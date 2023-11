Warm jezelf op tijdens de koude dagen met de AENO Premium Eco Slimme LED verwarming

Helaas zijn we weer in die periode van het jaar belandt waarin de zon wordt ingeruild voor regen en koude temperaturen. Dit betekent meestal dat we met zijn allen weer flink gaan stoken in huis.

Met de hoge gasprijzen van tegenwoordig kunnen de wintermaanden een dure tijd worden als je je hele huis via de traditionele convectie moet verwarmen. Daarom kan een apparaat zoals de AENO Premium Eco Slimme LED verwarming een handige investering zijn. Je kan hem in principe in elke ruimte kwijt en hij zorgt ervoor dat je de ruimte heel snel op een aangename temperatuur kan brengen. Deze verwarming gebruikt namelijk infrarood om jou, objecten in de ruimte en de lucht te verwarmen.

(Image credit: AENO)

Infraroodverwarming werkt veel sneller dan traditionele verwarming via convectie. Zoals je hierboven ziet stijgt de warmte ook niet eerst op voordat het jou bereikt, het hecht zich gewoon aan je en aan andere objecten en de lucht in de kamer.

Als je bijvoorbeeld een dagje thuiswerkt, is het heel handig om deze AENO LED-verwarming even bij je in de buurt te zetten, zodat je alleen de kamer waar je in zit op een efficiënte en zuinige manier kan verwarmen.

(Image credit: AENO)

Slim en stijlvol

Deze verwarming van AENO heeft een mooi dun, strak en premium design. Hij ziet er eigenlijk gewoon uit als een platte, rechthoekige glasplaat. Door dit minimalistische ontwerp en de neutrale kleuropties ('Parelzwart', 'Edelgrijs' en 'Glanzend wit') past hij dus niet alleen fysiek, maar ook qua design in elke kamer. De AENO Premium Eco Slimme LED verwarming heeft dan ook niet voor niets in 2023 twee Red Dot Awards gewonnen voor zijn mooie design.

Hij wordt geleverd moet twee voeten en je kan hem dan ook heel gemakkelijk in elkaar zetten en bij je in de buurt op de grond zetten. Wil je hem liever niet gewoon ergens op de grond hebben staan? Dan kan je hem ook nog aan de muur bevestigen. Als je hem bijvoorbeeld altijd gebruikt in je werkkamer, dan is het misschien mooier om hem netjes aan de muur te hangen, maar als je hem graag in verschillende kamers wil gebruiken, kan je hem dankzij zijn dunne design en meegeleverde voeten ook heel gemakkelijk door je huis heen verplaatsen en vrijwel overal neerzetten.

(Image credit: AENO)

Wat de AENO Premium ECO Slimme LED verwarming handiger maakt dan een traditionele verwarming, zijn de slimme features en de slimme bediening die hij aanbiedt.

Aan de zijkant van de verwarming vind je een digitaal LED-display waarop de huidige en ingestelde temperatuur kunnen worden weergegeven en daaronder vind je de fysieke knoppen voor het aan- en uitzetten van de Slimme Modus, het aan- en uitzetten van de verwarming zelf en het hoger en lager zetten van de temperatuur van de verwarming. Die Slimme Modus is erg handig als je liever niet de hele tijd handmatig de temperatuur wil aanpassen, want hiermee kan je een constante verwarming aanzetten of een kamertemperatuur instellen.

Je hoeft echter niet per se op te staan en naar de verwarming toe te lopen om de instellingen te wijzigen. De verwarming is namelijk ook voorzien van wifi en daardoor kan je hem met een mobiele app bedienen of zelfs via een spraakassistent. Met die app kan je overigens het energieverbruik in de gaten houden, schema's instellen en natuurlijk de temperatuur aanpassen. Zo kan je ervoor zorgen dat de verwarming je kamer alvast begint op te warmen voordat je bijvoorbeeld thuiskomt van je werk.

Deze slimme features zorgen er ook voor dat de AENO Premium ECO Slimme LED verwarming erg veilig is. Hij heeft namelijk een val-/kantelsensor die het merkt als de verwarming bijvoorbeeld per ongeluk is omgestoten. Als dat zo is, wordt hij meteen automatisch uitgezet en krijg je een melding via de app.

Je hebt verder veel minder last van deze verwarming dan van andere soorten verwarmingen. Hij is gewoon stil, je ruikt hem niet, hij blaast geen lucht rond en er wordt bij dit verwarmingsproces geen zuurstof verbrand. Dat is ideaal voor mensen met allergieën en hierdoor ontstaat er geen droge lucht in je kamer. Je kan dus zonder afleidingen of vervelende bijwerkingen van een warme kamer genieten.

De AENO Premium ECO Slimme LED verwarming is nu beschikbaar in de Benelux bij onder andere Expert, Bol.com en Verwarmwinkel.