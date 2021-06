EK 2021 Nederland - Oostenrijk: bekijk de wedstrijd van vanavond overal ter wereld online

Bekijk de Nederland - Oostenrijk live Nederland - Oostenrijk is op 17 juni 2021 te zien op NPO 1. De wedstrijd begint om 21:00 uur. Vanaf 20:00 uur is er op die zender een voorbeschouwing te zien. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via NPO Start of de online tv-dienst van je provider.

Het EK 2021 (ook wel bekend als UEFA EURO 2020) is in volle gang. Vandaag, op 17 juni 2021, neemt Nederland het in de groepsfase op tegen Oostenrijk. Wij vertellen je hoe je deze voetbalwedstrijd overal ter wereld live kunt bekijken. Nog beter nieuws: je kunt de wedstrijd volledig gratis bekijken!

Nederland heeft dit EK (met uitzondering van de oefenduels) al één wedstrijd gespeeld, op 13 juni tegen Oekraïne. Na een 2-0 voorsprong van Oranje, wist Oekraïne er in de tweede helft van de wedstrijd nog 2-2 van te maken. Na een late kopbal van Denzel Dumfries ging Oranje er alsnog met de winst vandoor. Het werd 3-2.

Dit maal speelt Nederland tegen Oostenrijk. Het team van Franco Foda won zijn eerste wedstrijd van het EK tegen Noord-Macedonië met 3-1. Bondscoach Frank de Boer heeft in elk geval laten weten dat Matthijs de Ligt weer fit genoeg is om te spelen. Voor Oostenrijk geldt dat we Marko Arnautovic in elk geval niet terug gaan zien in het duel met Nederland. De spits is door de UEFA geschorst vanwege zijn manier van juichen na zijn doelpunt tegen Noord-Macedonië.

Hoe bekijk je Nederland - Oostenrijk vanuit het buitenland?

Door middel van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €2,93 per maand! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld online te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

EK 2021: resterende schema groepsfase

Donderdag 17 juni

Groep C: Oekraïne vs Noord-Macedonië - 15:00 uur

Groep B: Denemarken vs België - 18:00 uur

Groep C: Nederland - Oostenrijk - 21:00 uur

Vrijdag 18 juni

Groep E: Zweden vs Slowakije - 15:00 uur

Groep D: Kroatië vs Tsjechië -18:00 uur

Groep D: Engeland vs Schotland - 21:00 uur

Zaterdag 19 juni

Groep F: Hongarije vs Frankrijk - 15:00 uur

Groep F: Portugal vs Duitsland - 18:00 uur

Groep E: Spanje vs Polen - 21:00 uur

Zondag 20 juni

Groep A: Italië vs Wales - 18:00 uur

Groep A: Zwitserland vs Turkije - 18:00 uur

Maandag 21 juni

Groep C: Noord-Macedonië vs Nederland - 18:00 uur

Groep C: Oekraïne vs Oostenrijk - 18:00 uur

Groep B: Rusland vs Denemarken - 21:00 uur

Groep B: Finland vs België - 21:00 uur

Dinsdag 22 juni

Groep D: Tsjechië vs Engeland - 21:00 uur

Groep D: Kroatië vs Schotland - 21:00 uur

Woensdag 23 juni

Groep E: Slowakije vs Spanje - 18:00 uur

Groep E: Zweden vs Polen - 18:00 uur

Groep F: Duitsland vs Hongarije - 21:00 uur

Groep F: Portugal vs Frankrijk - 21:00 uur