de verschillen vooral cosmetisch.

Apple TV Plus content

(Image credit: Apple)

Over naar het belangrijkste van de streamingdienst: de content. Er zijn al diverse titels apart gerecenseerd. Het gaat voornamelijk om de meer prominente titels die beschikbaar zijn op de dienst, en het merendeel is positief ontvangen.

Er zijn diverse titels die het vermelden waard zijn, mede vanwege de indrukwekkende cast. Denk hierbij aan The Morning Show, Jason Momoa's epische serie See, de Sesamstraat spin-off Helpsters, tienerfantasieserie Ghostwriters, Hailee Steinfelds Emily Dickinson biopic, én de dramaserie over Nasa genaamd For All Mankind. Je vindt genoeg content om te bekijken voor enkele avonden. Spreekt slechts een of enkele van deze shows jou aan? Dan is er niet heel veel meer om je te overtuigen van het afsluiten van een Apple TV Plus-abonnement.

Het spreekt voor zich dat er momenteel weinig content te vinden is op Apple TV Plus. Apple heeft zich in plaats daarvan gefocust op het zo goed mogelijk maken van een select aantal titels. Hoewel niets van de content onder de noemer valt van 'flop', is er niet echt iets aanwezig om een permanent abonnement af te sluiten voor de dienst, iets dat wel het geval is op Netflix met Stranger Things en Bojack Horseman, en Good Omens en The Boys op Amazon Prime Video.

Met de release van Disney Plus is een vergelijking onvermijdelijk. Inclusief klassieke Disney-films, Pixar-, Star Wars- en Marvel-content, is het lastig om Apple TV Plus met eenzelfde enthousiasme te verwelkomen in de wereld van streaming.

Apple TV Plus kijkervaring

(Image credit: Apple)

Het goede nieuws is dat Apple TV Plus 4K en HDR ondersteunt. Deze informatie is op elke showpagina te vinden, wat een welkome verandering is ten opzichte van Netflix, waarbij je pas aan de start van een episode ziet wat er ondersteund wordt.

Niet alle content van Apple TV Plus is echter te bekijken met deze premium technologische hoogstandjes. Desalniettemin ervoeren we de streamingervaring via Wi-Fi als bijzonder prettig. Er traden geen zichtbare problemen op rondom de framerate of het bufferen. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare snelheid, maar bij een valide snelheid (waarover onze Wi-Fi beschikt) kenden we geen issues.

Er is een 'Reduce Motion' optie in de applicatie-instellingen te vinden, om zo schokkerige framerates tegen te gaan. Deze hebben we echter niet nodig gehad tijdens onze reviewperiode.

Eindoordeel

(Image credit: TechRadar)

De Apple TV Plus-streamingdienst voelt als een moetje; de dienst betreedt met een zeer beperkt aanbod een extreem competitieve markt, maar Apple wil niet achterblijven nu zelfs bedrijven als Disney met haar eigen platform op de proppen komt. De gebruikelijke strategie van Apple, het uitbrengen van de best mogelijke versie van een product nadat het de markt goed bestudeerd heeft, vinden we niet terug in Apple TV Plus. Het is dan ook lastig om de service aan te raden op basis van enkele goede shows.

Er is niet zo heel veel mis met Apple TV Plus, maar het probleem is dat er ook niet zo heel veel goed aan is. Het product heeft zeker niet de tools in huis om een significant aandeel gebruikers van andere streamingdiensten af te snoepen. Al met al is Apple TV Plus het eerste product van een grote fabrikant dat aanvoelt als een secundaire abonnementsdienst.