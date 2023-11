Trust Fayzo 7.1 gaming headset review

Voor 50 euro verwacht je een erg matige gaming headset, maar de Trust Fayzo 7.1 overstijgt alle verwachtingen. Zijn surroundsound in games is nauwkeurig, er is een aparte equalizer voor muziek en games die goed werkt en zelfs de afneembare microfoon is van degelijke kwaliteit. De volumeregeling is weliswaar enorm onlogisch en wat je ook doet, de beweegbare microfoon buigt altijd uit zichzelf terug naar dezelfde positie.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Gaming headsets voor minder dan 50 euro zijn er in overvloed. Degelijke gaming headsets voor minder dan 50 euro zijn daarentegen erg zeldzaam. Trust heeft een erg bijzondere goedkope headset onthuld in deze prijscategorie, met name de Fayzo 7.1. De 7.1 verwijst hier naar het virtueel 7.1-kanaals surroundsound, wat erg handig is voor gamers die exact willen horen waar hun tegenstanders zich bevinden.

Trust Fayzo 7.1 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 49,99 euro

Drie kleuren (zwart, wit en paars)

Beschikbaar bij bol, Coolblue en andere retailers

De Trust Fayzo 7.1 is in het najaar van 2023 uitgebracht met een adviesprijs van 49,99 euro. Hij is beschikbaar in drie kleuren: zwart, wit en paars. De paarse en witte variant hebben we echter nog niet gespot bij retailers op het moment van schrijven. De zwarte versie is wel goed verkrijgbaar in zowel Nederland als België.

Er zijn tal van gaming headsets beschikbaar voor dit geld, waarvan de ene al iets meer kan dan de andere. Trust heeft ervoor gekozen om de Fayzo 7.1 alleen met kabel te laten werken. Je apparaat heeft dus een USB-A-aansluiting nodig De headset is bijgevolg vooral geschikt voor pc-gamers. Hij werkt eveneens met een PS4 en PS5, maar dan moet je wel op maximaal twee meter van de console zitten, aangezien de usb-kabel vastzit aan de headset. Je kan hem dus niet verwisselen met een langere kabel.

Daarnaast is er software voor de Trust Fayzo 7.1 waarmee je de equalizer kan aanpassen. Er zijn hier zelfs twee afzonderlijke equalizers: eentje voor muziek en eentje voor games. Als je budget 50 euro is en je niet per se een draadloze gaming headset nodig hebt, zijn er weinig opties met evenveel features als de Fayzo 7.1.

Prijs-kwaliteit: 5/5

Trust Fayzo 7.1 review: design

(Image credit: Trust)

Verstelbare hoofdband en afneembare mic

Eenvoudige RGB aan de oorschelpen

Plastic voelt goedkoop

De meeste gaming headsets in deze prijscategorie lijken sterk op elkaar qua design. De Trust Fayzo 7.1 past netjes in het rijtje en onze zwarte versie zag er vanop een afstandje duurder uit dan 50 euro. Zodra je hem vastneemt, merk je wel dat het hele ding van plastic is gemaakt, wat geen verrassing is voor dit geld. De usb-kabel is daarnaast twee meter lang en dat zou genoeg moeten zijn voor gamers met een pc of laptop. Als je PS4 of PS5 bij de tv staat, dan kan twee meter wel snel te weinig zijn.

De hoofdband is verstelbaar en de oorkussens sluiten je oren goed af. Het materiaal rond en in de oorkussens is niet enorm hoogwaardig en laat nog wel wat geluid door (maar geen lucht). Zelfs tijdens koude winterdagen kregen mijn oren het soms warm en was ik opgelucht als een game voorbije was zodat de headset even af kon. Wel een pluspunt is dat de Trust Fayzo 7.1 niet erg veel weegt en ik moest hem daarom nooit afzetten omdat hij te hard op mijn hoofd drukte.

(Image credit: Trust)

Persoonlijk verkies ik afneembare microfoons boven opklapbare microfoons, dus daarmee scoorde de Trust Fayzo 7.1 meteen punten. Ik vond wel dat de beweegbare arm redelijk lang was. Toen ik de mic dichter bij mijn mond wilde zetten, boog hij vrijwel meteen terug naar de originele positie. Daarna heb ik hem iets harder bewogen, maakte hij een verdacht krakend geluid en vervolgens bleef hij ongeveer vijf minuten staan in die positie. Wat ik ook deed, uiteindelijk kwam de mic weer in de originele positie te staan, redelijk ver van mijn mond.

Een gaming headset is natuurlijk geen gaming headset zonder RGB. Aan de bovenkant van de oorschelpen zitten twee dunne strips met RGB-lampjes. Via een knopje op de linkse oorschelp kan je wisselen tussen twee modi of de RGB helemaal uitzetten. Hij onthoudt weliswaar niet wat de laatste instelling was wanneer je hem uitzet (oftewel de kabel uittrekt), dus iedere keer dat je hem gebruikt, staat de RGB automatisch aan. Onder het knopje voor de RGB vind je trouwens een muteknop voor mic en een draaiwiel om het volume te bedienen.

Design score: 4/5

Trust Fayzo 7.1 review: prestaties

Afzonderlijke equalizer voor muziek en games

Verrassend nauwkeurig surroundsound in games

Microfoon klinkt duidelijk genoeg

Wanneer je de Trust Fayzo 7.1 voor het eerst aansluit, gebeurt er helemaal niets. Sommige pc-accessoires met stuurprogramma's geven je een melding wanneer je ze aansluit, maar Trust laat je lekker zelf naar hun website surfen om de software te downloaden. Het beginscherm van de installer staat daarnaast standaard in het Chinees, maar die kan je gelukkig snel in het Engels zetten. Daarna moet je wel nog even uitzoeken welke van de twee knoppen "Verdergaan" betekent (dat bleek de linkerknop te zijn).

Ik raad iedereen ten zeerste aan om het stuurprogramma op de website van Trust te downloaden en installeren. Aanvankelijk heb ik muziek geluisterd en wat games gespeeld zonder deze software en dat is een wereld van verschil. In het programma heb je namelijk twee equalizers: eentje voor muziek en eentje voor games. De Trust Fayzo 7.1 is weliswaar niet zo slim dat hij zelf weet wanneer je een game opstart, dus je zal altijd handmatig de equalizer moeten aanpassen.

Zouden mijn knoppen dan ook in het Engels kunnen staan? (Image credit: Trust)

De audio is over het algemeen erg goed en helder. De equalizer maakt hier een groot verschil. Zo klonken Padam Padam en Supernova van Kylie Minoque aanzienlijk beter met de pop-equalizer. De standaardinstelling heeft namelijk erg weinig bas en klinkt heel "plat", wat de pop-equalizer in een handomdraai kan oplossen. Ik ga ervan uit dat niemand de Trust Fayzo 7.1 zal kopen om voornamelijk naar muziek te luisteren, maar hij presteerde wel beter dan verwacht.

Ook de equalizer voor games mag je niet over het hoofd zien. Ik speelde eerste enkele matches Smite (een MOBA in 3rd person), waar surroundsound het verschil tussen leven en dood kan betekenen. De standaardinstelling was niet enorm overtuigend en hoewel ik ongeveer de positie van geluiden kon onderscheiden, ging dit vaak verloren in de chaos van gevechten. Daarna zette ik de MOBA-instelling in de equalizer aan en ook hier maakte die de ervaring beter. Plots hoorde ik zelfs in het heetst van de strijd duidelijk dat er een tornado vlak achter me was en dat een tegenstander mij met een sluipaanval wilde uitschakelen.

De software bevat twee equalizers. (Image credit: Trust)

Iets waar Trust duidelijk niet over heeft nagedacht, is de volumeregeling. Het volume van de headset staat namelijk los van het algemene volume in Windows. Als je aan het wiel op de headset draait, wordt dus alleen de headset luider. Het stuurprogramma heeft eveneens een volumebalk, maar die staat gek genoeg los van het wieltje. In totaal zijn er daarom drie manieren om het volume aan te passen: met het wieltje, in de software of gewoon door het systeemvolume te verhogen. Mijn gebruikelijke gaming headset is de Logitech Pro X 2 Lightspeed en dat volumewiel bedient wel het systeemvolume van Windows, wat ik persoonlijk logischer vind.

Ondanks het feit dat de microfoon op geen enkele manier in dezelfde positie blijft staan, werkt hij wel prima en werd mijn stem duidelijk opgepikt. Ik gebruikte hem tijdens videogesprekken met collega's en ze vonden dat het geluid overeenkwam met dat van mijn Google Pixel Buds Pro (die vier keer meer kosten). De microfoon blokkeert tot slot nog een deel van het geluid rondom je en levert al bij al erg goed werk voor deze prijs.

Prestaties score: 4/5

Moet je de Trust Fayzo 7.1 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Voor minder dan 50 euro ga je weinig gaming headsets vinden die deze audiokwaliteit leveren. 5/5 Design Het plastic voelt wat goedkoop, maar alle bedieningselementen zijn aanwezig en de kabel is lang genoeg voor pc-gamers. Alleen jammer dat microfoon altijd terugbuigt naar de originele positie. 4/5 Prestaties De afzonderlijke equalizers voor muziek en games werken geweldig en zowel de microfoon als audio zijn van goede kwaliteit. De volumeregeling is helaas verwarrend. 4/5

Koop hem als...

Je budget maximaal 50 euro is Voor dit geld ga je weinig betere alternatieven vinden voor pc-gaming.

Je een headset specifiek voor je pc zoekt Door de bekabelde aansluiting met USB-A is de Fayzo 7.1 niet erg veelzijdig en vooral geschikt voor gebruik met desktops en laptops.

Je zowel wil gamen als muziek luisteren De afzonderlijke equalizers voor muziek en games zijn handig en werken uitstekend. Of je nu wil gamen of rustig muziek wil luisteren, de audio zal klinken zoals jij dat wil.

Koop hem niet als...

Je verder dan twee meter van je console of pc zit De kabel van de Fayzo 7.1 is twee meter en dat is voor sommigen niet genoeg. Vooral gamers die hun PS4 of PS5 in de woonkamer bij de tv hebben staan, hebben meer kabel (of juist geen kabel) nodig.

Je graag duidelijke volumebediening hebt De volumeregeling in de software en het fysieke wieltje op de headset werken los van elkaar en hebben beide geen invloed op het systeemvolume.