WhatsApp-berichten verwijderen wordt nog makkelijker

De doorgaans betrouwbare website WABetaInfo heeft een kijkje genomen in de nieuwste bètaversie van WhatsApp. Daarin was een upgrade te vinden voor de optie om berichten te verwijderen.

Door de upgrade kunnen gebruikers berichten in een gesprek voor zichzelf en de andere lezers verwijderen. Dat kan al een tijdje, maar nu zit er een tijdslimiet aan. Deze komt mogelijk te vervallen.

De oorspronkelijke tijdslimiet was 7 minuten, en is later verlengd naar 68 minuten. In de bètaversie kunnen berichten van meer dan drie maanden oud ook worden verwijderd, zo meldt WABetaInfo. Mogelijk gaat de tijdslimiet helemaal weg.

Een Meta-vangnet

Op dit moment is de nieuwe verwijder-optie nog niet beschikbaar, zelfs niet voor bètatesters, maar het is veelbelovend dat de functie in ontwikkeling is.

Meta, voorheen bekend als Facebook, weet dat Whatsapp-gebruikers lang op deze functie wachten. Dus we verwachten dat het niet heel lang zal duren voordat het bedrijf de update uitrolt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe WhatsApp-versie komt, maar veel gebruikers zitten hier zeker op te wachten. Wie heeft er nou niet ooit een bericht verzonden waar ze spijt van hebben?

Analyse: controle over jouw berichten

Veel WhatsApp-gebruikers zijn gefrustreerd over de korte tijdslimiet om berichten te verwijderen. Een verruiming van de verwijdertijd zal met open armen worden ontvangen.

Meta heeft nooit bekend gemaakt waarom er eigenlijk een tijdslimiet op het verwijderen van berichten zit. De functie valt daardoor een beetje tussen wal en schip. In plaats van de optie om altijd je berichten te kunnen verwijderen, of helemaal niet, zit deze functie er nu precies tussenin.

Het bedrijf begrijpt nu dat ze beter het een of het ander kunnen kiezen en ze gaan voor de optie waar veel gebruikers lang op wachten.