Corsair HS80 Max Wireless: review in een notendop

De Corsair HS80 Max is een gaming headset die niet toonaangevend is met zijn geluidskwaliteit, maar wel met zijn functies. De geluidskwaliteit is goed, maar niet per se de meest aantrekkelijke optie in zijn prijsklasse.



Dat wil niet zeggen dat hij niet goed klinkt. Natuurlijk zijn het comfort en de batterijduur ook erg goed, en gaat hij langer mee dan de meeste draadloze gaming headsets, en dat met de RGB-verlichting nog aan.



Maar het zijn de extra's die hem echt doen stralen: er is een aanpasbare knop voor snelle bediening, een relatief krachtige EQ en een manier om een volledig aangepast geluidsprofiel te maken. Er zijn een paar compromissen, met name multipoint connectiviteit, maar de overige functies zijn meer dan genoeg om hem aan te bevelen.

(Image credit: Future / James Holland)

Qua ontwerp wijkt hij niet af van Corsairs vorige HS80 gaming headset, waarbij de bijna vierkante oorschelpen, hangende hoofdband en flip-to-mute microfoon van die versie zijn gekopieerd en geplakt in deze bijgewerkte versie. Hij is verkrijgbaar in zwart of wit/grijs. De RGB zones op beide oorschelpen en de LED-ring aan het uiteinde van de microfoon zorgen voor de enige kleuren.



Terwijl het grootste deel van de Corsair HS80 Max gemaakt lijkt te zijn van hard en weliswaar duurzaam plastic, is de hoofdband verstevigd met lichtgewicht aluminium.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland)

Het draagcomfort is ook prima. De hoofdband heeft iets meer klemkracht dan we zouden willen, maar dat is eenvoudig te verhelpen. Door een hangend hoofdbandontwerp te gebruiken, heeft Corsair het gemakkelijk gemaakt om de pasvorm aan te passen. Je hoeft alleen maar het uiteinde van de stoffen band los te maken met de klittenband, naar smaak aan te passen en weer vast te maken. Dat betekent dat je de stof kunt losmaken om hem losser te maken, bijna zoals schoenveters.

(Image credit: Future / James Holland)

De comfortabele pasvorm wordt afgerond door zachte oorkussentjes van een zachte stof, waardoor je hem zonder problemen urenlang kunt dragen. Met 352 gram is het niet de lichtste headset die we ooit hebben gezien, maar hij is licht genoeg. Het echte probleem dat het comfort in de weg zou kunnen staan, is het feit dat de harde hoofdband niet kan worden verlengd.



De fysieke bediening is vrij minimaal. Er zit alleen een aan/uitknop en een volumeknop achter de linker oorschelp, terwijl er een Bluetooth-knop achter de rechter zit. De enige regelaar voor de microfoon is de mogelijkheid om hem te dempen als je hem omhoog klapt.



Het volumewiel heeft een geheime functie. Als je erop drukt, opent de iCue app (waarover later meer) die je toegang geeft tot een heleboel opties, van het wijzigen van EQ-profielen tot het uitvoeren van andere prompts zoals het opstarten van een programma of een macro voor het toetsenbord.

(Image credit: Future / James Holland)

Het geluid van de Corsair HS80 Max kunnen we op veel manieren omschrijven, maar gebalanceerd is het niet. Dat wil niet zeggen dat dit een slecht klinkende headset is. Sterker nog, hij klinkt goed. Maar hij heeft een boost in de lage tonen en de hoge tonen zijn licht aangepast voor een geluid dat het best omschreven kan worden als warm. Het nadeel hiervan is dat het niet de meest gedetailleerd klinkende headset is, zelfs niet in zijn prijsklasse.



De Corsair HS80 Max Wireless is aangenaam om naar te luisteren en presteert eigenlijk beter op het gebied van games dan op het gebied van muziek (videostreaming zit daar ergens tussenin), omdat die boost in de low-mids helpt om wat gebrom toe te voegen waardoor de details meer 'body' krijgen, of het nu gaat om het geluid van voetstappen, explosies in Far Cry 6 of de klappen die je te verduren krijgt in Gotham Knights.

De Corsair HS80 Max ondersteunt Dolby Atmos, toegankelijk via de Dolby Access-app, voor dat driedimensionale geluid. Het grenst aan subtiel, maar geeft een beetje meer ruimte aan game-audio zonder het weg te spoelen zoals sommige ruimtelijke audio dat kan doen. Het is een leuke functie waar we persoonlijk niet te veel op zouden vertrouwen, maar het kan wat meer diepte geven aan degenen die het nodig hebben.

Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn het de extra functies die deze headset speciaal maken. De eerder genoemde mogelijkheid om de Scroll Press te koppelen aan een hele reeks functies is er daar één van. Hij heeft ook zowel 2.4GHz als Bluetooth-connectiviteit zodat je hem op een heleboel verschillende platformen kunt aansluiten. Multipoint-connectiviteit is er helaas niet. De rest van de functies, die het ontdekken waard zijn, zijn te vinden in de iCue-app.

Er is een tienbands EQ, die veel krachtiger is dan wat beschikbaar is in veel meegeleverde apps, samen met een aantal EQ presets. Er is ook een manier om een persoonlijke EQ of geluidsprofiel te maken via Sonarworks SoundID. In plaats van handmatig verschillende EQ-settings, doorloop je in wezen een vijf minuten durende test die analyseert wat je daadwerkelijk kunt horen en past deze daarop aan. Hoewel dit soort personalisatiefuncties drastische wijzigingen aanbrachten in de EQ-instellingen (waar we niet altijd een fan van waren), kunnen we het wel waarderen dat de hier geïmplementeerde functie een zeer bruikbare en subtielere gepersonaliseerde geluid creëert.

Met iCue kan je ook met de RGB spelen en verschillende profielen creëren om de microfooninstellingen aan te passen. Je kan ook Nvidia Broadcast installeren (als je de juiste GPU hebt) voor diepgaande aanpassingen, maar het is niet noodzakelijk.

Het laatste dat we willen noemen is de batterijduur. De enige reden waarom we niet zo enthousiast zijn, is het feit dat de meeste huidige gaming headsets een vrij goede batterijduur hebben. Als je regelmatig oplaadt als je hem niet gebruikt, zul je het verschil waarschijnlijk niet zo merken. Als je de 2,4GHz draadloze verbinding gebruikt met RGB aan, dan gaat de Corsair HS80 Max 24 uur mee. Zet de RGB echter uit en je kunt tot 65 uur krijgen, en dat is waar het indrukwekkend begint te worden. Via Bluetooth zou je tot 130 uur kunnen halen.

Corsair HS80 Max Wireless: Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 188,99 euro

188,99 euro Wanneer is het beschikbaar? Nu beschikbaar

Nu beschikbaar Waar kan je hem kopen? Beschikbaar in België en Nederland

Met 188,99 euro is de Corsair HS80 Max aan de hoge kant van het middensegment. Het prijskaartje doet niet zo'n pijn aan je portemonnee zoals bij de Audeze Maxwell, maar het voelt ook niet echt als een deal zoals de Corsair HS65 Surround. Na wat tijd te hebben doorgebracht met de HS80 Max, denken we dat het prijskaartje welverdiend is, omdat hij een passende hoeveelheid prestaties, comfort en functies biedt voor wat Corsair vraagt.

Als de prijs te hoog is, biedt Corsair een aantal goede alternatieven. De Corsair HS55 Wireless kost 'slechts' 119,99 euro en biedt goed surround-geluid en een comfortabele pasvorm. De eerder genoemde HS65 Surround is ook een goede optie, maar die is niet draadloos.

Prijs: 4 / 5

Corsair HS80 Max Wireless: Specs

(Image credit: Future / James Holland)

Swipe to scroll horizontally Connectiviteit: 2.4GHz Wireless, Bluetooth Platform: PC, Mac, PS5, PS4, en mobiel Mic: Flip-to-mute omnidirectionele mic Surround sound: Dolby Atmos Spatial Audio Gewicht: 352g

Moet je de Corsair HS80 Max Wireless kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De gemiddelde prijs van de Corsair HS80 Max is ongeveer goed voor wat hij te bieden heeft. 4 / 5 Design Hij is misschien niet heel uniek, maar hij is duurzaam, comfortabel en licht genoeg. 4 / 5 Prestaties De geluidskwaliteit en soundstage zijn goed, maar niet echt buitengewoon. 4 / 5 Functies Alle functies, behalve multipoint connectiviteit, zijn aanwezig. 4,5 / 5 Gemiddeld cijfer Veel elementen op de Corsair HS80 Max zijn erg sterk, maar het beste zijn alle bonusfuncties die worden aangeboden. 4 / 5

Koop hem als...

Je alle functies wilt

Op één opvallende uitzondering na heeft de Corsair HS80 Max alle functies die je je maar kunt wensen, van een aanpasbare knop en meerdere vormen van draadloze connectiviteit tot een gepersonaliseerde equalizer en ruimtelijke audio.

Je iets voor lange gamesessies wilt

Comfort en batterijduur zijn twee cruciale elementen voor elke headset, en ze zijn hier goed uitgevoerd, wat betekent dat je probleemloos uren kan gamen.

Koop hem niet als...

Je echt veel geeft om geluidskwaliteit

Hoewel de Corsair HS80 Max goed klinkt, is het niet de premium ervaring die je misschien wilt hebben.

Je een groot hoofd hebt

Als je een groot hoofd hebt (en daar is niets mis mee!), betekent het feit dat je de hoofdband niet kan verstellen dat hij misschien niet de juiste pasvorm heeft.

Corsair HS80 Max Wireless: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Corsair HS80 Max Wireless Corsair HS65 Surround Prijs: 188,99 euro 96 euro Connectiviteit: 2.4GHz Wireless, Bluetooth 2.4Ghz wireless, Bluetooth Platform: PC, Mac, PS5, PS4, en mobiel PlayStation, PC/Mac Mic: Flip-to-mute omnidirectionele mic Omnidirectionele boom mic Surround sound: Dolby Atmos Spatial Audio Dolby Audio 7.1 Gewicht: 352g 275g

Corsair HS65 Surround

De Corsair HS65 Surround is goedkoop en heeft nog steeds genoeg te bieden, zoals goede surround sound prestaties en een comfortabele pasvorm. Houd er wel rekening mee dat het een bedrade headset is. Lees hier onze Corsair HS65 Surround review

Hoe we de Corsair HS80 Max Wireless hebben getest

Drie dagen regelmatig gebruikt

Getest met allerlei soorten games, muziek en streaming

Alle meegeleverde functies getest

We hebben de Corsair HS80 Max Wireless Gaming Headset drie dagen lang regelmatig gebruikt. We gebruikten hem een aantal games, waaronder Gotham Knights, Control, Far Cry 6 en Hogwarts Legacy. We luisterden ook naar allerlei soorten muziek en deden ook een beetje aan videostreaming.



Tijdens het gebruik van de headset hebben we alle instellingen in de iCue software getest, de verschillende EQ-instellingen, Dolby Atmos audio en andere functies zoals de SoundID Personalization aangezet en de resultaten vergeleken om een beter inzicht te krijgen in de headset.



Lees hoe we producten testen.