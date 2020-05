Hoe verwijder je PS4 games: ons snelle en makkelijke stappenplan

Heb je meer ruimte nodig op de harde schijf van je PS4 voor die enorme AAA-games? We nemen het je niet kwalijk: hoewel veel games weinig ruimte in beslag nemen, kan het standaardschijf van 500GB in de PS4 (of zelfs de 1TB-schijf van de PS4 Pro) snel vol raken als je massaal gaat downloaden.

Dan hebben we het nog niet eens over de relatief grote omvang van de huidige games, zoals Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare (2019), of de aankomende The Last of Us 2, die elk naar verwachting meer dan 100GB aan opslag in beslag zullen nemen. Drie of vier van die titels kunnen uiteindelijk je harde schijf al volledig vullen, maar je wil natuurlijk graag ál je favoriete games binnen handbereik hebben.

Geen paniek: in deze handige gids tonen we je hoe je oude PS4-games kan verwijderen om ruimte te maken voor nieuwe. We laten ook zien hoe je je opslagruimte kan uitbreiden zodat je helemaal niets moet verwijderen.

Hoe verwijder je PS4 games van je harde schijf?

PS4 games verwijderen van je harde schijf is gelukkig vrij eenvoudig... als je weet waar je moet kijken.

Het eerste wat je moet doen is je PS4 opstarten en je aanmelden bij je gebruikersprofiel (als dat niet automatisch gebeurt). Je kunt direct naar je Bibliotheek gaan in het PS4-menu en daar games individueel verwijderen. Ga daarvoor met de muis naar het gamepictogram, druk op Opties op je PS4-controller en verwijder de game via het menu dat dan verschijnt.

De betere weg vinden we echter bij de instellingen uiterst rechts op het PS4-startscherm. Selecteer daar Opslag > Toepassingen. Daar vind je elke game met zijn betsandsgrootte, waardoor het heel eenvoudig is om te zien welke games de boosdoeners zijn. Zo hoef je geen vijf games te verwijderen als je ziet dat er één game is van 100GB die al een jaar virtueel stof verzamelt. Ook hier druk je op de Opties-knop op je PS4-controller en vervolgens verwijderd de game in het submenu.

Moet ik deze PS4-games opnieuw kopen?

Nee. Elke PS4-game die je digitaal hebt gekocht, via PS Plus hebt gedownload of op je console hebt geïnstalleerd met een fysieke cd, kan opnieuw worden geïnstalleerd zonder dat je hem opnieuw hoeft te kopen.

Voor alle gedownloade games kun je naar je bibliotheek gaan en ze opnieuw downloaden in het menu Gekochte Games door op X te drukken en Download te selecteren.

Gaan mijn save files verloren bij het verwijderen van een game?

Nogmaals, nee. Save files worden apart van de games opgeslagen en nemen een fractie van de ruimte in beslag.

Als je een PS4-game verwijdert, wordt gevraagd of je daar opgeslagen gegevens in wilt opnemen. We raden je aan om 'Nee' te zeggen, zodat je kunt doorgaan waar je gebleven was als je de game opnieuw downloadt.

The Last Of Us (PS4) (Image credit: PlayStation)

Ik wil mijn PS4-games houden!

Wil je je games niet verwijderen? Als je het soort gamer bent dat graag elk weekend een andere game speelt, is het misschien niet praktisch om jezelf steeds weer dezelfde spellen te laten verwijderen en installeren. In dat geval kan een tweede harde schijf een oplossing zijn.

Zal het ook zo werken op de PS5?

Van wat we van de PS5-console weten, zal de opslag een beetje anders werken.

We weten dat de console uitgerust zal zijn met een SSD (solid state drive), wat zou moeten zorgen voor betrouwbaardere prestaties en snellere laadtijden, evenals meer controle over wat je daadwerkelijk downloadt voor individuele spellen.

Ontwikkelaars zullen bijvoorbeeld in staat zijn om campagnes en multiplayermodi te bundelen in afzonderlijke installatiebestanden. Als je dus alleen geïnteresseerd bent in de singleplayermodus, zal je bijvoorbeeld ruimte kunnen besparen door de bestanden voor de andere modi achterwege te laten.

Bestandscompressie is ook een stuk efficiënter ingesteld, maar de uiteindelijke grootte kan alsnog gelijk blijven door het grotere aantal in-game elementen, texturen en dergelijke voor PS5-games.