Samsung Galaxy XCover Pro gelanceerd: rugged smartphone met een premium afwerking

Rugged smartphones worden met minder toeters en bellen aangekondigd dan de gemiddelde flagship smartphone. De nieuwe Samsung Galaxy XCover Pro verdient toch minstens evenveel aandacht als het gemiddelde flagship omwille van de nieuwe wending die hij geeft aan de rugged smartphones gericht op grote bedrijven.

Rugged meets flagship

Met de Galaxy XCover Pro combineert Samsung enkele elementen van zijn succesvolle Galaxy A-reeks met enkele elementen van hun serie rugged XCover-smartphones. Het resultaat is een smartphone met alle essentials van een rugged smartphone (IP68 water- en stofdichtheid, valbestendig tot 1,2 meter hoog) en het moderne design van flagships, wat we terugzien in de kleine bezels, de punch-hole camera linksboven en de vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De Samsung Galaxy XCover Pro is uitgerust met een 6,3-inc Full HD-scherm dat een speciale Wet Touch (bijvoorbeeld voor aanrakingen bij lichte regen) en Glove Mode (voor aanrakingen met handschoenen aan) zodat hij geschikt is voor alle omstandigheden. Binnenin zitten een Exynos 9611, 4GB RAM, 64GB interne opslag (uitbreidbaar) en een uitneembare 4050mAh-batterij.

Die uitneembare batterij is belangrijk om meerdere redenen. Zo kan de batterij vervangen worden door een volledig opgeladen exemplaar zodat hij in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week non-stop gebruikt kan worden. In het geval van batterijslijtage hoeft er op deze manier ook geen langdurig proces te gebeuren om te batterij te vervangen. De batterij kan daarnaast via USB-C opgeladen worden (15W-snelladen) of via de Pogo Pin-aansluiting. Hierbij horen ook speciale oplaadstation waar een tiental XCover Pro's tegelijk opgeladen kunnen worden.

Qua camera's zijn er achteraan twee lenzen aanwezig (25MP-hoofdlens met autofocus en 8MP-groothoeklens) en vooraan een punch-hole selfiecamera van 13MP. De hoofdlens achteraan is hier het meest essentiële onderdeel aangezien deze smartphones gebruikt zullen worden in magazijnen of sorteercentra om barcodes in te scannen in plaats van traditionele scanners.

Op softwarevlak treft Samsung extra maatregelen voor zijn Enterpise Edition-toestellen, zoals deze XCover Pro. Niet alleen is dit de eerste rugged smartphone met Android 10, maar Samsung garandeert daarnaast ook 4 jaar security- en firmware-updates voor langdurig gebruik. Daarnaast voorziet het ook 4 jaar lang support in de vorm van Knox E-FOTA on MDM en Knox Configure. Deze eerste optie laat bedrijven ervoor kiezen om bepaalde updates die gepusht worden uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een Android-update die in golven wordt uitgerold. Door E-FOTA kunnen die updates tegengehouden worden totdat het bedrijf in kwestie de nodige voorbereidingen heeft getroffen om eigen programma's compatibel te maken.

Ook beschikbaar voor consumenten

Met de Galaxy XCover Pro richt Samsung zich voornamelijk op grote bedrijven, o.a. in de bouwsector, retail en bezorging, maar het toestel is eveneens beschikbaar voor geïnteresseerde consumenten.

Je kan de Samsung Galaxy XCover Pro namelijk voor een richtprijs van 509 euro vinden bij de meeste retailers.