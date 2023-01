Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken: Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra komen eraan

Een van de grootste tech-evenementen van 2023 vindt weldra plaats. Samsung Galaxy Unpacked 2023 gaat namelijk van start op 1 februari om 19:00 uur, onze tijd.

Als je geïnteresseerd bent in telefoons (en laptops?) dan wil je dit niet missen. We verwachten de nieuwste smartphones van Samsung en dit jaar zijn dat de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra. Er gaan daarnaast geruchten dat enkele Galaxy Book-laptops ook van de partij zullen zijn.

Naar goede gewoonte zal TechRadar dit event bijwonen en verslag uitbrengen van de belangrijkste nieuwigheden. Ga dus niet te ver weg en hou onze homepagina in de gaten voor het laatste nieuws over Samsung.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

Terwijl veel fabrikanten hun lanceringen op YouTube en misschien op hun eigen site streamen, is Samsung verder gegaan dan dat.

Samsung pakt het groots aan en geeft kijkers de mogelijkheid om Galaxy Unpacked 2023 te kijken op YouTube (opens in new tab), hun eigen website (opens in new tab) en de officiële Newsroom (opens in new tab). Je kan je momenteel al aanmelden voor de livestream op de website van Samsung en een herinnering instellen voor de stream op YouTube. Om het je makkelijk te maken, hebben we die video hieronder in het artikel gezet zodat je

Je zal hoe dan ook de livestream van Samsung willen bijwonen. Als de verschillende leaks kloppen, dan zien we een nieuw trio Galaxy S23 smartphones zien en zal de Galaxy S23 Ultra uitgerust zijn met een 200MP-camera. Daarnaast focust Samsung nu meer op zijn Galaxy Book-laptops, waarvan we eveneens nieuwe modellen verwachten. Die hebben weliswaar stevige concurrentie van de MacBook Pro (16 inch 2023), dus we zijn benieuwd Samsung erin slaagt Apple te overtreffen.