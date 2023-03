Proximus voltooit overname edpnet

Na het nieuws dat Proximus interesse had in een overname van de kleine internetprovider edpnet, kondigt het nu aan dat zijn bod gevalideerd is. De overname is bij deze afgerond. Bijgevolg zal Proximus de activiteiten en activa van het Belgisch én Nederlandse edpnet verwerven. Proximus streeft ernaar edpnet als een afzonderlijke entiteit op te nemen binnen de Proximus Group, waardoor bestaande edpnet-klanten in de praktijk niets zullen merken van de overname.

Wat verandert er voor edpnet-klanten na de overname door Proximus?

Wat is edpnet? Edpnet is een onafhankelijke internetprovider met activiteiten in België en Nederland, die gebruik maakt van het netwerk van Proximus. Het is uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke speler voor vast internet op de Belgische markt met een kwalitatief en betaalbaar aanbod. Hoewel vooral gericht op de consumentenmarkt, is het ook actief in het segment van kleine en middelgrote bedrijven. Vandaag bedient het bedrijf ongeveer 46.000 klanten voor vast internet en ongeveer 13.500 voor mobiel (excl. M2M).

In oktober 2022 vroeg edpnet bescherming aan tegen zijn schuldeisers, waaronder ook Proximus. Dit eindigde uiteindelijk in een bod van 20,5 miljoen euro voor de volledige overname van edpnet, dat op 21 maart 2023 werd gevalideerd. Door die beslissing van de rechtbank verwerft Proximus 100% eigendom van de activiteiten en activa van edpnet.

Proximus voorziet om edpnet als een afzonderlijke entiteit binnen de Proximus Groep te behouden, zodat het zijn producten en diensten onafhankelijk kan blijven aanbieden, onder dezelfde voorwaarden en naam, terwijl het gebruik kan maken van de technische en operationele ondersteuning van de Groep.

Volgens het persbericht zullen klanten van edpnet in de komende weken persoonlijk geïnformeerd worden over de overname en de praktische zaken waarmee ze rekening moeten houden tijdens de transitie. In ieder geval zullen alle klanten hun huidige diensten en voordelen behouden. In de praktijk lijkt er dus (voorlopig) niets te veranderen voor edpnet-klanten.

Nieuwe groeimogelijkheden voor Proximus

Proximus ziet na de overname vooral groeimogelijkheden. Edpnet heeft namelijk een sterke klantendatabase van kritische gebruikers die op zoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Ook op de B2B-markt is het edpnet-aanbod een waardevolle toevoeging in de ogen van Proximus, waardoor het eveneens groeimogelijkheden ziet in dit segment.

Proximus is er tot slot van overtuigd dat met de juiste operationele en technische ondersteuning en door te zoeken naar synergieën en optimalisaties, dit groeitraject kan worden voortgezet. De huidige productportefeuille van edpnet voor het residentiële segment vult de bestaande merken en aanbiedingen van Proximus goed aan.