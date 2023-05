Gloednieuwe Samsung Galaxy A54 geniet nu al van 100 euro korting

Over het algemeen is de Galaxy A-serie van Samsung altijd een fantastische keuze geweest voor mensen met een kleiner budget. De Samsung Galaxy A54 vormt een waardige opvolger van de erg populaire Galaxy A53, waarbij de verhoogde adviesprijs zijn grootste pijnpunt is. Dat laatste is nu (tijdelijk) opgelost dankzij een korting van maar liefst 100 euro tijdens de bol.com 7-daagse.

De Galaxy A54 heeft niet alleen dezelfde looks als de duurdere Samsung Galaxy S23, maar ook een design met glazen achterkant waardoor hij erg premium aanvoelt. Hij is wel wat groter dan de Galaxy S23 in de breedte en grootte door zijn 6,4-inch display. Wederom krijgen we hier een AMOLED-scherm met een refresh rate van 120Hz en verhoogde helderheid van 1.000 nits.

Onder de motorkap krijg je een stevige 5.000mAh batterij en de nieuwe 50MP f/1.8 sensor in de hoofdcamera heeft betere autofocus, stabilisatie en geweldige prestaties bij weinig licht. Dit zorgt ervoor dat de Samsung Galaxy A54 een prima keuze is voor Samsung-liefhebbers die de S-serie te duur vinden.