'Apple ontwikkelt nu al M3-chip voor nieuwe Macs in 2023'

Apple ontwikkelt naar verluidt een M3-chip, terwijl de M2-chip pas net onthuld is.

Deze geruchten komen van de gerespecteerde tipgever Mark Gurman. In zijn laatste artikel, gepubliceerd door Bloomberg (opens in new tab), meldt hij dat Apple bezig is met het ontwikkelen van de M3, en dat de eerste Macs met de nieuwe chip volgend jaar al verschijnen.

Het lijkt erop dat de vernieuwde 13 inch MacBook Air, de 15 inch MacBook Air en een nieuwe iMac gebruik gaan maken van de M3-chip. Volgens Gurman verschijnen deze apparaten ergens in 2023.

Er wordt ook gesproken over een 12 inch MacBook, maar het duurt nog wel even tot er meer informatie beschikbaar wordt.

Creative Bloq (opens in new tab) voegt toe dat de M3-chip gebouwd wordt op de 3nm procedé (n3) van TSMC. De M2, en de M1, zijn op de oudere 5nm procedé gebouwd.

TSMC gaat de productie van 3nm-chips eind dit jaar gaat opschalen, dus dit komt overeen met de geruchten dat de nieuwe Macs geleverd worden met M3-chips.

Volgens eerdere geruchten, via The Information (opens in new tab), werkt Apple aan drie M3-chips: de standaard SoC-, Pro en Max-varianten. De laatste twee chips hebben naar verluidt tot 40 cores.

Analyse: is een M3-chip in 2023 wel realistisch?

De nieuwe M3 klinkt als een grote verbetering op bijna elk gebied. En omdat de chip op 3nm gebouwd wordt, is de nieuwe chip ook erg efficiënt.

Dus, wat kunnen we van Apple verwachten in de komende jaren? Na de reguliere M2 komt er vermoedelijk ook een M2 Pro en een M2 Max uit. We gaan hier wel uit van de roadmap van de M1. We kunnen de voorzichtige gok wagen dat deze chips later in 2022 uit zullen komen. Volgens eerdere geruchten wilt Apple een serie aan producten, zoals MacBooks, Mac Mini’s en Mac Pro-modellen, op de markt brengen met M2-chips.

Als de M3 al in 2023 onthuld wordt, heeft Apple slechts één jaar de M2-chip gebruikt.

Is dat realistisch? Het lijkt ons nog veel te vroeg om nu al over een nieuwe chip te horen, en al helemaal het nieuws dat de processor zo prominent gebruikt gaat worden. Als dit daadwerkelijk Apple’s plan is, en we hechten daar nog maar weinig waarde aan, dan kan het bedrijf alsnog te maken hebben met veel problemen en vertragingen.

Apple kreeg recentelijk nog tegenslag na tegenslag te verduren tijdens de productie van de MacBooks in China. De MacBook Air (M2, 2022) zou oorspronkelijk eind vorig jaar uitkomen, maar die deadline hebben ze niet gehaald.

Ondanks deze twijfels willen we een M3-chip in 2023 niet helemaal uitsluiten. Misschien hoopt Apple wel elk jaar een nieuwe versie van hun chips uit te brengen, en elk jaar een snellere, verbeterde processor kan niet slecht zijn voor de omzet.

Dit zijn de beste Apple MacBooks en Macs van dit moment!

Via Gizmodo (opens in new tab)