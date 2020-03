De Aftershokz Aeropex is de beste headset met botgeleiding die er is. Hij is duurder dan zijn voorgangers, maar is ook beter. Het lichtere ontwerp en de verbeterde batterijduur zijn de grootste pluspunten.

Ga jij regelmatig joggen met muziek in je oren, maar maak je je soms zorgen dat je een auto of fietser niet zal horen aankomen? In dat geval zijn er meerdere opties: draadloze oortjes met een functie om omgevingsgeluid door te laten óf een headset met botgeleiding. Die tweede optie klinkt je waarschijnlijk minder bekend in de oren, aangezien er momenteel maar één bedrijf is dat dit type headsets maakt, namelijk Aftershokz. Wij gingen voor deze review aan de slag met een van hun nieuwste headsets, de Aftershokz Aeropex.

Botgeleiding?

Voor we beginnen aan ons oordeel over de Aftershokz Aeropex, gaan we eerst het principe van botgeleiding uitleggen, aangezien je hier waarschijnlijk niet bekend mee bent. Gewone oortjes stop je in je oren, waarna muziek door de speakers direct in je oor wordt gestuurd. Bij botgeleiding is dit helemaal anders, aangezien je de Aftershokz Aeropex niet in je oren stopt, maar over je oren hangt. Het geluid komt hier uit de twee “blokjes” aan de uiteinden en wordt via mini-trillingen via je jukbeenderen naar de binnenkant van je oor gestuurd. Dit klinkt misschien plastisch, maar in de praktijk klonk (en voelde) de muziek zoals bij traditionele oortjes.

We maakten ons aanvankelijk wel zorgen dat voorbijgangers of medependelaars onze muziek zouden horen, aangezien er niets in onze oren zat. Dat was echter niet het geval, tenzij we de Aftershokz Aeropex instelden op het hoogste volume en zelfs dan viel het nog heel goed mee. In een volledig stille ruimte hoor je de muziek wel iets sneller dan bij gewone oortjes, maar over het algemeen ga jijzelf de enige persoon zijn die je muziek hoort.

Onhandige bediening

Nu je weet hoe botgeleiding werkt, is het tijd voor ons oordeel over de Aftershokz Aeropex zelf. In de doos krijg je een uitgebreid pakket dat bestaat uit de headset zelf, twee oplaadkabels, een siliconen draagtasje met magnetische sluiting en oordopjes. Een eerste nadeel van de Aftershokz Aeropex is dat ze een unieke oplaadpoort gebruiken. Als je een verzameling micro-USB of USB-C kabels hebt liggen, dan kan je die hiervoor niet gebruiken. Zorg er dus voor dat je de oplaadkabels niet kwijt raakt.

Wanneer je de eerste keer je smartphone met de Aftershokz Aeropex verbindt, ga je waarschijnlijk de handleiding erbij willen nemen. Aan de rechterkant zitten er twee knoppen: de knop om het volume te verhogen, de headset in/uit te schakelen (dit is dezelfde knop) en de knop om het volume te verlagen. Om de Aftershokz Aeropex in pairing mode te zetten, moet je bij het inschakelen van de headset de aan/uitknop vijf seconden ingedrukt blijven houden. Dit houdt ook in dat je de headset niet in pairing mode kan zetten als hij al aan staat. Van zodra hij voor de eerste keer verbonden is, verbindt hij automatisch met je smartphone, dus dit proces hoef je gelukkig maar een keer te doorlopen.

Aan de linkerkant van de headset zit nog een enkele knop waarmee je de muziek kan bedienen en oproepen kan beantwoorden. Met een enkele druk op de knop pauzeer je een nummer of speel je het verder af, met een dubbele druk ga je naar het volgende nummer en als je knop ingedrukt houdt, wordt Google Assistant opgeroepen. Er is helaas geen mogelijkheid om een nummer terug te gaan of de functies van de knoppen zelf in te stellen, aangezien er geen bijbehorende app is. Het geluid instellen met een equalizer kan bijgevolg ook niet.

Batterijduur

De Aftershokz Aeropex hebben daarnaast een batterijduur van maximaal acht uur. Dat is aanzienlijk minder dan andere draadloze headset, maar weer iets meer dan de gemiddelde draadloze oortjes. In tegenstelling tot draadloze oortjes, zit er geen laadcase bij, dus als je aan het einde van de acht uur zit, moet je op zoek naar een stopcontact (of powerbank). Tijdens onze testperiode bleek ook dat we consistent acht uur batterij uit de headset wisten te halen. Op de Aeropex zelf wordt vervolgens niet aangegeven wat de resterende batterijduur is, maar bij het opladen zie je wel een rood lampje dat blauw kleurt wanneer de batterij weer volledig vol is.

We herhalen het hier nog eens: de Aeropex heeft een unieke oplaadpoort, dus zorg ervoor dat je de oplaadkabels in de doos niet kwijt raakt!

Luchtig luisteren

De pasvorm van de Aftershokz Aeropex was wel iets waaraan we moesten wennen. Het is niet storend dat de headset over je oren hangt, aangezien hij enorm licht is (26g) maar de achterste band zweeft als het ware achter je hoofd. De pasvorm van de headset is dus niet verstelbaar, terwijl dat beetje extra stevigheid wel handig zou zijn tijdens het sporten. Vaak verschoof de headset ook wanneer we onze jas aanhadden.

Zoals we al aangaven, klinkt de muziek uit de Aftershokz Aeropex bijna identiek aan die van gewone oortjes. Hoewel de headset over onze oren hing, hadden we toch het gevoel dat de muziek rechtstreeks in onze oren werd gestuurd. Het grote pluspunt is natuurlijk dat je omgevingsgeluiden hoort zodat je altijd veilig bent in het verkeer. Als je volledige stilte zou willen, dan kan je oordopjes in je oren stoppen en wonder boven wonder blijf je dan gewoon je muziek uit de Aftershokz Aeropex horen. In dat geval klonk de muziek weliswaar iets anders, dus als je op zoek bent naar een alternatief voor je gewone oortjes, dan denk je best twee keer na, aangezien deze headset het best tot zijn recht komt als je oren niet afgedekt zijn. Het geluid zelf is wel redelijk gebalanceerd. Tegenover gewone oortjes merk je wel dat er weinig bas aanwezig is, wat een minpunt is voor fans van popmuziek. De muziek klonk wel altijd enorm helder en door de stabiele Bluetooth 5.0 viel hij ook nooit weg.

Eindoordeel

Als je op zoek bent naar een koptelefoon die klaar is voor buitensport, dan is de Aftershokz Aeropex op dit moment een van de beste opties. Qua ontwerp zijn er grote stappen gezet. De headset voelt prettiger om te dragen en het lichte ontwerp zit comfortabel.

Als we het over geluidskwaliteit hebben, dan gaat de Aeropex niet veel verder dan zijn voorgangers, hoewel er wel een aantal subtiele verbeteringen zijn, met name op het gebied van helderheid en bas.